2023/04/14,
藝文

英國傳奇時尚設計師瑪莉官逝世享耆壽93歲，職業生涯以「迷你裙」成功解放女性

英國傳奇時尚設計師瑪莉官逝世享耆壽93歲，職業生涯以「迷你裙」成功解放女性
瑪莉官｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國傳奇時尚設計師瑪莉官逝世，享耆壽93歲。至於瑪莉官生平最為人津津樂道的，則是成功打破英國時尚圈的遊戲規則，並挑戰階級與性別，最具代表性的服裝，是迷你裙、褲襪、背心裙等衣著，其中迷你裙更成為女性解放的表徵，成為全球職業女性的先鋒。

英國傳奇時尚設計師瑪莉官（Mary Quant），家屬昨（13）日指出，瑪莉官於家中平靜地逝世，享耆壽93歲。她的家人形容瑪莉官是20世紀最受國際認可的時裝設計師之一，也是一位傑出的創新者。

GettyImages-111535396
Photo Credit: GettyImages
瑪莉官

瑪莉官1930年出生於倫敦近郊的教師家庭，而後在成長階段碰上第二次世界大戰，被迫遷移到肯特郡（Kent）的鄉村，不過，瑪莉官在此階段反而無懼戰火，反倒愛上裁縫，喜歡簡單、有型的服裝，並對當時華麗繁複的成人衣著感到抗拒。

二戰結束，瑪莉官回到倫敦完成學業，並在金匠學院（Goldsmiths College）修習藝術教育課程。而後結識未來的先生兼商業夥伴亞歷山大格林（Alexander Plunket Greene），之後兩人則認識了兼具攝影師和地產開發商身份的阿奇麥克奈爾（Archie McNair），3人在1955年在國王路街角承租店面，合開一間具備實驗性質的服飾店「芭札爾Bazaar」，至此瑪莉官展現設計服裝的驚人才華。

瑪莉官的職業生涯從1955年至1975年間代表作品無數，除了「芭札爾Bazaar」之外，還有同名品牌「瑪莉官」，以小雛菊商標走紅於全球，其中青春洋溢的風格，挑戰了巴黎高級訂製服，同時塑造出戰後英國的創新、前衛風格。

瑪莉官成功打破了英國時尚圈的遊戲規則，並挑戰階級與性別，最具代表性的服裝，則是迷你裙、褲襪、背心裙等衣著，其中迷你裙更成為女性解放的表徵，成為全球職業女性的先鋒。

GettyImages-1293600485
Photo Credit: GettyImages
瑪莉官（前中）1967年攝於英國倫敦

聞訊瑪莉官逝世後，也引起時尚圈的哀弔。《國際紐約時報》時尚總監凡妮莎弗里德曼（Vanessa Friedman）除了在推特弔念瑪莉官之外，甚至表示是瑪莉官解放了女性的腿，「我們欠你的」，凡妮莎弗里德曼如此作結。

至於Vogue前編輯亞歷山德拉舒爾曼（Alexandra Shulman），則是在推特稱瑪莉官為時尚界的領袖，也是女性企業家精神的領袖，並補充表示，「瑪莉官是一個遠見卓識的人，不僅僅是擁有一個很棒的髮型。」

英國維多利亞與亞伯特博物館（Victoria & Albert Museum，簡稱V&A）則表示：「怎麼誇大瑪莉官對時尚的貢獻都不為過。她代表了1960年代時尚的快樂自由，為年輕女性提供了新的榜樣。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。