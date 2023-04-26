王立楨《飛行線上》：尾翼中彈——李鉅滔中尉敵區偵巡遇埋伏

文：王立楨

尾翼中彈——李鉅滔敵區偵巡遇埋伏

「Leader注意！……」飛在三千呎空中的張燮侯少尉看著地面那個草地機場旁邊的樹叢裡，冒出一陣火光，心中一驚，知道正在低空通過機場的李鉅滔中尉已中了埋伏。於是他趕緊按下無線電的通話按鈕，對他發出警告。

那天是一九五五年十月初的一天，李鉅滔及張燮侯兩人在早上接到作戰官的通知，有臨時任務要他們兩人去執行。在任務提示時作戰官表示國防部接到一項情報，在福州西南邊約八十公里處，中共似乎預備將一個小草地機場整建成軍用機場，因此他們兩人的任務就是前往該處，查看是否真有整建工程在進行。

那時中共已有米格機進駐路橋，而且某些地方的防空砲火也是相當猛烈，因此在作戰官做完提示後，中隊長田景祥少校也提醒他們千萬要注意空中的敵情，同時盡量不要在敵陣上低空飛行，不要給敵方任何可乘的機會。

那時一大隊、四大隊都已完成F-84G的換裝，開始以噴射機執行作戰任務，五大隊及十一大隊也正在進行F-86軍刀機的換裝。而那天要執行這個任務的李鉅滔與張燮侯兩人所屬的三大隊，則是空軍當時唯一還在使用螺旋槳式F-47戰鬥機執行任務的聯隊。

F-47是二戰期間末期美國共和飛機公司（Republic Aviation）所生產的戰鬥機，曾因它強大的火力（八挺五零機槍）、堅固的機身及超過一千公里的作戰半徑，在歐洲戰場上出盡風頭。韓戰爆發後，美國恢復對中華民國政府軍援時，第一批提供的戰鬥機就是這型飛機。在支援一江山戰役、掩護大陳撤退與九三砲戰時，這型戰鬥機確實為國家立下了一些汗馬功勞。而五大隊的毛節盛少尉更是用這型飛機將中共的一架米格十五擊傷，創下國軍用螺旋槳式飛機擊傷噴射機的紀錄。

然而，畢竟F-47是二戰期間的產物，在面對中共的噴射戰鬥機及地面的雷達高砲時，承受了相當大的風險。就在幾個月之前的六月五日，同是三大隊另一中隊的朱定酉少尉就在一次任務中被中共擊傷後，飛機在海上爆炸而為國犧牲。

那天李鉅滔及張燮侯兩人由屏東起飛後先是對著澎湖飛去，通過澎湖後再對著金門前進。在快抵達金門時，調轉機頭順著大陸海岸線往北飛。就在這時金門的管制官向他們發出「Clear」的訊息，表示由金門到福州之間沒有敵機活動的跡象。李鉅滔聽了之後將油門手柄上的通話按鈕按了兩下，表示訊息已收到。

雖然知道附近沒有任何敵機，但李鉅滔仍然不敢掉以輕心。在飛往目標區時，仍是非常小心地注意周遭的環境。那兩架F-47在通過泉州不久後轉向西北方，於湄州灣附近上空以七千呎的高度飛入大陸，地面的防空砲火並沒有任何反應。

進入大陸後，李鉅滔看著翼下盡是一片丘陵地，一直蔓延到天邊可見之處，而目標區就在前面不到一百公里處，他實在懷疑在這丘陵地帶怎麼會有機場？

飛了十分鐘左右，李鉅滔看著航圖覺得該是接近目標區了，他放眼向四下望去，結果在他右前方還真的發現在兩個小山之間有一塊平地，非常像虎尾機場。於是他輕輕地向右壓桿，讓飛機對著那塊平地飛去。

「Leader，前面似乎有一個小機場。」耳機中傳來僚機張燮侯的聲音，他也看到了那塊平地。

「Two，我也看到了，我們飛近一點去仔細看一下。」

李鉅滔帶著張燮侯開始降低高度，當他們在三千呎改平時，整個區域都可以看清楚了。他們圍著那個小機場繞飛了一圈，在機場邊上看到有一個細細的紅白東西在風中飄舞，李鉅滔知道那該是飛機起落時看風向、風速的風袋。除了那個之外，沒有任何房屋、機庫、棚廠或車輛，更不要說飛機了。

為了要確實看清楚那小機場旁邊的樹叢中有沒有藏著任何施工車輛或是飛機，李鉅滔決定自己低飛通過機場仔細看看。於是他通知僚機：「Two，你留在這個高度注意四周，我下去看看。」

「Roger。」張燮侯簡單的回應。

李鉅滔將駕駛桿向左壓去，飛機頓時向左下方急轉而下。他將飛機在一百呎的高度改平，然後以兩百多浬的時速快速地通過那個草地機場上空。就是這時飛在高處的張燮侯看到了由機場旁邊樹叢裡所冒出的火光。

而那時正在低空通過機場的李鉅滔，根本沒有看見任何砲火。他只覺得一陣叮咚的響聲由飛機尾部傳來，然後飛機強烈的抖動了一下之後，機頭就猛然的下垂，對著地面俯衝而去。他下意識地將駕駛桿拉回，但是駕駛桿像是被什麼東西卡住一樣，無法扳動。眼看對著他迎面而來的灰綠色大地，李鉅滔腦海中突然出現了一連串自他兒時開始的生活片段影像。他知道如果在幾秒鐘之內無法由俯衝中改出的話，翼下的這片草地就將是他的葬身之地。

腎上腺的分泌頓時大量在身上竄流著，他雙手用盡了力量握住駕駛桿使勁地往後拽著。就在飛機撞地前，他覺得就像一塊金屬接頭被折斷了似的，駕駛桿被他強力拉回，機頭瞬間揚起，但是在巨大的慣性下飛機還是在繼續下沉著。他感覺飛機幾乎就是擦著地面在衝刺，螺旋槳隨時都會觸地一般。這樣飛了幾秒鐘之後，飛機才開始爬高，螺旋槳所產生的巨大風陣捲起了地面一片灰塵。

張燮侯在空中看著長機終於開始爬高，才將心中的一塊巨石放下。他用無線電詢問李鉅滔一切是否安好，同時操縱著飛機對著長機飛去。

李鉅滔在爬高的過程中一直覺得飛機的尾部在微微抖動著，他試著搖擺、推拉駕駛桿，及蹬動雙舵，飛機的反應都還算正常，只是在推拉駕駛桿時總覺得像是有什麼東西卡在那裡似的。蹬舵時雖然平順，但也覺得在蹬右舵時會卡到什麼東西一樣。他想著飛機尾部一定已經受傷，於是通知僚機張燮侯，要他飛過來替自己仔細檢查一下飛機尾部。