「正向思考」有用嗎？咬支筆可能更有助於改變心情

文：李炯德（臨床心理師）

是我太敏感嗎？

你聽過身邊的人對你這樣說嗎？「是我太敏感嗎？可是當大伯叫我不要想太多、讓自己開心點就好時，我就徹底情緒爆炸了。」他臉上混雜的憤憤不平與困惑的神情，整個身體也繃緊跟拱起，要不是他努力的控制，不然他握緊的拳頭可能會真的往桌子搥下去。

「我知道他可能只是好心，或是不知道說什麼才好，可是……可是……。」

「可是這些話講得那麼容易、輕巧，要真的可以那麼簡單的就不會想太多，可以快樂一點的話，你早就做了。」我試著幫他把後面的話說完，他邊聽邊猛點頭。

「對，你知道嗎？事後我媽還要我不要這麼敏感，說人家大伯只是好意，看我心情不好才鼓勵我想開點，說我這樣子誰以後還敢幫你。結果我就情緒崩潰了，覺得什麼都是我的錯，是不是不要存在在這世界上比較好，不要浪費社會資源……。」

說完他從一臉生氣，瞬間轉為低落消沉，癱軟的坐在椅子上。

「你要一起來試試看嗎？」我拿出兩枝原子筆，用酒精消毒之後，示意他跟我一起咬著筆講話。結果我們發現這樣講話變得有點困難、還會有些大舌頭，就在我一邊流口水一邊努力說話的時候，他噗哧的大笑出來，也把原子筆吐了出來說，「幹嘛要這樣啦！很蠢耶！」他拿起酒精把筆擦過一遍後再拿回給我。

「感覺你的神情與心情似乎跟剛剛有些不一樣了？」我問。

「嗯，雖然我已經習慣你常出怪招，但剛剛這樣來一回後，覺得實在是太白痴了，心情好像有比較好一點。」他點點頭，臉部表情柔和不少。

「心理學家Fritz Strack有一個叫臉部回饋的假說，我們剛剛就是在做他們實驗中的練習。」他已聚精會神的看著我，準備聽我說下去。

行為影響心理

Stract他們在1988年做了這樣的實驗：有兩群受試者被要求做一相同的測驗，第一群受試者就如一般的方式閱讀，實驗組的受試者被要求用口咬住一枝鉛筆（製造一個微笑）來閱讀，結果顯示實驗組的受試者效率較高，也把他們所讀到的卡通圖片評為更好笑。

這個研究顯示不只情緒影響表情，表情也會影響情緒；一個人假如表現出笑的樣子，將感到更快樂；如果表現沮喪的樣子，也會變得更加沮喪。也就是我們的行為表現是會影響我們的心情。

而在情緒復原力的研究也發現，不同的情緒會與不同的神經系統活動模式有所關聯，且正負向情緒並不相容，所以正向的情緒狀態可以協助抵銷、調節負向情緒狀態的影響。

因此，不好的情緒可以被快樂的感受所取代，但不是以一種天真的態度，以為只要別想太多、想開點、開心點等「正向思考」就能有幫助，而是需要藉由喚起有意義且有正向情緒的經驗來做替代性經驗，才能幫助轉換原先負向情緒狀態及消除負向的感覺。

例如，對悲傷來說，笑聲已被發現是個恢復的指標。

「所以，重點是行為將有助於新的經驗的發生，而新的正向經驗將能夠幫助自己由一種情緒轉變到另一種情緒，這也是你為什麼剛剛要帶我做咬筆的練習嗎？」

「賓果！咬筆其實不只是讓我們有個微笑表情，再加上咬筆過程中的互動都很搞笑，讓這整個過程都更為滑稽有趣，要不產生正向情緒也難，而且……」

「而且一邊咬著筆我的注意力都在咬筆跟說話上了，根本沒空再去想其他事情，這才是真的沒有『想太多』。」我點點頭，這次換他幫我把後面的話說完。

「所以當一個人已經處在負向情緒的狀態裡時，想太多、不開心本來就是這個狀態的重要元素，聽到相關的話反而更容易被引發負向經驗與感受，結果還陷得更深。」

「這時不妨想想，有沒有什麼可以創造正向經驗感受的活動可以做的，而當人在做愉悅的活動時，本來就也較容易對自己和生活有正面的思考與愉快的感受。」他聽完表示下次要把這些話拿去跟家人說，要他們下次別再一直只會在旁邊叫他不要想太多。

「可是好難喔，當我心情不好的時候，其實別人叫我做什麼事情，我可能也都會不想做，甚至是只想一個人待著。」他想到了什麼，面有難色的詢問。

「沒錯，這是很容易會出現的狀況。所以可以謹記兩個原則來幫助自己有發生新的正向經驗的機會：第一個是做『相反的行動』，也就是當你感覺到低落情緒要你什麼事都不做時，你這時就得要試著做點事情，所以當感到焦慮而想逃避時，就要提醒自己面對，當你憂鬱而想遠離人群時，就要提醒可以找安心可信任的朋友聊聊。」

「第二個則是『採取小行動』，也就是當你感覺情緒低落或疲憊時，可能會覺得自己不想再做任何事了，但仍應選擇一件能幫助你覺得好些或比較不累的事情來完成它。透過小雪球來滾動成大雪球。」

「那這樣是不是我得先準備好可以做哪些活動，不然我心情一不好，好像也不會想到要去做什麼？像那天被大伯跟我媽一說之後，我就只想待在房間躺著什麼都不做。」他邊聽邊連結到了之前的經驗。

「嗯嗯，愉悅的活動可分為較為靜態的與較為動態的兩種，每個人喜歡的活動會有所不同，但兩種都可以為自己準備。另外，選擇容易完成的活動是很重要的，這樣不只可以更常做這件事，且當太忙或不想做時，容易進行的活動就會特別有用。」

「而我們也不一定每次都會對某個活動感覺享受，可是還是要讓自己能夠持續進行，並仔細觀察自己的感覺，好找到最適合自己的愉悅活動！」