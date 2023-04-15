其實只有你在瘋經典賽：棒球職業化已150年，為何在國際上還是非主流運動？
我們想讓你知道的是
本屆世界棒球經典賽在MLB美國職棒大聯盟的主辦下收視續狂飆，台灣四場賽事平均有130.1萬收看人口，比起2017年增長了151%，日美對決更是在日本關東地區與關西地區平均收視率分別高達42.4%和35%。但若是跟其他主流體育賽事比較，棒球運動離全球化顯然還有一大段距離。
第五屆世界棒球經典賽在大谷及神鱒對決下終告落幕，從辦理國家的諸多數據可以看出本屆的經典賽是超越以往，日美對決在日本關東地區與關西地區平均收視率分別高達42.4%和35%，在大谷翔平面對其洛杉磯天使隊的隊友Mike Trout時收視率更是達到46%的最高值。
另外，在美國的FS1電視台播放的日美之戰也有著448萬人觀看，收視率為1.44%。
這幾屆棒球經典賽世界各地收看觀眾人數也有所成長，如2017年從MLB網路、ESPN2和ESPN Deportes共吸引了310萬人次觀看世界棒球經典賽決賽，是觀看2013年屆世界棒球經典賽決賽（觀看人數為110萬人）的接近三倍。
另外在2023年一屆賽事中，觀看收視率於世界各地亦是持續增長。日本對韓國的國內電視收視率為44.4%，超過了東京奧運會期間的所有運動項目賽事的收視率，韓國隊的預賽四場比賽的平均收看觀眾人數為178.1萬人次，比2017年增長35%，台灣四場賽事平均有130.1萬收看人口，比起2017年增長了151%。
但若以其他的運動賽事或是其他主流運動的狀況，棒球運動全球化的發展仍有一段距離，而本文也試著提出韓國國技之稱的跆拳道在全球化推動的過程進行案例說明，點出思維的差異致使全球化效果有著截然不同的命運。
首先，雖說前述提及第五屆經典賽在美國有所成長，但相較於美國其他運動賽事節目的收視率仍有一段差距，國家美式足球（NFL）的超級盃賽事吸引了超過 1.13 億觀眾。而2022年NBA總決賽就有1240萬觀眾觀看。且在美國職棒大聯盟主導下，經典賽的網站訊息是依附在美國職棒大聯盟（如下圖），也難怪被喻為是另類春訓賽事。
事實上，棒球算是全球最早進入職業化發展的運動種類之一，在美國已有150年之久，要比現代奧運或歐洲足球更早商業化，只是棒球運動的全球化推廣似乎要比足球、籃球進度更為緩慢。同樣是美國人發明的籃球賽，美國職籃協會（NBA）在1992年就派出夢幻隊參加巴塞隆納奧運奠定籃球其武林盟主地位。
相較於此，美國職棒對於奧運一直視採取不合作主義，理由是賽季衝突，影響其商業利益，賽季衝突的議題也不是沒有解決的方案。
去年底的卡達世界盃足球賽移到冬季進行，歐洲多數國家的職業足球聯賽也配合調整，過往的美國冰上曲棍球聯盟也曾經因冬季奧運而調整賽期，且現今經典也是選在例行賽開打前，許多選手也因此有所考量，包括外號國防部長的張育成也曾因此理由表達拒披戰袍。
但另一個主因是禁藥問題，才是難言之隱，美國職棒近年其實都被禁藥議題壟罩，從2014年的米契爾禁藥報告到2018年的職棒禁藥風雲紀錄片等都突顯示這個問題的嚴重性、事實上，更早期的知名選手邦斯、索沙、麥奎爾都有是用禁藥前科，因此，禁藥問題會是美國職棒顧慮的重要議題，國際奧會對於禁藥是採取零容忍。
且經典賽的時間正是許多職棒聯盟的熱身賽時間，大聯盟以保護投手為理由，提出投手投球數上限的規定，似乎讓人聯想與威廉波特少棒聯盟的規定有異曲同工之妙，加上分組機制、選手國籍認定等重要議題，都是美國標準，與國際棒球規範出現落差。
甚至日本隊監督栗山英樹在賽事後對於美國職棒大聯盟在賽事期間變更賽制做法也提出質疑，套句行政部門的慣用語，經典賽的競賽事務仍處於滾動式修正，嚴謹程度不足不易服眾。
事實上，經典賽辦理五屆以來，辦理區域仍侷限在北美及東亞等，本屆更是只有在美國及東亞辦理，四強與決賽都在美國進行，即使本屆擴充為20隊，不少球隊被譽為美國二隊，包括英國、以色列及義大利，為這些國家效益的球員則是其祖父母的血緣關係而得以效力該國，其實這種組隊方式對於棒球運動推廣是否有助益值得觀察。
相較於美國採取唯我獨尊的思維，韓國在推動跆拳道全球化的運動是則是走不同路線，從基層運動人口培養、爭取國際賽事空間及成立專責機構等。
首先，韓戰及越戰間接促進了跆拳道運動的國際化，主要是因為當時不少軍隊接受跆拳道訓練，諸多教官在戰後陸續在北美地區進行教學推廣或開設道館及俱樂部，到2010年時期，全球已經有205個國家及地區成立跆拳道協會、3萬5000個俱樂部及近5000跆拳道學校（或道館），全球參與跆拳道運動人口為八千萬。
上個世紀70年代後，韓國政府也整合國際跆拳道運動組織，並陸續爭取在大型國際賽事辦理跆拳道項目，特別是結合地主優勢，包括1986年漢城（現名為首爾）亞運、1988年漢城奧運及2003年大邱世界大學運動會，將跆拳道先後列入競賽項目及示範表演賽。
簡言之，不到20年的時間，三大國際綜合性賽事都將跆拳道納入必辦項目，表一列出跆拳道進入三大國際綜合性運動賽事的歷程。
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年份
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賽事
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1986
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漢城亞運表演賽
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1988
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漢城奧運示範賽
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1994
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廣島亞運會正式項目
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2000
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雪梨奧運會正式項目
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2003
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大邱世大運正式項目
第二，擴大獎牌數目以及獲獎國家可提升更多國家參與的意願， 如1986年漢城亞運只有男子組八面金牌，到了2018年雅加達亞運則有14面金牌，同樣的情形也出現在奧運及世大運則是分別有八面及19面金牌，獎牌數目能夠雨露均霑更會提升其他國家參與的意願，表二至表四列出三大賽事金牌數及獲得獎牌國家數目。
- 表二：自1988年奧運會跆拳道賽事金牌數目、韓國選手奪金數量及獲獎牌國家數目
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辦理年份
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金牌數目
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韓國選手獲金牌數目
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其他國家獲金牌數目
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獲獎牌國家數目
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1988漢城奧運*
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16
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9(56%)
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7
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18
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1992巴賽隆納奧運
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16
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5
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11
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24
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2000雪梨奧運
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8
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3
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5
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18
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2004雅典奧運**
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8
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2
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6
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13
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2008北京奧運
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8
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4
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4
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22
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2012倫敦奧運
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8
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1
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7
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20
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2016里約奧運
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8
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2
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6
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20
