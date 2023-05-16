【專訪】中研院劉璧榛：都蘭阿美族竹占儀式，讓母系社會焦慮攤開在陽光下
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竹占盛行於馬蘭、港口、太巴塱等東臺灣中部與南部的阿美族部落，顧名思義是以竹子進行占卜。而為何竹占儀式會延續至今日呢？劉璧榛認為除了人們面對大時代變遷的不確定感需要被解釋之外，竹占背後的邏輯，也反映了阿美族母系社會在性別、資源與權力的應處原則。
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：李孟珊、黃詩茹｜攝影、編輯：黃詩茹）
上午八點不到，台東都蘭部落竹占師Satiyo（吳丁海）的家門前已人聲鼎沸，十幾個人圍坐在庭院等著詢占。有人夢見過世的母親，想知道是什麼原因；有人夢見牛，覺得不安，還有人身體不適，住院仍查不出病因。
2011年起，中央研究院民族學研究所研究員劉璧榛在都蘭一帶參與超過數十場這樣的竹占（mi’edaw）儀式。她看著詢占的人帶著疑問而來，他們焦慮和衝突的情緒在現場浮動，等待不會說話的竹子指出真相。
一場竹占展演，每日早晨的眾聲喧嘩
竹占，顧名思義是藉由竹子進行占卜，自日本殖民時期已有記載。主要盛行於馬蘭、港口、太巴塱等東台灣中部與南部的阿美族部落，另外在卑南族與東排灣區域也可見到。
在阿美族的母系社會中，竹占僅在男性間（父子或舅甥）傳承。過去想預知福禍、探求病因、尋找失物、改變家屋位置等，家家戶戶的年長男性都會進行竹占。
即使隨著社會變遷，部落中僅存幾位竹占師，竹占仍是族人最頻繁舉行的日常儀式，尤其是捕不到魚或獵物、農作收成不佳、生病、作夢，甚至後來選舉前，頭目與民意代表也會來詢占。
一場竹占儀式大約15分鐘，詢占的人會帶來米酒mifetik告祭，竹占師以口含酒噴在事先削好曬乾的竹籤上。接著竹占師唸禱詞， 呼喚宇宙天神（Mitapalay）、祖先、竹占師承的祖師爺、竹靈，請求祂們給予力量，公正地幫助他找出原因。
接著竹占師一面與詢占者對話聚焦問題，一面將腳踩在木板（toak）上「拉占」，左右拉動摩擦竹籤。過程中詢占者、竹占師與神靈三者間不斷的提問、回應、猜測、再提問、確認，以推敲可能的結果。最後竹占師用力向上拉斷竹籤，再依照斷開的竹鬚（tingas）判斷占卜結果，並決定是否要舉行其他祛病儀式。
拉卜問占的節奏很快，詢占者發問後，竹占師立刻拉占，馬上就得給出回應，每天早上都可以進行五、六組人。「而且那是一個公開場合，大家都聽得到你問的問題，旁邊又有想詢占的人陸續出現，所以是多焦點在進行，我剛開始真的是一頭霧水，有點尷尬又來不及紀錄」，劉璧榛回憶說。
當母系社會面對大社會變動，那些活生生的焦慮
劉璧榛收集到的60多個案例，交織成一部由小見大的微型民族誌，其中有一個令她印象深刻的故事。
60多歲的都蘭P女夢見過世的母親，她懷疑是否和住在桃園的兒子即將購屋有關，因此來詢占。P女是家中么女，嫁給漢人住在台東，兄姊和弟弟都已成家，她在母親過世後回到都蘭家中，照顧入贅的父親。P女僅有一個兒子，已和鄰近的族人結婚，正考慮在桃園購屋。
竹占的結果顯示，是P女的亡母擔心她會因為兒子購屋後搬到北部居住，部落家中無人祭祀。竹占結果建議，她的兒子可以在桃園購屋，但須先進行母方祖先祭祀。這類強調母系繼承傳家的案例還有很多，包括土地財產的繼承與分配、家屋祭祀和婚喪喜慶的責任義務、婚姻後的居住地等，「尤其過年過節或喪禮之後，常常有人去詢占」。
1980年代後，都蘭部落阿美族傳統的從妻居逐漸轉變為嫁娶婚，女性婚入夫家，但這類竹占儀式中的不安和衝突，顯示族人仍有母系社會的文化，所以在行動決策上感到猶豫不安和社會壓力。
劉璧榛說：「很多人類學家認為母系社會已經消失，甚至預言1980年代後，阿美族母系社會也會消失，但我看到的是她仍然活絡在轉變中，不過女性面對很大的衝突與壓力。」
在她紀錄的案例中，有許多是wina（母親）和faki（舅舅）的亡靈回來要求祭祀，他們是受到當代社會變遷影響最多，最容易被遺忘的一群人。加上婚姻方式改變，導致財產繼承出現爭執，讓舅舅常被理解為具有敵意，會對母系家族的子女施行巫術，害他們生病的角色。
「所以族人會問，他算不算我的親戚？誰可以分財產？我還要不要盡這些義務？竹占都在解決這些問題」。人口外流、土地開發危機、部落的家空了，沒有人回來祭拜，這些焦慮都被竹占攤在陽光下。
「竹占就像一扇窗，讓我看到阿美族作為現代社會的一員，面對全球經濟市場、台灣政治社會的變化中，如何展現其轉變中不同於父系社會的性別文化」。
性別、資源與權力：竹占，不只是竹占
拉占的現場在眾聲喧嘩之餘，劉璧榛將歷史的片段拉長，以窺看竹占背後的邏輯，以及它如何回應百年來劇烈的社會變動。
過去在部落中，竹占有鮮明的公共性，例如決定何時舉行豐年祭、男性年齡階層的命名、選擇漁場獵場，尤其和男性相關的集體事務多會透過竹占確認。
