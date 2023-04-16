英國大學罷工，參與教師有個非常明確的抗議手段——拒絕評分
我們想讓你知道的是
在疫情後的第一個學期，教師們便無預警地遭受高達35%的退休金縮減，加之以長期懸而不決的教職兼職化問題、學校年年超收學生及能帶來更多收入的國際學生等等，都成為次次罷工的導火線。然而進入第四年罷工行動的尾聲，已可明顯觀察到教師方也出現對於罷工的分歧聲音。
約在去年十月中，英國大學工會（University and College Union）即將籌備進一步罷工行動的風聲開始在校園縫隙間的耳語散播，延續從2019年開始長達四年多的抗爭活動。
參與一年制研究生學程的有趣之處，便在於觀察國際學生群體對於罷工的反應。從一開始因初來乍到的新鮮感、文人風骨、正義感等而無條件表達對教師罷工的支持，至春季學期時UCU宣布罷工活動仍繼續，許多同學們一半以上的課程受到影響因而盡顯焦慮、疲態，以及師生間的互不諒解。
猶記得去年此時正愁著大學畢業論文進度時，看著行事曆上密密麻麻地受罷工影響的日期，時不時收到老師們宣布參與罷工的郵件，後期浮上檯面的教職員間關於罷工有效性的爭論，校園間也彌漫著詭譎的氣氛。
學生們對教師罷工的兩樣情
根據勞工規章，教師們參與罷工是不需另行向同事、學校管理層通知的，許多多人合授的課程常鬧著同一門課的教師互不清楚彼此立場而致課程安排遭到極度擾亂的笑話。
學生間同樣不停地耳語著。
Z世代的學生群體，大多關注社會議題，富正義感，上討論課時甚至會主動詢問彼此的性別代名詞，不停地為文化藩籬而形成的先入為主視角行試探性語氣（tentative tone）以防彼此冒犯。但面對罷工議題時，明顯地，學生間的交流出現了形式與意義間斷裂的不斷再製與擴散。
校園內時常可見支持罷工的小冊子、海報。
大多數學生們許是迫同儕壓力表態支持罷工，許是欣喜停課，鮮少在公開場合聞見反對罷工的聲音，直到表定最後一次罷工日結束，眾人紛紛以為紛擾的一學年即將結束時，UCU再度宣布延長罷工，此次參與教師有個非常明確的抗議手段：拒絕評分（marking strike）。
英制大學大多採取匿名、集中評分制度，分數占比較重的報告、作業，如畢業論文等甚至需經過校外評分者共同批改才得以輸入系統成為正式成績。
以我所屬的人文藝術與社會科學院為例，大多數占學期總成績為百分之百的作業（coursework）為獨立研究報告，探討指定或自選的特定主題，疫情後更是全面取消線下實體的紙筆測驗形式。
本以為缺乏老師指引、啟發及回饋此類報告的進程已是大難，不承想經過一學期的腦力勞動，竟得面臨無法得到成績回饋的窘境。這對於大多數在校生這可能只是影響升級確認（progression confirmation）的些微不便罷了，但對於應屆畢業生，無論選擇繼續深造者或求職者都是影響人生進程的一大打擊。
於應屆申請研究所者，除牛津及劍橋大學有單一固定申請截止日外，英制大學普遍在一年內不同時間點有多個研究所申請截止日，並在此段時間陸續釋出有條件錄取書，待原校最終成績單及畢業證書釋出後再逕行補發無條件錄取通知書；於求職者，多數企業也要求這兩項證明才能順利辦理入職。
即使申請截止日有適度的彈性，新學期的起始日肯定是固定不可協調的，恐懼著缺乏成績單影響研究所入學的畢業生們的耳語更加嘈雜了。幸而此番游擊式的抗議行動促成了上個學年勞資方達成和解，在暑假短暫的和平過後又因物價上漲造成的基本開銷危機（cost of living crisis）激化下一輪的罷工行動。
那麼享有社會聲望的大學教師們，為何不惜犧牲學生權益也要無止盡地延長罷工行動呢？
2022秋季的UCU訴求
疫情期間，英國大學教師們頂著不安和壓力，同事們或因不滿勞動條件紛紛離職，或染疫而暫離崗位；學生們在長期在家學習的環境下紛表缺乏動力，要求各種形式的課綱或課程內容調整，而熟悉線上環境互動及自主延長工作時間以盡可能地維持教學條件接近正常更是雪上加霜。
可以想見，在疫情後的第一個學期，教師們便無預警地遭受高達35%的退休金縮減，加之以長期懸而不決的教職兼職化問題、學校年年超收學生及能帶來更多收入的國際學生，卻缺乏支持系統的提供等，都成為次次罷工的導火線。
進入第四年罷工行動的尾聲，已可明顯觀察到教師方也出現對於罷工的分歧聲音。
作為中產階級高知識分子，大學教師雖在現況下莫得於日漸商業化的知識產業直接地從經濟層面上獲益，卻也在知識生產結構中扮演極具特權的守門人角色。
傳統師生關係不似單純的雙向契約關係，在人文藝術學科中師徒間的知識、意識形態承繼、教學相長者千絲萬縷，多番的罷工行無異於專斷地以交易行為，定義大學及其教師為傳播及生產知識過程中所扮演的角色，同時以否定學生受教權固化校方及教師等結構中的既得利益者之地位。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。