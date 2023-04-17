印度涉謀殺案前議員電視直播時遭假記者槍殺，引發宗教謀殺與法外處決爭議
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社會黨黨主席亞達夫指出：「犯罪在北方邦已經達到高峰，當一個人在警察的警戒線下，都能被公然被開槍打死，更遑論普通民眾的安全。」在過去的六年裡，北方邦有180多名面臨法律指控的人士，被警察殺害。人權團體指出，許多案件都是警方私自進行的法外處決。報導指出，警方的行為是——至少部分是，對印度極其緩慢及功能失調的刑事司法系統，所做的回應。
結合《BBC》與《半島電視台》報導，印度前國會議員阿提克・艾哈邁德（Atiq Ahmed）與他的兄弟，前州議員阿什拉夫・艾哈邁德（Ashraf Ahmed）於4月16日，在電視直播中，被3名假冒記者的平民槍殺。阿提克・艾哈邁德因涉嫌數十起包括綁架、謀殺、敲詐及勒索案件，於3月被法院判處無期徒刑。他在警察護送帶至醫院接受體檢的途中遭槍殺，也引發外界對印度警察、法治的質疑。
艾哈邁德兄弟皆為穆斯林，槍擊事件發生後，至少一名兇手高喊印度民族主義者，在反穆斯林運動中的口號：「Jai Shri Ram」及「Hail Lord Ram」，也遭外界懷疑謀殺案是出自宗教動機，然而，警方目前並沒有說明這起案件是否涉及宗教因素。
誰是阿提克・艾哈邁德？
根據《BBC》報導，阿提克・艾哈邁德在政界和犯罪圈都著名了很長一段時間。
1979年，艾哈邁德首次因一起謀殺案被指控。然而這並不影響他在政界的發展，接下來的10年中，他成為了印度阿拉哈巴德市（Allahabad city）西部，最有影響力的人物之一。
他在1989年以無黨籍身份，贏得了第一次選舉，成為州議員。並在之後的兩屆選舉中連任該席位，隨後他加入社會黨（Samajwad Party）並第四度獲選該州議員。
2004年，他以社會黨候選人的身份在聯邦選舉中贏得席位，成為國會議員。與此同時，阿拉哈巴德和該州其他地區繼續對他提起訴訟。
隨後10年，艾哈邁德又參加了幾次選舉，不過全數落敗。2019年，艾哈邁德因涉嫌計畫對北方邦（Uttar Pradesh）監獄中一名商人的攻擊，印度最高法院下令將其關到古吉拉特邦的一所監獄。《半島電視台》報導指出，艾哈邁德面臨100多起刑事指控。
今（2023）年2月，艾哈邁德的兒子阿薩德・艾哈邁德（Asad Ahmed），遭警方懷疑殺害另一件謀殺案中的關鍵證人帕爾（Umesh Pal），而被列為謀殺案主要嫌疑人，阿提克・艾哈邁德也遭傳訊詢問。而他自己則在3月時因綁架、謀殺、敲詐、勒索等案件，被法院判處無期徒刑。
事發經過
- 注意：影片內容可能引發不適
結合《BBC》與《半島電視台》報導，印度當局與警官夏爾瑪（Ramit Sharma）指出，4月16日，艾哈邁德兄弟被警察戴上手銬，轉移至醫院接受體檢時，遭3名槍手襲擊，槍手假冒記者，以紀錄為由接近艾哈邁德兄弟，並近距離向他們開了多槍，艾哈邁德兄弟兩人頭部都遭槍擊。
槍擊事件發生後，三名嫌疑人迅速向警方投降，並高喊「Jai Shri Ram」及「Hail Lord Ram」的口號。印度警官庫瑪（Prashant Kumar）則指出，警方已確認襲擊者為蒂瓦里（Lavlesh Tiwari）、孔雀（Arun Maurya）及辛格（Sunny Singh）。目前這三人正在接受訊問，且三人都來自北方邦。
事件發生後，北方邦首長阿迪亞納特（Yogi Adityanath） 下令對這起事件進行司法調查，並禁止民眾在北方邦各地舉行大型集會，以確保安全。
北方邦「法外處決」與「失調司法系統」爭議
北方邦為信奉印度教的印度人民黨（BJP），所治理的邦，艾哈邁德3月在向印度最高法院遞交的一份請願書中即表示，身為穆斯林，在印度人民黨統治的邦，他的生命受到警察的威脅。
案件發生後，印度許多政治人物都在推特上表示不滿，艾哈邁德的律師米甚拉（Vijay Mishra）則表示，槍擊事件令人震驚，警方顯然沒有確保他客戶的安全。
反對黨批評這起事件是安全失誤，社會黨黨主席亞達夫（Akhilesh Yadav）指出：「犯罪在北方邦已經達到高峰，罪犯的士氣高漲。當一個人在警察的警戒線下，都能被公然被開槍打死，更遑論普通民眾的安全。此事件在社會形成了一種恐懼的氣氛，似乎有人在故意製造這樣的氣氛。」
在過去的六年裡，北方邦有180多名面臨法律指控的人士，被警察殺害。人權團體指出，許多案件都是警方私自進行的法外處決。
警察通常稱它們為「遭遇戰」（police encounters）——許多人說這些實際上是精心策劃的，因為案件最後都是以罪犯遭殺害，警方卻毫髮無傷告終。
報導指出，警方的行為是——至少部分是，對印度極其緩慢及功能失調的刑事司法系統，所做的回應。民主改革協會監督小組指出，印度各地，數百名來自各政黨的政客，都有未決的刑事案件，北方邦近一半的部長是犯罪嫌疑人。
然而，前北方邦首長瑪雅瓦蒂（Kumari Mayawati）仍對這起謀殺案表示擔憂，並表示這起案件指出了北方邦法律、秩序及其運作方式的問題。
印度國民大會黨領袖甘地（Priyanka Gandhi）也強調了法治的重要性：「罪犯應該受到最嚴厲的懲罰，但應該根據國家的法律，出於任何政治目的，或違反法治、司法程序的行為，對我們的民主來說都是不對的。」
新聞來源
- Atiq Ahmed: Former Indian MP and brother shot dead live on TV（BBC）
- Ex-MP Atiq Ahmed, brother shot dead on live TV in India（Aljazeera）
- Atique Ahmed, His Brother Killed In Shooting In UP's Prayagraj | Atiq Ahmad Encounter Video（Mojo Today）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。