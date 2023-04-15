「正向思考」有用嗎？咬支筆可能更有助於改變心情
我們想讓你知道的是
「不要想太多」、「讓自己開心點」，這種話雖可能出自於好心，但對於正經歷低潮的人來說，不但無濟於事，甚至會有被指責不努力之感受。那我們可以怎麼做來讓負向情緒轉化為正向呢？實驗證明，「愉悅活動」可以透過行為來改變心理狀態，以創造正向經驗幫助脫離負向情緒的迴圈。
文：李炯德（臨床心理師）
是我太敏感嗎？
你聽過身邊的人對你這樣說嗎？「是我太敏感嗎？可是當大伯叫我不要想太多、讓自己開心點就好時，我就徹底情緒爆炸了。」他臉上混雜的憤憤不平與困惑的神情，整個身體也繃緊跟拱起，要不是他努力的控制，不然他握緊的拳頭可能會真的往桌子搥下去。
「我知道他可能只是好心，或是不知道說什麼才好，可是……可是……。」
「可是這些話講得那麼容易、輕巧，要真的可以那麼簡單的就不會想太多，可以快樂一點的話，你早就做了。」我試著幫他把後面的話說完，他邊聽邊猛點頭。
「對，你知道嗎？事後我媽還要我不要這麼敏感，說人家大伯只是好意，看我心情不好才鼓勵我想開點，說我這樣子誰以後還敢幫你。結果我就情緒崩潰了，覺得什麼都是我的錯，是不是不要存在在這世界上比較好，不要浪費社會資源……。」
說完他從一臉生氣，瞬間轉為低落消沉，癱軟的坐在椅子上。
「你要一起來試試看嗎？」我拿出兩枝原子筆，用酒精消毒之後，示意他跟我一起咬著筆講話。結果我們發現這樣講話變得有點困難、還會有些大舌頭，就在我一邊流口水一邊努力說話的時候，他噗哧的大笑出來，也把原子筆吐了出來說，「幹嘛要這樣啦！很蠢耶！」他拿起酒精把筆擦過一遍後再拿回給我。
「感覺你的神情與心情似乎跟剛剛有些不一樣了？」我問。
「嗯，雖然我已經習慣你常出怪招，但剛剛這樣來一回後，覺得實在是太白痴了，心情好像有比較好一點。」他點點頭，臉部表情柔和不少。
「心理學家Fritz Strack有一個叫臉部回饋的假說，我們剛剛就是在做他們實驗中的練習。」他已聚精會神的看著我，準備聽我說下去。
行為影響心理
Stract他們在1988年做了這樣的實驗：有兩群受試者被要求做一相同的測驗，第一群受試者就如一般的方式閱讀，實驗組的受試者被要求用口咬住一枝鉛筆（製造一個微笑）來閱讀，結果顯示實驗組的受試者效率較高，也把他們所讀到的卡通圖片評為更好笑。
這個研究顯示不只情緒影響表情，表情也會影響情緒；一個人假如表現出笑的樣子，將感到更快樂；如果表現沮喪的樣子，也會變得更加沮喪。也就是我們的行為表現是會影響我們的心情。
而在情緒復原力的研究也發現，不同的情緒會與不同的神經系統活動模式有所關聯，且正負向情緒並不相容，所以正向的情緒狀態可以協助抵銷、調節負向情緒狀態的影響。
因此，不好的情緒可以被快樂的感受所取代，但不是以一種天真的態度，以為只要別想太多、想開點、開心點等「正向思考」就能有幫助，而是需要藉由喚起有意義且有正向情緒的經驗來做替代性經驗，才能幫助轉換原先負向情緒狀態及消除負向的感覺。
例如，對悲傷來說，笑聲已被發現是個恢復的指標。
「所以，重點是行為將有助於新的經驗的發生，而新的正向經驗將能夠幫助自己由一種情緒轉變到另一種情緒，這也是你為什麼剛剛要帶我做咬筆的練習嗎？」
「賓果！咬筆其實不只是讓我們有個微笑表情，再加上咬筆過程中的互動都很搞笑，讓這整個過程都更為滑稽有趣，要不產生正向情緒也難，而且……」
「而且一邊咬著筆我的注意力都在咬筆跟說話上了，根本沒空再去想其他事情，這才是真的沒有『想太多』。」我點點頭，這次換他幫我把後面的話說完。
「所以當一個人已經處在負向情緒的狀態裡時，想太多、不開心本來就是這個狀態的重要元素，聽到相關的話反而更容易被引發負向經驗與感受，結果還陷得更深。」
「這時不妨想想，有沒有什麼可以創造正向經驗感受的活動可以做的，而當人在做愉悅的活動時，本來就也較容易對自己和生活有正面的思考與愉快的感受。」他聽完表示下次要把這些話拿去跟家人說，要他們下次別再一直只會在旁邊叫他不要想太多。
「可是好難喔，當我心情不好的時候，其實別人叫我做什麼事情，我可能也都會不想做，甚至是只想一個人待著。」他想到了什麼，面有難色的詢問。
「沒錯，這是很容易會出現的狀況。所以可以謹記兩個原則來幫助自己有發生新的正向經驗的機會：第一個是做『相反的行動』，也就是當你感覺到低落情緒要你什麼事都不做時，你這時就得要試著做點事情，所以當感到焦慮而想逃避時，就要提醒自己面對，當你憂鬱而想遠離人群時，就要提醒可以找安心可信任的朋友聊聊。」
「第二個則是『採取小行動』，也就是當你感覺情緒低落或疲憊時，可能會覺得自己不想再做任何事了，但仍應選擇一件能幫助你覺得好些或比較不累的事情來完成它。透過小雪球來滾動成大雪球。」
「那這樣是不是我得先準備好可以做哪些活動，不然我心情一不好，好像也不會想到要去做什麼？像那天被大伯跟我媽一說之後，我就只想待在房間躺著什麼都不做。」他邊聽邊連結到了之前的經驗。
「嗯嗯，愉悅的活動可分為較為靜態的與較為動態的兩種，每個人喜歡的活動會有所不同，但兩種都可以為自己準備。另外，選擇容易完成的活動是很重要的，這樣不只可以更常做這件事，且當太忙或不想做時，容易進行的活動就會特別有用。」
「而我們也不一定每次都會對某個活動感覺享受，可是還是要讓自己能夠持續進行，並仔細觀察自己的感覺，好找到最適合自己的愉悅活動！」
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。