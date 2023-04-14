阿嬤假牙讓蔡阿嘎潔癖大發作？有效增進祖孫情就靠這！一解二十年心頭之痛 阿嘎讚母親節最棒禮物！

百萬YouTuber蔡阿嘎經營頻道14年來拍攝無數創新、有趣的企劃，被譽為「台灣YouTuber界長青樹」。孝順又疼老婆、小孩的他，也常常被粉絲稱讚是好爸、好孫典範，但卻被爆跟家人有個過不去的「坎」，竟與假牙照護有關！而這次終於被他抓住機會改掉阿嬤的壞習慣，他也不藏私分享兩個假牙照護的關鍵，笑稱有助於增進祖孫情！

潔癖大師蔡阿嘎心裡痛藏二十年因嘎嬤假牙只沖水？失控喊：「店長救救我！」

蔡阿嘎的潔癖成痴眾所皆知，而總是井然有序的阿嘎，卻無法改變心愛的阿嬤！他分享，阿嬤從開始使用假牙以來，總是只把假牙晚上泡清水，隔天隨意黏貼就戴上，讓潔癖大師阿嘎總是心癢癢，全身不對勁，深怕阿嬤的健康出問題。但阿嬤每次都說「沒代誌」，阿嘎也說不過阿嬤，只好無奈放棄，但心中一直記著。這次藉著工作之便，向藥妝店的店長求救，發現只要掌握三步驟──清、泡、沖，每天五分鐘即可以解決阿嘎心裡的坎，讓他心裡從此不再痛！

阿嬤百般推託孫的全台美食？竟因「有口難言」 蔡阿嘎兩招讓祖孫情加溫！

蔡阿嘎表示，阿嬤假牙問題多，不僅清潔出問題，更影響阿嬤吃不好。過去身為美食家的阿嘎總是藉著工作之便，跑遍全台帶各式佳餚給阿嬤。但某天總是來者不拒的阿嬤居然開始推託，但是問原因卻什麼也不肯說。最後是細心的二伯發現阿嬤遇到比較硬的食物像花生糖、貢丸都會面露難色，追問下才知道原來是阿嬤假牙會鬆動，長期配戴又會卡卡不舒服，但阿嬤怕麻煩大家、「不會少一塊肉」，因此什麼都沒說。

蔡阿嘎回憶，當下真的很驚訝阿嬤居然忍了這麼久都沒有說出口，也心疼阿嬤，自責自己沒有早點發現。因此今年母親節他下定決心讓阿嬤的假牙變得舒服又牢固，只要把握選用長達12小時長時間牢固、擁有特殊氣墊緩衝技術的假牙，就能讓阿嬤舒舒服服、吃硬的不再是問題！

蔡阿嘎讚：「史上最棒母親節禮物！」母親節送禮 蔡阿嘎教你如何不踩雷又超有心！

蔡阿嘎不僅提醒大家母親節送禮的要點就是常常關心長輩的需求，更力推假牙清潔錠及假牙黏著劑雙關鍵作為頂級的母親節禮物，讓長輩的假牙又乾淨又牢固，立志要在今年母親節讓長輩們都能全台美食吃透透，不會因為假牙出問題無法吃美食！