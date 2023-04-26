2023/04/26,
歷史

《美國神話的終結》推薦序：美國價值的核心元素實為「擴張」，白人至上主義與種族主義也伴隨產生

《美國神話的終結》推薦序：美國價值的核心元素實為「擴張」，白人至上主義與種族主義也伴隨產生
Photo Credit: John Gast Public Domain

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自從美國成立以來，開放且持續擴張的邊疆一直是這個國家的認同核心。它象徵未來充滿無限希望，也是美國的信仰基石——相信自己是「例外國家」，擴張即是自由的體現，更賦予了美國人重視民主、個人主義和大步向前的精神。然而，如今美國有了新的象徵：邊境圍牆。

文：盧令北（東吳大學歷史系副教授兼系主任）

【推薦序】美國價值背後的擴張元素

美國史學家解析美國歷史，向來不拘泥於傳統框架，因此美國歷史雖短，但相關書籍種類繁多，內容多樣，絲毫不因書籍具批判立場而不見容於學界及社會大眾，或帶「通史」性質而減損其學術地位，二○二○年獲普立茲非小說類別獎項殊榮，由格倫丁教授所著的《美國神話的終結》，適可說明美國史學界此種特色。

《美國神話的終結》具有通史的性質，全書內容按照時序，由十七世紀英國計畫向北美洲開發殖民地開始，一路延伸至川普上台為止，美國歷史上具關鍵性的人事物，本書多所論及。惟本書吸引人之處不在羅列排比美國歷史上諸多的轉折點，而是以美國歷史發展為基底，以扎實的學術研究手法，找出美國各階段歷史發展的共通性並加以串聯，具體而微解析美國價值的實質內涵，以及這種美國價值究竟從何而來，對美國歷史發展產生了何種作用。

對多數人而言，提及美國價值不外乎就是自由、平等、民主、人權等理念，但上述這些近似於神話的觀念與原則，其核心元素卻並非如眾人所想像的神聖完美，就本書作者格倫丁教授而論，美國價值的核心元素實則為「擴張」，「擴張」元素在自由、平等、民主、人權概念的包裝下，縱橫於整個美國歷史之中，在美國人汲汲追求疆域擴張的同時，賦予擴張行為正當化、合理化甚至加以美化的美國價值也就應運而生。

格倫丁教授並非第一位從「擴張」角度解析美國歷史發展的史學家，早在一八九三年，史學家特納（Frederick Jackson Turner）就提出了「邊疆論」（frontier thesis），用以反駁自十九世紀以來，美國學界普遍認同的「胚種論」（germ theory，或譯為菌原理論），該學說認為歐洲移民將歐洲進步的文明與思想帶入美洲殖民地，因此歐洲文明孕育了美國文化與制度，美國的特質多傳承自歐洲。

特納的「邊疆論」則提出不同的看法，強調歐洲移民在開發美洲殖民地的過程中，由於身處的環境與歐洲截然不同，在赤手空拳的開發擴張過程中，為了求生存，自然而然造就了獨特，屬於美洲在地的文化、思維與傳統，「歐洲移民藉由失去自己，找到了自己」。而美國不若歐洲各國般動亂頻仍，甚至發生社會革命，一方面在於美國社會缺乏歐洲傳統社會的弊病與沉痾，另一方面，就是美國領土向西擴張過程中所創造出龐大的生存空間，能不斷吸納其他開發較早且幾近飽和地區內部所產生的衝突與不穩定，因此西部地區扮演了「安全閥」的角色，讓美國社會內部的潛在衝突得以釋放。

搭配當時社會咸認為向西擴張乃美國人之「天定命運」（Manifest Destiny，或譯為昭昭天命），特納的「邊疆論」一躍成為顯學且風行一時。特納學說提出的年代雖是十九世紀末，但格倫丁教授認為，追求新邊疆且不斷擴張的概念與行動，早在英國決意向北美洲進發時就已展現，其後落實成為殖民者的一貫作為並內化為一種意識形態，對殖民者而言，北美洲的土地為無主之地，他們有權將其據為己有並不斷擴展，如同傑佛遜所說，殖民者在殖民地落地生根，他們為自己的生存而墾殖。

至十八世紀後期，這種向西部未知疆域挺進的開發行動，已經被賦予自由的意涵，殖民者認為自由來自於擴張，而土地的進佔則是實踐自由的成果。麥迪遜曾稱美國的疆界就是不斷延伸，的確，一七八三年英美簽訂《巴黎條約》，英國正式承認美國，美國領土疆界擴展至密西西比河，一八○三年美國自法國購入路易斯安那地區，國土進一步跨越密西西比河，延伸到洛磯山脈北部，一八四八年「美墨戰爭」結束，美國國家疆界更一舉來到太平洋沿岸，美國歷史發展驗證了麥迪遜先前的預測，美國人也更加確信自由與擴張互為因果，缺一不可。

內戰前，南北雙方雖然衝突不斷，但是對於國土疆界不斷向西擴張，態度卻是一致的。曾於一八四五年代表美國與中國清政府簽訂《望廈條約》（即《中美五口貿易章程》）的麻州眾議員顧盛（Caleb Cushing），他支持西部擴張，因為廣大的西部地區就是美國社會的安全閥，西部擴張可保護人民免於因社會階級相互傾軋所帶來的亂象與危害。

而密西西比州參議員沃克（Robert Walker）強調南方在北方反奴與廢奴人士的重重壓力與限制下，西部的擴張適可為南方奴隸主與棉花種植開啟另一扇門，讓南方的社會制度與農業經濟得以持續發展。對北方人或南方人而言，南北社會內部問題能否解決，端賴於西部擴張的持續與否，而這也是聯邦政府首要的工作。

美國由殖民時期不斷向西部擴展領土，長此以往，這種擴張行為也逐漸發展成帶有白人至上主義色彩的霸權式自由主義。美國人聲稱追求生存空間以保障自由，但在西部邊疆擴張的過程中，藉由連串掠奪與暴行，迫使美洲原住民以及墨西哥人遷移，成為美國自由主義下的犧牲品。格倫丁教授指出，當今美國西南部地區在昔日墨西哥統治時期，境內的美洲原住民與墨西哥人均為公民，不分彼此，然而在美國取代墨西哥成為統治者後，當地的原住民與墨西哥人非但未受到公平待遇，反而被美國視為異端與進步的絆腳石，必須除之而後快。


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