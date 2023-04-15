2023/04/15,
農漁

紐西蘭計畫推出「牛屁稅」後，歐洲也祭出牛羊打嗝、放屁的相關管制

紐西蘭計畫推出「牛屁稅」後，歐洲也祭出牛羊打嗝、放屁的相關管制
Photo Credit: Monika Kubala / Unsplash

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法規的影響尚無法斷定。農民擔心「牛屁稅」會讓紐西蘭的牛奶變貴，導致進口商轉向沙烏地阿拉伯等國進口牛奶，小型畜牧業與廠商可能較難在這波挑戰中生存下來。

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

全球溫室氣體排放的15%來自畜牧業，牛隻打嗝和放屁排出的甲烷占了其中一大部分，不僅紐西蘭去（2022）年底傳出要課徵「牛屁稅」，荷蘭、歐盟也相繼推出畜牧業污染管制措施。

這些政策是否會加速畜牧轉型，或是會讓肉品或乳品的採購轉往管制較鬆的產地，農民面臨新挑戰。

畜牧業管制加嚴，歐盟、紐西蘭、荷蘭相繼推新政策

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體。根據國際能源署（IEA），牛隻是農業甲烷排放的主要來源，2022年農業甲烷排放量達142公噸，是石油業甲烷排放量的三倍。

為對抗氣候變遷，超過150國簽下「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge），目標是2030年將大氣中的甲烷減少30%。紐西蘭政府創下首例，打算根據飼養的牲畜數量、使用的肥料和能源效率等因素向農民徵稅，俗稱「牛屁稅」。

此外，歐盟現正研議修正工業排放指令（industrial emissions directive，IED），要對27個成員國的農場實施排放限制，預計將減少牲畜的數量，引發義大利和德國農民反彈。德義兩國的牛肉產量超過全歐產量的1/4。

工業排放指令是歐盟監管工業設施和集約化畜牧場污染的主要規範，涵蓋氮氧化物、氨、甲烷和二氧化碳的管制。農場須依許可證內容營運，並且使用最佳可用技術（BAT）。

歐盟理事會3月16日達成修法的共識，根據這個版本，粗放農場不在管制內，管制也會先從大型農場開始。這項修正後續還要再跟歐洲議會討論才會定案。

荷蘭也在去（2022）年6月底通過新政策，明定全國在2030年前須減少排放50%的氮和氨等污染氣體，自然保護區（Natura 2000）更要達到95%。這類氣體的排放大多數來自畜牧業，畜養的家畜數勢必要減少。農民生計大受影響，紛紛上街進行大規模抗議。

畜牧業轉型，消費市場也面臨改變

減少溫室氣體排放是國際重要趨勢，國際乳品與肉品大廠早已投入研究，開發能抑制甲烷排放的技術，市面上也開始販售「零碳牛肉」或「碳中和牛肉」，植物肉商機也跟著上揚。

根據《路透社》，荷蘭專業化學品公司帝斯曼（DSM）和紐西蘭乳品商恆天然（Fonterra）研發的飼料添加劑可減少乳牛打嗝的次數；法國乳品大廠達能（Danone）則在牛奶生產過程中將固體與液體分離，可將甲烷排放減少1/5以上。但這些方法無法適用於每個農場，而且價格昂貴。

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Photo Credit: Silver Fern Farms
紐西蘭銀蕨牧場（​​Silver Fern Farms）今年在美推出零碳牛肉，降低畜牧對氣候的影響

法規的影響尚無法斷定。農民擔心「牛屁稅」會讓紐西蘭的牛奶變貴，導致進口商轉向沙烏地阿拉伯等國進口牛奶。小型畜牧業與廠商可能較難在這波挑戰中生存下來。

雖然市場上有不少植物肉，但根據非營利組織「Good Food Institute」資料，植物肉價格約是一般牛排的兩倍。也有人認為，肉品價格上漲有助縮小肉品與植物肉的價差，讓消費者轉向碳排較低的替代品。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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