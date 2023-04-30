胡展誥《刻意放鬆》：理智線斷裂之前，莫忘「STOP情緒緩和術」四步驟
我們想讓你知道的是
諮商心理師胡展誥以心理專業角度與案例，協助你意識到形成長期壓力的來源，期待在「刻意」安排的紓壓練習後，你也能找到「放鬆」的有效解方，學會與壓力共處，從內而外改變慣性疲累，回歸內在的安定與平靜。這本書，獻給無法停止忙碌、煩惱如影隨形的你……
文：胡展誥
STOP情緒緩和術
剛考上明星高中的女孩，與父母親為了是否繼續補習的事情吵了好一陣子。
女孩認為自己既然能夠考上第一志願，代表自有一套有效的讀書策略，不需要再被別人逼迫念書，希望可以獲得更多自由。父母則是擔心孩子不補習會落後進度，課業成績會因為懈怠而退步。於是雙方僵持不下。
某次又為了此事爭吵時，母親大罵了女孩一句：「別人家的孩子想去補習還不一定有錢，你從小要什麼，我們就給你什麼，如果你還不懂感恩，那麼不聽話，乾脆給我滾出去！」
女孩聽了之後果真負氣衝出家門，只是這一出去，就沒有再回來過了。
幾分鐘之後，社區大樓的中庭傳來一聲巨響。一道身影從三十樓高的露台一躍而下，幾套尚未拆封的全新制服還整齊疊在床上，但一個年輕生命就此殞落。這件事情，當然也成了父母心中永遠抹滅不掉的傷慟。
或許有人會覺得是年輕人抗壓性低、不懂得珍惜生命；也或許有人會責怪父母親不懂得給孩子自由，逼得孩子走投無路，不過，我們並不瞭解他們家發生什麼事，也沒有權力去責備他們。我們要學習的是去理解在那個當下，他們的內心到底發生了什麼事？為何會說出這些話、做出這些行為？
內在失去安頓情緒的空間
想想看，你是否也曾有過因為突如其來的情緒竄上腦門，衝動做出讓彼此都受傷、也讓自己後悔萬分的語言或行為？那個當下，你是否已經失去了理性思考的能力，一股難以壓抑的巨大力量推動著你去「做些什麼」，你也很難踩得住剎車，對嗎？
這種俗稱「理智線斷裂」的現象，其實跟我們大腦當中遇到危機時負責提供警示的杏仁核，以及掌管理性思考判斷的前額葉皮質有密切關聯。假如大腦時常放任杏仁核警鈴大響，前額葉卻經常無法適時介入、提供思考與判斷，就會因為持續升高的焦慮、激動狀態而做出失控的行為。
假如你發現自己似乎有類似的現象，請不要自責。你並不是一個脾氣不好或抗壓性低的人，你的杏仁核只是站在保護你的立場而啟動警鈴，它沒有想要傷害誰，它只是不希望你受傷。至於你腦袋裡的警鈴為何經常因為一些連你都難以理解的事（甚至是你認為的小事）而失控，這通常與你成長的經驗有關。
好消息是，大腦裡的神經元遵循著「用進廢退」的原則發展，假如你從此刻開始鍛鍊杏仁核與前額葉皮質之間的連結，兩者之間的通道就會慢慢被建立起來。未來當你遇到危機、杏仁核開始啟動時，前額葉皮質不再只是雙手交叉在胸前袖手旁觀，你的杏仁核與前額葉皮質的連結會變得更緊密，能夠適時相互支援。所以你依舊能感覺到各種情緒，卻也能夠做出適合當下的行為反應。
換句話說，以前的你被情緒所奴役，而現在你將成為情緒的主人。這種改變，可以藉由練習STOP情緒緩和術來達成。
STOP情緒緩和術
STOP情緒緩和術有四個具體步驟，依序是暫停動作、留意呼吸、自我觀察、重新表達。讓我們進一步認識這四個步驟：
S：Stop，暫停動作
捕捉到情緒浮現（尤其是負向或強烈的情緒）的片刻，最簡單也是最重要的任務，就是告訴自己：「停！現在什麼都不要做。」
「什麼都不要做」就是你當下唯一要做的事情。光是停止動作就有機會減少衝動行為產生。
假如你本來就是很擅長忍耐的人，那恭喜你，這個步驟你一定很精熟。不過請放心，以前你除了忍耐就沒其他招式可以使用了，但後續三個步驟會讓你跳脫這個狀態。現在，你只要提醒自己：
停，輕輕地放下手中的東西，不要扔、不要摔、更不要傷害自己或他人。
停，你可以微微鬆開嘴唇，但不要急著說任何話。
停，你可以持續看著前面的人，或者將視線瞥到一邊，但不做任何反應。
停，不要把辭呈遞出去，不要寄出信件，不要發送信息。
停，請對方給你一些時間，不要急著做決策。
停，就是此刻你所要做的事情。
此刻，不要讓事情如過往那樣變得更糟、失控，就是最好的開始。
你想罵人、想摔東西？請放心，未來機會多的是，不急於這一時。
你可能會抗議：「可是，過了這個時間點我就衝動不起來了啊！」
嘿嘿，恭喜你發現了這個事實！
T：Take a breath，留意呼吸
有時候你就是處在什麼事情都做不了的困境當中，這時候深呼吸就是你信手拈來、非常有效的冷靜方式。穩定而規律的呼吸可以調整你的自律神經，幫助你緩和當下急促的心跳，放鬆緊繃的肌肉。
這時候的呼吸其實沒有什麼技巧，想要大口呼吸就大口呼吸。千萬別在這個時候提醒自己：「據說道行高深的人都可以用安靜且不著痕跡的方式呼吸。」此時刻意控制呼吸，反而會讓激動狀態下的自己更不舒服。
身體需要多少氧氣，他會自行告訴你。經過幾次大口（聲音可能也滿明顯的）呼吸之後你會發現，呼吸會自動變得緩慢、輕巧且不費力。這代表著你已經藉由呼吸的動作，幫助身體重新回歸平穩的狀態。此時通常你也能感受到，胸口的起伏變得比較不明顯，心跳的速度逐漸緩和。或許肌肉還無法完全放鬆，但內心那一股「非得做點什麼」的衝動已經縮小許多。
來，現在就觀察一下自己呼吸的力道與速度。感受一下這與你在生氣的時候有什麼不同？
假如你發現自己正在憋氣，或者刻意控制呼吸的力道，請提醒自己：吸氣會自動到來，呼氣也會自動發生。只要觀察呼吸的運作就好，不要花力氣去控制。
Tags：
一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud