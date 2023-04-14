日、法、印建立債務重組機制，呼籲中國加入一同解決斯里蘭卡債務問題
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截至2022年9月，斯里蘭卡的外債總額為351億美元。日本財務省表示，中國擁有其中19%的債權、日本擁有7％、印度擁有5％。日本、法國與印度在13日，發起倡議，為斯里蘭卡及其債權人，提供協調與債務重組的平台，並呼籲中國加入談判。
綜合《路透社》與日本《共同通訊社》（Kyodo News）的報導，日本、法國與印度在昨（13）日，發起倡議，為斯里蘭卡及其債權人，提供協調與債務重組的平台，並希望此舉能夠成為解決中等收入國家債務困境的典範。
國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行在今年的年度會議期間，於華盛頓宣佈，展開斯里蘭卡債務的談判。身為今（2023）年七國集團（G7）主席國的日本，率先與法國、印度，建立起1個共同框架，以幫助斯里蘭卡擺脫債務危機。
斯里蘭卡央行行長本週告訴《路透社》，對單一債務談判平台表示歡迎，並認為這將使討論，以及訊息的共享變得更加容易。
然而，目前尚不確定斯里蘭卡最大的雙邊債權國－中國，是否會加入這項由日本發起的債務重整機制。日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）表示，這是1項「歷史性的成就」，平台將會對所有債權人開放，並且希望中國能夠加入，一同努力。
日本首席貨幣外交官神田雅人（Masato Kanda）向《路透社》表示，日、法、印3國已向包含中國在內的斯里蘭卡雙邊債權人發出邀請，希望能夠儘早舉行第1輪談判。
斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），以視訊的方式參與了這次的倡議活動，他呼籲多邊合作夥伴和商業債權人，繼續提供援助，並表示有必要「建立堅實的基礎，使我們能夠提升人民的社會經濟福祉。」
截至2022年9月，斯里蘭卡的外債總額為351億美元。日本財務省表示，中國擁有其中19%的債權、日本擁有7％、印度擁有5％。
根據斯里蘭卡官方數據，在雙邊條約中，斯里蘭卡一共積欠債權國71億美元，其中欠中國30億美元、巴黎俱樂部（Paris Club）24億美元、印度16億美元。除此之外，還有與海外私人債權人之間，120億美元的債務，以及27億美元的其他商業貸款，這些都是需要斯里蘭卡政府重新進行債務談判的。
擁有2200萬人口的斯里蘭卡，在今年3月獲得了來自IMF的29億美元紓困資金。斯里蘭卡於3月啟動了重組部分國內債務的談判，目標是在今年5月之前完成交易。
新聞來源
- Japan, India and France announce common platform for Sri Lanka creditors（Reuters）
- Japan, India, France launch negotiation process on Sri Lanka debt（Kyodo News）
延伸閱讀
- 《華爾街日報》：中國2/3地方政府巨額債務拖累經濟，可能引發金融危機
- 「一帶一路」國家貸款債務沉重，中國求償無門有意收縮規模推出「2.0版」
- 被外債打垮的斯里蘭卡，可說是聯合國報告中「債務陷阱」的教科書等級示範
- 一帶一路將滿10年致多國墜「債務陷阱」，中國跳腳：絕不接受潑髒水
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核稿編輯：楊士範
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！