2023/04/14,
國際

日、法、印建立債務重組機制，呼籲中國加入一同解決斯里蘭卡債務問題

日、法、印建立債務重組機制，呼籲中國加入一同解決斯里蘭卡債務問題
2023 年 4 月 12 日，日本財務大臣鈴木俊一出席國際貨幣基金組織舉行的 G7 新聞發布會｜Photo Credit: GettyImages

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截至2022年9月，斯里蘭卡的外債總額為351億美元。日本財務省表示，中國擁有其中19%的債權、日本擁有7％、印度擁有5％。日本、法國與印度在13日，發起倡議，為斯里蘭卡及其債權人，提供協調與債務重組的平台，並呼籲中國加入談判。

綜合《路透社》與日本《共同通訊社》（Kyodo News）的報導，日本、法國與印度在昨（13）日，發起倡議，為斯里蘭卡及其債權人，提供協調與債務重組的平台，並希望此舉能夠成為解決中等收入國家債務困境的典範。

國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行在今年的年度會議期間，於華盛頓宣佈，展開斯里蘭卡債務的談判。身為今（2023）年七國集團（G7）主席國的日本，率先與法國、印度，建立起1個共同框架，以幫助斯里蘭卡擺脫債務危機。

斯里蘭卡央行行長本週告訴《路透社》，對單一債務談判平台表示歡迎，並認為這將使討論，以及訊息的共享變得更加容易。

然而，目前尚不確定斯里蘭卡最大的雙邊債權國－中國，是否會加入這項由日本發起的債務重整機制。日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）表示，這是1項「歷史性的成就」，平台將會對所有債權人開放，並且希望中國能夠加入，一同努力。

日本首席貨幣外交官神田雅人（Masato Kanda）向《路透社》表示，日、法、印3國已向包含中國在內的斯里蘭卡雙邊債權人發出邀請，希望能夠儘早舉行第1輪談判。

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），以視訊的方式參與了這次的倡議活動，他呼籲多邊合作夥伴和商業債權人，繼續提供援助，並表示有必要「建立堅實的基礎，使我們能夠提升人民的社會經濟福祉。」

截至2022年9月，斯里蘭卡的外債總額為351億美元。日本財務省表示，中國擁有其中19%的債權、日本擁有7％、印度擁有5％。

根據斯里蘭卡官方數據，在雙邊條約中，斯里蘭卡一共積欠債權國71億美元，其中欠中國30億美元、巴黎俱樂部（Paris Club）24億美元、印度16億美元。除此之外，還有與海外私人債權人之間，120億美元的債務，以及27億美元的其他商業貸款，這些都是需要斯里蘭卡政府重新進行債務談判的。

擁有2200萬人口的斯里蘭卡，在今年3月獲得了來自IMF的29億美元紓困資金。斯里蘭卡於3月啟動了重組部分國內債務的談判，目標是在今年5月之前完成交易。

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核稿編輯：楊士範


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