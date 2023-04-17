2023/04/17,
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印度涉謀殺案前議員電視直播時遭假記者槍殺，引發宗教謀殺與法外處決爭議

印度涉謀殺案前議員電視直播時遭假記者槍殺，引發宗教謀殺與法外處決爭議
4月16日，艾哈邁德遭槍殺現場｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

社會黨黨主席亞達夫指出：「犯罪在北方邦已經達到高峰，當一個人在警察的警戒線下，都能被公然被開槍打死，更遑論普通民眾的安全。」在過去的六年裡，北方邦有180多名面臨法律指控的人士，被警察殺害。人權團體指出，許多案件都是警方私自進行的法外處決。報導指出，警方的行為是——至少部分是，對印度極其緩慢及功能失調的刑事司法系統，所做的回應。

結合《BBC》《半島電視台》報導，印度前國會議員阿提克・艾哈邁德（Atiq Ahmed）與他的兄弟，前州議員阿什拉夫・艾哈邁德（Ashraf Ahmed）於4月16日，在電視直播中，被3名假冒記者的平民槍殺。阿提克・艾哈邁德因涉嫌數十起包括綁架、謀殺、敲詐及勒索案件，於3月被法院判處無期徒刑。他在警察護送帶至醫院接受體檢的途中遭槍殺，也引發外界對印度警察、法治的質疑。

艾哈邁德兄弟皆為穆斯林，槍擊事件發生後，至少一名兇手高喊印度民族主義者，在反穆斯林運動中的口號：「Jai Shri Ram」及「Hail Lord Ram」，也遭外界懷疑謀殺案是出自宗教動機，然而，警方目前並沒有說明這起案件是否涉及宗教因素。

誰是阿提克・艾哈邁德？

根據《BBC》報導，阿提克・艾哈邁德在政界和犯罪圈都著名了很長一段時間。

1979年，艾哈邁德首次因一起謀殺案被指控。然而這並不影響他在政界的發展，接下來的10年中，他成為了印度阿拉哈巴德市（Allahabad city）西部，最有影響力的人物之一。

他在1989年以無黨籍身份，贏得了第一次選舉，成為州議員。並在之後的兩屆選舉中連任該席位，隨後他加入社會黨（Samajwad Party）並第四度獲選該州議員。

2004年，他以社會黨候選人的身份在聯邦選舉中贏得席位，成為國會議員。與此同時，阿拉哈巴德和該州其他地區繼續對他提起訴訟。

隨後10年，艾哈邁德又參加了幾次選舉，不過全數落敗。2019年，艾哈邁德因涉嫌計畫對北方邦（Uttar Pradesh）監獄中一名商人的攻擊，印度最高法院下令將其關到古吉拉特邦的一所監獄。《半島電視台》報導指出，艾哈邁德面臨100多起刑事指控。

今（2023）年2月，艾哈邁德的兒子阿薩德・艾哈邁德（Asad Ahmed），遭警方懷疑殺害另一件謀殺案中的關鍵證人帕爾（Umesh Pal），而被列為謀殺案主要嫌疑人，阿提克・艾哈邁德也遭傳訊詢問。而他自己則在3月時因綁架、謀殺、敲詐、勒索等案件，被法院判處無期徒刑。

事發經過

  • 注意：影片內容可能引發不適

結合《BBC》《半島電視台》報導，印度當局與警官夏爾瑪（Ramit Sharma）指出，4月16日，艾哈邁德兄弟被警察戴上手銬，轉移至醫院接受體檢時，遭3名槍手襲擊，槍手假冒記者，以紀錄為由接近艾哈邁德兄弟，並近距離向他們開了多槍，艾哈邁德兄弟兩人頭部都遭槍擊。

槍擊事件發生後，三名嫌疑人迅速向警方投降，並高喊「Jai Shri Ram」及「Hail Lord Ram」的口號。印度警官庫瑪（Prashant Kumar）則指出，警方已確認襲擊者為蒂瓦里（Lavlesh Tiwari）、孔雀（Arun Maurya）及辛格（Sunny Singh）。目前這三人正在接受訊問，且三人都來自北方邦。

事件發生後，北方邦首長阿迪亞納特（Yogi Adityanath） 下令對這起事件進行司法調查，並禁止民眾在北方邦各地舉行大型集會，以確保安全。

北方邦「法外處決」與「失調司法系統」爭議

北方邦為信奉印度教的印度人民黨（BJP），所治理的邦，艾哈邁德3月在向印度最高法院遞交的一份請願書中即表示，身為穆斯林，在印度人民黨統治的邦，他的生命受到警察的威脅。

案件發生後，印度許多政治人物都在推特上表示不滿，艾哈邁德的律師米甚拉（Vijay Mishra）則表示，槍擊事件令人震驚，警方顯然沒有確保他客戶的安全。

反對黨批評這起事件是安全失誤，社會黨黨主席亞達夫（Akhilesh Yadav）指出：「犯罪在北方邦已經達到高峰，罪犯的士氣高漲。當一個人在警察的警戒線下，都能被公然被開槍打死，更遑論普通民眾的安全。此事件在社會形成了一種恐懼的氣氛，似乎有人在故意製造這樣的氣氛。」

在過去的六年裡，北方邦有180多名面臨法律指控的人士，被警察殺害。人權團體指出，許多案件都是警方私自進行的法外處決。

警察通常稱它們為「遭遇戰」（police encounters）——許多人說這些實際上是精心策劃的，因為案件最後都是以罪犯遭殺害，警方卻毫髮無傷告終。

報導指出，警方的行為是——至少部分是，對印度極其緩慢及功能失調的刑事司法系統，所做的回應。民主改革協會監督小組指出，印度各地，數百名來自各政黨的政客，都有未決的刑事案件，北方邦近一半的部長是犯罪嫌疑人。

然而，前北方邦首長瑪雅瓦蒂（Kumari Mayawati）仍對這起謀殺案表示擔憂，並表示這起案件指出了北方邦法律、秩序及其運作方式的問題。

印度國民大會黨領袖甘地（Priyanka Gandhi）也強調了法治的重要性：「罪犯應該受到最嚴厲的懲罰，但應該根據國家的法律，出於任何政治目的，或違反法治、司法程序的行為，對我們的民主來說都是不對的。」

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航


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