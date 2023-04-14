德國外交部長訪中：警告北京不得對台灣動武，要求中國出面阻止俄羅斯

綜合《美聯社》、《路透社》、《金融時報》的報導，德國外交部部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），今（14）日在北京與中國外交部部長秦剛會面，2人就烏俄戰爭，以及台海議題進行討論。有別於先前訪問中國的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），德國外長採取了相對強硬的對中態度。

貝爾伯克警告中國，不得對台灣動武，衝突必須和平解決，而柏林正在密切關注台海情勢，並表示「單方面或是透過武力來改變現況，都是歐洲所無法接受的」。她還提到世界上大部分國際貿易都會經過台灣海峽，如果台海發生衝突，將會是1場全球性災難。

而中國外交部部長秦剛反駁了貝爾伯克的擔憂，並表示台灣是「中國的內政，不受外部干涉，台獨與和平不能共存。」

Photo Credit: GettyImages 2023 年 4 月 14 日，德國外交部部長貝爾博克在北京舉行聯合新聞發布會

除了台灣議題外，德國外長也提到了中國在烏俄戰爭中的角色，敦促中國說服俄羅斯結束這場戰爭，並稱習近平前陣子訪問莫斯科一事，證明了沒有其他國家比中國對俄羅斯的影響更大。「中國如何利用這樣的影響力，將會直接影響到歐洲的核心利益。」

貝爾伯克也表示，就如同中國已成功居中調解伊朗與沙烏地阿拉伯一樣，西方希望北京能夠發揮其影響力，結束烏俄戰爭。而身為聯合國安理會的常任理事國，這也確實是中國的責任。「我想知道為什麼，中國還沒有要求俄羅斯停止戰爭？我們都知道普亭（Vladimir Putin）隨時可以做到這件事。」

針對烏俄戰爭，德國外長也警告中國，不得向俄羅斯提供武器。秦剛對此表示，北京嚴格控管軍民兩用產品的出口，中國此議題上的目的是「促進和解」，並且試圖啟動和談，中國「沒有向衝突各方提供任何武器，未來也不會這樣做，我們不會火上澆油。」

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）也透過聲明稿，警告中國必須致力於尋找烏俄戰爭的政治解方，否則在歐盟與中國維持信賴關係方面，將會「非常困難」。博雷爾也表示，如果習近平願意與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行對話，將會對情況有所幫助。

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核稿編輯：楊士範