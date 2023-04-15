《我並不須好性》創作班底首度剖析作品，無性戀者阿康：從第二角度認識自己

我們想讓你知道的是
正如歌名《我並不須好性》中，「好性」與「好勝」有語帶雙關的意味。在感情世界中，無性戀者的「不好性」，似乎會成為他們與伴侶的衝突位：在親密關係中要「好勝」地保存自我，還是「不好勝」地互相磨合？
撰文：proxlogue｜文字編輯：Mo、Henry｜網站編輯：Natalie｜製圖：Mo
香港樂壇一直都被標籤為「盛產情歌」。甜甜的熱戀歌、酸酸的兵仔歌、苦苦的失戀歌、辣辣的情慾歌，相信隨口都能唱出幾首。但你又有否發現，這些情歌一直欠缺了性／別小眾的聲音？
最近，一首以「無性戀」為主題的情歌逐漸吸引了社會大眾的目光。社會企劃《面對面 Face to Face》的學員顧曉瑩KU（作曲人）、黃凱逸Zelos（作詞人）、甘尉璇Chloe（MV 導演）就以無性戀者康的故事作為藍本，創作了情歌《我並不須好性》。以非異性戀主導、非建基於情慾的姿態進軍樂壇，究竟這首有關無性戀者的情歌是想表達一個怎樣的故事呢？
無性中有性：既是康的故事，也是「觀眾濾鏡」
一點進MV，映入眼簾的是主角與伴侶卿卿我我的鏡頭。身穿小背心的二人時而擁抱再愛撫彼此，時而把對方撲倒再熱吻。配上「碰撞身體」、「粗壯身體」、「進出」、「佔領」、「交接」等充滿性意味的歌詞用字，想必大家都瞬間滿腦疑問。不是說無性戀故事嗎？怎麼這麼多情慾的元素？
「康認為自己不是完全感受不到性吸引（sexual attraction），所以一直都懷疑自己只是半無性戀（demisexual）（編按：即在形成緊密情感連結後才感受到次要的性吸引）。由於他不是完全對『性』反感，我希望加入主角與伴侶帶點纏綿、互相挑逗的情節，令故事更加貼近康。」執導MV的Chloe拆解自己為何設計充斥情慾的MV畫面。作詞的Zelos對此感到認同，亦表示自己之所以加插較為情慾的歌詞字眼，都是想展現康與性愛世界之間的互動。他補充：「其實獨白部分的歌詞『I don’t need your kiss』原本是『I don’t want your kiss』。但考慮到康不是對『性』反感（sex repulsed），只是對『性』無感（sex indifferent），所以就把『don’t want』（不想要）改成了『don’t need』（不需要）。」
不過，在進行以上創作時，班底一直都有兼顧聽眾對「半無性戀」的認識程度。雖然「半無性戀」最能貼切地形容康，但班底始終擔心大眾連「無性戀」這雨傘術語（umbrella term）都認識不多，若然把作品主題進一步收窄至「半無性戀」，未免會太過複雜、太難入口。Chloe解釋指：「主流普遍對無性戀的認知是完全拒絕『性』、抗拒『性』，所以我還是有順應『觀眾濾鏡』，拍出他們預料之中的畫面——主角推開伴侶的性暗示。我認為這樣能平衡一下無性戀和半無性戀的演繹。」Zelos也解釋道：「以『有性』對比『無性』最能輕易地讓觀眾理解無性戀，繼而了解半無性戀。歌詞『碰撞身體也沒有激情』、『粗壯身體誘惑我不明』正正是在體現這個對比。」
曲詞MV循環反覆：康的自我叩問與身分流動
歌曲末段的旋律不斷地重複，一句一句，像是在誘惑，亦像是在催眠。重複的，除了有末段旋律，還有滲透整個作品的 hookline，以及隱藏在編曲的分解和弦（broken chord）。既刻意地重複，又默默地重複，難免令觀眾開始猜測「重複」這個元素對作品的重要性、對作品的象徵性。那究竟為甚麼，「重複」要不斷在作品中重複？
原來，KU留意到，在和康在交流的過程中，康不斷質疑自己是無性戀，還是半無性戀。「我是這樣的嗎？」、「我往後的性向會不會有所改變呢？」、「這樣定義自己好嗎？」等的反問，就是最常出自他口中的話。KU笑著說：「康的思考模式給我一種 loop（循環）的感覺。而康提及自己喜歡的一部同志電影《Call Me by Your Name》，其中一首原創歌曲《Visions of Gideon》也有一些循環的元素，例如不斷重複歌詞『Is it a video?』，甚至其旋律都是重複的。」因此，KU特意參考了《Visions》的特色，讓作品末段一直重複著一樣的旋律。Chloe不約而同地表示， MV中主角與伴侶拉扯糾纏的鏡頭、反覆穿插的彩色濾光，都是她建基於康循環地思考、流動地定義自己這些特質而作出的設計。
MV選角與性感歌詞：配合康的陰柔氣質
「明明康是一位男生、一位男同性戀者，為甚麼你不找兩位男生，反而找兩位女生出任今次 MV 的主演？」Chloe直言，這是她收過最多次的留言。她解釋：「我認為康有一種陰柔的氣質，而氣質不應該與原生性別掛勾，因此我想以女角的演繹來突出他的陰柔。」除了「女女」選角，偏重形體表達、以演員自己的身體扭動來取代外物（道具、佈景等）和對白的運用，也是Chloe進一步呈現康的陰柔、寡言這些特質的心思。
說起康的陰柔，Zelos亦有同感：「剛聽到獨白部分的demo時，我已經幻想到有人聲在說話，特別是以耳語（whispering）的語調在說話。為了令獨白更個人化，我選擇了用英文填詞。相比起廣東話，英文比較溫柔，而且某些情況下比較性感、誘惑，例如把歌詞『need your kiss』、『need your soul』連起來讀的時候。我覺得這些語言藝術都很吻合康的陰柔。」
貪婪的作品：創作人的窩心與私心
在跟隨班底拆解作品的過程中，不難感受到他們的「窩心」。除了Chloe的選角、Zelos的填詞特意配合康的氣質，一向創作流行音樂（pop music）KU更表示：「其實我所參考的《Call Me by Your Name》是康最喜歡的電影之一。至於選擇獨立音樂（indie music）作為曲風，也是因為我想配合康的音樂口味。」除了個人特質，原來 KU 連康的個人喜好都融入了歌曲之中。她補充：「雖然我自己習慣寫流行音樂，但分段不明確、正歌（verse）副歌（chorus）之間界線模糊的非傳統音樂，能間接地表達一種『小眾感』。這很符合無性戀的小眾題材呢！」
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
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