安麗台灣獎勵千名直銷商遊巴黎 高規格舉辦凡爾賽宮晚宴、包船漫遊塞納河

疫情阻隔了世界的交流，全球商業活動被迫按下暫停鍵，卻無法阻攔人們對健康、事業與旅行的追求與渴望。安麗台灣在所有直銷商夥伴的共同努力下，疫情期間仍年年成長，去年業績達113.4億元，成長3.6%，新直銷商人數更成長7.4%，交出亮眼的成績單！

為回饋直銷商夥伴的努力，安麗台灣睽違3年、克服一切不確定變數，推出尊榮且獨特的獎勵旅遊，鎖定CNN公布2022年全球最受歡迎旅遊城市法國巴黎，帶領千位傑出直銷商領導人前進凡爾賽宮舉辦晚宴、包船漫遊塞納河，以行動體現夥伴關係，攜手「贏」向未來。

安麗是全球直銷龍頭，擁有紐崔萊營養保健品、益之源淨水器與逸新空氣清淨機等旗艦商品，堅信好產品也需要有好的直銷商，強強聯手才能開拓龐大商機。如今通過疫情考驗、創下連續4年成長的佳績，安麗台灣也祭出高規格、鼓舞人心的海外獎勵旅遊，慰勞市場上第一線經營的直銷菁英。安麗台灣總裁林彥秀說：「每一位傑出的安麗直銷商領導人，都是推廣健康生活、贏得顧客信賴的關鍵，值得我們用心策劃尊榮獨特的巴黎之旅！」巴黎是藝術、美食與時尚魅力之都，安麗台灣排除萬難包下塞納河最華麗的遊輪，帶領大家一邊從不同視角欣賞巴黎母親之河，一邊享用西式美饌，成為其他遊船旅客欣羨的風景。

安麗台灣業務暨營運長黃桂琴強調：「在安麗，你儘管精彩，公司自有安排，就是要攜手『贏』得未來！」7天旅程中最大的亮點，是大手筆包下凡爾賽宮戰爭廳舉辦晚宴，讓直銷商領導人感受大文豪海明威筆下所述「巴黎是一席流動的饗宴」。這座法國史上最豪華的宮殿，自1679年開始打造，作為獻給羅馬女戰神Bellona的戰爭廳，牆上有路易十四騎馬戰敵浮雕像、天花板畫飾描繪法國軍隊征戰勝利、凱旋而歸，呼應安麗人在疫情期間，把危機視為轉機，勇於突破現狀，讓旅遊成為自我激勵的原動力。

黃桂琴透露，疫情使海外旅遊充滿不確定性，尤其是全球旅人最嚮往的法國，除了面臨機票、頂級飯店價格飆漲，還有熱門景點嚴重塞車的不確定性，為此，安麗台灣團隊早在一年前便開始策劃，旅程中更貼心邀請2位台北君悅酒店廚師隨行，照顧團員們的飲食需求，並持續努力和羅浮宮美術館、莎瑪麗丹百貨與老佛爺精品百貨協商，提供尊榮獨享VIP體驗，更重要的是，千位領導人還身兼形象大使，透過深度文化交流，同步輸出台灣人文軟實力。

邂逅浪漫花都，安麗台灣直接把安麗菁英帶到巴黎現場，品味迷人的文化與歷史美學。置身其中，撲鼻而來的左岸咖啡香，艾菲爾鐵塔的璀璨夜景、羅浮宮的鎮館之寶，都呼應著安麗的品牌精神，只要付出努力，你就值得最好的款待！