胡展誥《刻意放鬆》：理智線斷裂之前，莫忘「STOP情緒緩和術」四步驟

文：胡展誥

STOP情緒緩和術

剛考上明星高中的女孩，與父母親為了是否繼續補習的事情吵了好一陣子。

女孩認為自己既然能夠考上第一志願，代表自有一套有效的讀書策略，不需要再被別人逼迫念書，希望可以獲得更多自由。父母則是擔心孩子不補習會落後進度，課業成績會因為懈怠而退步。於是雙方僵持不下。

某次又為了此事爭吵時，母親大罵了女孩一句：「別人家的孩子想去補習還不一定有錢，你從小要什麼，我們就給你什麼，如果你還不懂感恩，那麼不聽話，乾脆給我滾出去！」

女孩聽了之後果真負氣衝出家門，只是這一出去，就沒有再回來過了。

幾分鐘之後，社區大樓的中庭傳來一聲巨響。一道身影從三十樓高的露台一躍而下，幾套尚未拆封的全新制服還整齊疊在床上，但一個年輕生命就此殞落。這件事情，當然也成了父母心中永遠抹滅不掉的傷慟。

或許有人會覺得是年輕人抗壓性低、不懂得珍惜生命；也或許有人會責怪父母親不懂得給孩子自由，逼得孩子走投無路，不過，我們並不瞭解他們家發生什麼事，也沒有權力去責備他們。我們要學習的是去理解在那個當下，他們的內心到底發生了什麼事？為何會說出這些話、做出這些行為？

內在失去安頓情緒的空間

想想看，你是否也曾有過因為突如其來的情緒竄上腦門，衝動做出讓彼此都受傷、也讓自己後悔萬分的語言或行為？那個當下，你是否已經失去了理性思考的能力，一股難以壓抑的巨大力量推動著你去「做些什麼」，你也很難踩得住剎車，對嗎？

這種俗稱「理智線斷裂」的現象，其實跟我們大腦當中遇到危機時負責提供警示的杏仁核，以及掌管理性思考判斷的前額葉皮質有密切關聯。假如大腦時常放任杏仁核警鈴大響，前額葉卻經常無法適時介入、提供思考與判斷，就會因為持續升高的焦慮、激動狀態而做出失控的行為。

假如你發現自己似乎有類似的現象，請不要自責。你並不是一個脾氣不好或抗壓性低的人，你的杏仁核只是站在保護你的立場而啟動警鈴，它沒有想要傷害誰，它只是不希望你受傷。至於你腦袋裡的警鈴為何經常因為一些連你都難以理解的事（甚至是你認為的小事）而失控，這通常與你成長的經驗有關。

好消息是，大腦裡的神經元遵循著「用進廢退」的原則發展，假如你從此刻開始鍛鍊杏仁核與前額葉皮質之間的連結，兩者之間的通道就會慢慢被建立起來。未來當你遇到危機、杏仁核開始啟動時，前額葉皮質不再只是雙手交叉在胸前袖手旁觀，你的杏仁核與前額葉皮質的連結會變得更緊密，能夠適時相互支援。所以你依舊能感覺到各種情緒，卻也能夠做出適合當下的行為反應。

換句話說，以前的你被情緒所奴役，而現在你將成為情緒的主人。這種改變，可以藉由練習STOP情緒緩和術來達成。

STOP情緒緩和術

STOP情緒緩和術有四個具體步驟，依序是暫停動作、留意呼吸、自我觀察、重新表達。讓我們進一步認識這四個步驟：

S：Stop，暫停動作

捕捉到情緒浮現（尤其是負向或強烈的情緒）的片刻，最簡單也是最重要的任務，就是告訴自己：「停！現在什麼都不要做。」

「什麼都不要做」就是你當下唯一要做的事情。光是停止動作就有機會減少衝動行為產生。

假如你本來就是很擅長忍耐的人，那恭喜你，這個步驟你一定很精熟。不過請放心，以前你除了忍耐就沒其他招式可以使用了，但後續三個步驟會讓你跳脫這個狀態。現在，你只要提醒自己：

停，輕輕地放下手中的東西，不要扔、不要摔、更不要傷害自己或他人。

停，你可以微微鬆開嘴唇，但不要急著說任何話。

停，你可以持續看著前面的人，或者將視線瞥到一邊，但不做任何反應。

停，不要把辭呈遞出去，不要寄出信件，不要發送信息。

停，請對方給你一些時間，不要急著做決策。

停，就是此刻你所要做的事情。

此刻，不要讓事情如過往那樣變得更糟、失控，就是最好的開始。

你想罵人、想摔東西？請放心，未來機會多的是，不急於這一時。

你可能會抗議：「可是，過了這個時間點我就衝動不起來了啊！」

嘿嘿，恭喜你發現了這個事實！

T：Take a breath，留意呼吸

有時候你就是處在什麼事情都做不了的困境當中，這時候深呼吸就是你信手拈來、非常有效的冷靜方式。穩定而規律的呼吸可以調整你的自律神經，幫助你緩和當下急促的心跳，放鬆緊繃的肌肉。

這時候的呼吸其實沒有什麼技巧，想要大口呼吸就大口呼吸。千萬別在這個時候提醒自己：「據說道行高深的人都可以用安靜且不著痕跡的方式呼吸。」此時刻意控制呼吸，反而會讓激動狀態下的自己更不舒服。

身體需要多少氧氣，他會自行告訴你。經過幾次大口（聲音可能也滿明顯的）呼吸之後你會發現，呼吸會自動變得緩慢、輕巧且不費力。這代表著你已經藉由呼吸的動作，幫助身體重新回歸平穩的狀態。此時通常你也能感受到，胸口的起伏變得比較不明顯，心跳的速度逐漸緩和。或許肌肉還無法完全放鬆，但內心那一股「非得做點什麼」的衝動已經縮小許多。

來，現在就觀察一下自己呼吸的力道與速度。感受一下這與你在生氣的時候有什麼不同？

假如你發現自己正在憋氣，或者刻意控制呼吸的力道，請提醒自己：吸氣會自動到來，呼氣也會自動發生。只要觀察呼吸的運作就好，不要花力氣去控制。