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2020東京奧運
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8
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0(%)
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8
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21(16%)
- 表三：1986年亞運會以來跆拳道賽事金牌數目、韓國選手奪金數量及獲獎牌國家數目
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辦理年份
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金牌數目
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韓國選手獲金牌數目
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其他國家獲金牌數目
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獲獎牌國家數目
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1986年漢城亞運
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8
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7
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1
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12
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1994年廣島亞運
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8
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4
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4
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13
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2002年釜山亞運
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16
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12
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4
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19
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2006年杜哈亞運會
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16
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9
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7
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17
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2010年廣州亞運
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16
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4
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12
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14
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2014年仁川亞運
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16
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6
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10
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17
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2018年雅加達亞運*
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14
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5
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9
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14
- 表四：世大運跆拳道賽事金牌數目、韓國選手奪金數量及獲獎牌國家數目
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辦理年份
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金牌數目
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韓國選手獲金牌數目
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其他國家獲金牌數目
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獲獎牌國家數目
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2003大邱世大運
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16
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10
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6
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23
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2005伊士麥世大運
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16
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5
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11
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23
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2007曼谷世大運
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16
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7
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9
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21
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2009貝爾格勒世大運
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21
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7
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14
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24
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2011深圳世大運
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21
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7
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14
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23
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2015 光州世大運*
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23
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8
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15
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26
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2017 台北世大運
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23
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6
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17
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29
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2019 拿坡里世大運
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19
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7
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12
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31
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。