【關鍵專訪】《疫起》導演林君陽、監製李耀華：後COVID-19時代，回望20年前和平醫院封院事件

文：翁皓怡

處於「後COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情」時代的我們，已稍能後設地回望2019年至今的社會防疫狀況，相關影視作品更已如雨後春筍般出現，那麼20年前的SARS疫情呢？創作者要站在什麼位置，以何種姿態面對、回應、重書此一事件，乃至讓作品與時局互文？

本文專訪《疫起》導演林君陽與監製李耀華，試以故事、角色，與表現手法出發，梳理本片敘事策略與創作軌跡，以此進入電影「封院」的內部，探索其中向「外」開拓的種種可能。

《疫起》以2003年SARS疫情「和平醫院封院」事件為背景，導演林君陽與監製李耀華卻都強調，本片無意直接對標任何當年人物而作全局、旁觀式的「還原」，或是以非當事者的後設姿態批判。電影嘗試做的，是在真實事件的骨架中，埋種虛構故事肌理。

因此我們在電影中不難發現，事件、政策，或是任何封院之外的「外部因素」都被淡化處理，《疫起》從敘事到拍攝手法都關乎「內」——封院的醫院內部空間、角色內心情感與抉擇、醫護人員防護衣內沈浸式的感官體驗。

如此往內部擠壓、限縮的敘事策略與世界觀建構，反而給了角色更開闊的成長空間，也讓創作者能以此辯證更大的人性議題，不只是已過去的SARS事件，也是人們正在共處的COVID-19疫情，更是任何病毒威脅，甚是一切「災變」——危難中人該如何自處？成為《疫起》嘗試回答的更大問題。

Photo Credit: CATCHPLAY提供 監製李耀華

Photo Credit: 中央社 導演林君陽

創作軌跡與時下社會災難的纏繞影響

於是，如今回望本片創作與拍攝製作的過程，對林君陽與李耀華來說，也正是面對「未知」的一段曲折旅程。2017年任優良劇本評審的李耀華，當時便看見了編劇劉存菡原劇本《煞塵爆》的改編潛力。