另外，「阿美族基於祖先先佔的原則，漁場和獵場是部落共享，所以藉由拉占決定誰可以去哪裡，就像隨機公平分配的一種機制」，劉璧榛提到，資源共享是竹占存在背後很重要的母系價值與政治經濟因素。
更進一步觀察，竹占其實也扮演制衡單一性別的權力機制，「過去女性掌握家和穀倉的分配，男性就用和神靈溝通的竹占來制衡，避免權力集中在某個人、某個性別。竹占的社會意義很有意思，它展現了阿美族避免權力集中的概念」。
那是什麼時候，竹占從處理公共性事務，轉變為處理個人行動決策呢？
劉璧榛觀察，1940年代日本殖民中末期，都蘭部落經濟轉作與戰後的基督宗教化是關鍵。部落的老頭目巴奈告訴她，當時日人蓋糖廠，部落轉作甘蔗、水稻，為了運輸又蓋起鐵道、馬路，「因此田埂消失了，他們和祖先的連結被切斷，得不到祖先的幫助。所以有時候沒下雨水稻枯死，就會拉竹占求助」。
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樂活南投農場，來場週休輕旅行──信義鄉、竹山鎮、鹿谷鄉篇
我們想讓你知道的是
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信義鄉
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地址：南投縣信義鄉綠美巷20號
【鄰近景點】
東埔溫泉區
八通關古道
玉山國家公園
【農業與伴手禮】
青梅、梅子果釀、葡萄、時蔬、柿子
【交通方式】
國道3號下名間交流道，左轉台3線往名間方向，再接 台16線往集集、水里方向，於水里接台21線往信義 至88.6公里處信義分局前右轉，循投59線前行即可 達愛國村、自強村。
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「天野青草葯園休閒農場」位於竹山鎮，近紫南宮。成立於民國96年，擁有廣闊的青草藥園，種植約200科別、1200個藥草品種，農場內設有藥草老師，教導遊客藥草相關知識。農場內附設「天野養生餐廳」，主要接待團客。餐廳主打「藥膳養生料理」，健康養生無負擔。園區內門市部，主要販售各類青草藥乾品、加工製品與其他農作物；農場參觀不收門票，創辦人沈金順表示，成立農場目的，是為了要推廣藥用植物的正確觀念；另一方面，常有新聞傳出民眾誤食、誤用某些植物導致中毒的案例，以至於讓青草藥背負許多誤解，他也期待透過藥園的宣導推廣，能讓社會大眾了解青草藥的益處，進而能正確地善用青草藥。
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【鄰近景點】
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【農業與伴手禮】
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【交通方式】
走國道三號，下竹山交流道後再往台三線竹山方向走一公里迴轉，即可到達天野青草葯園休閒農場。
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北上及南下於中二高竹山交流道下，右轉台3線省道至南下2.4公里處，左轉保甲路再左轉151縣道往鹿谷溪頭方向（9公里），經鹿谷廣興7-11後右轉往小半天休閒農業區。
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「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，初期以經營茶業為生，農場擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近十年來由茶業轉型，集合國內產、官、學界努力精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道……等活動，冀望到此一遊的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。農場內特製的「武岫孟宗竹炭」燒製係以四年生以上的孟宗竹為材料，採用高溫炭化技術，歷時十多天，以傳統窯手工精心燒製而成（並非一般機械燒材油方式），所生產之孟宗竹炭堅持高品質，其衍生的竹炭用品，健康且實用性高，是每個遊客必買的伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
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長源圳生態步道
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【農業與伴手禮】
竹炭手工精油皂、竹醋液、武岫竹炭、炭好茶
【交通方式】
走國道3號（中二高）下竹山交流道，台3線右轉，縣道151甲-左轉，往鹿谷方向，接151縣道，往小半天方向，接竹林村方向即可到達。
以上廣告由南投縣政府農業處提供。