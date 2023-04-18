戰略模糊我也略懂：中共宣稱對蔡麥會「堅決回擊」的四種意涵
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中共對台政策具有底線原則及戰略模糊，「堅決回擊」既有極大彈性及掌握對台威懾主動權，產生嚇阻效應及震撼效果。這避免戰略清晰，導致對台政策欠缺緩衝及沒有迴轉空間。然「堅決回擊」也凸顯中共對台政策底線思維及策略行動導向，不會只是流於口頭警告，而是落實在具體政策領域之懲罰行動。
針對蔡英文總統過境美國，並與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中共當局宣稱蔡麥接觸，為一起嚴重違反「一中原則」及損害主權和領土完整事件，為破壞兩岸和平穩定的嚴重挑釁，宣稱「對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」然而，所謂採取措施「堅決回擊」，此一語詞固然極為強硬，但具體回應措施、實質內涵則相當模糊，不易於軍事演習前預測而清晰列舉其措施。
這顯示中共對台政策的底線思維及戰略模糊，既具有原則堅定性；同時也展現彈性具有多元政策工具。
所謂「堅決回擊」其意涵頗耐人尋味，為一「不確定性」概念，因為戰略模糊恐對競爭對手產生戰略性威懾心理作用，從而產生自我審查、控制及自律的政策作為。一旦競爭對手的政策作為踰越底線，其所採取應對處置措施，也將逐步升級加重處置懲罰力度，因而充分享有政策相對自主性及自由運用多元政策工具。
所謂「堅決回應」對象既對美更對台，降低美對蔡訪美接待規格，也凸顯對台軍事及非軍事行動
此次蔡麥會談，由於中共先前已祭出「堅決回應」措施，這約束美國政策作為及空間，例如蔡英文總統行程被縮減，被限制與媒體接觸，取消在雷根圖書館發表演講，過境簡報突然取消，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也未出席「哈德遜研究所」頒獎典禮，紐約市長及州長未出席晚會；麥卡錫議長也宣稱美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文總統至華府國會演講，其本人目前也沒有率團訪問台灣的計劃，如果要去台灣也是以個人名義，以朋友身分，不會是成為中國的敵人。
美國這些自我限縮活動，旨在避免進一步激怒中共當局。同時，中共也祭出一系列軍事、非軍事及外交行動。在軍事演習方面，南海軍事演習前後長達38天，迥異於以往一至兩天；4月8日至10日中共軍機自北、中、南部跨越中線次數創新高；解放軍山東艦穿越巴士海峽，經台灣東南海域，此為山東艦第一次出南海，時機較具敏感性；宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航。
在非軍事行動方面，例如福建海事局宣布實施為期三天專項行動，實施台灣海峽中北部聯合巡航巡查，這象徵「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」
運用「海巡06」輪至台灣海峽執行聯合巡航巡查專項行動，可謂是中共當局非常有彈性、技巧的以非傳統軍事行動宣示主權意義。東部戰區新聞發言人宣稱，北京時間2023年4月8日至10日，解放軍東部戰區按計劃在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島「戰備警巡」和「聯合利劍」演習。
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
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