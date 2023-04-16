【影評】《致蕾絲莉》：瑞絲柏驚人演技超越凱特布蘭琪與楊紫瓊，成就美國獨立電影佳作

2020年，英國導演Michael Morris以100萬美金的預算，拍攝美國獨立電影《致蕾絲莉》。本片直到2022年3月12日在西南偏南電影節首映，2022年10月才由動量影業小規模發行。

本片一出，即獲得影評人一致好評。特別是女主角安德莉亞・瑞絲柏（Andrea Riseborough）的演技獲得一致叫好，也讓她獲得奧斯卡金像獎最佳女主角提名。

《致蕾絲莉》是一部相當簡單的小品電影，講述一名酗酒、落魄的母親展開自我救贖的過程。

本片雖然只因瑞絲柏的驚人演技，而獲得全球關注，但《致蕾絲莉》這樣的美國獨立製片，其實象徵後疫情時代，美國獨立電影另一波崛起的可能性。

Photo Credit: 《致蕾絲莉》劇照

美國獨立電影每年都有佳作，一直都在展示美國電影從業人員的才氣。但美國電影工業，在好萊塢片廠的商業機制下，一直呈現托拉斯的併合趨勢。傳統賣座IP欸大片廠併購，然後不斷自我複製。重拍、重啟、續集、衍伸作品，不斷的自我消耗，以致創意塌陷的狀態。

而高度類型化與商業化的思考，在行銷、製片預算，與票房回收的考量下，也讓許多亮眼的原創，因為可能無市場價值，而無法受大片廠青睞。

但疫情之後，因應線上串流興起，獨立製片有更多獲利的可能，獨立電影的片商越來越來多，往年積極想進入八大影業的電影人才，也紛紛自起爐灶。其中最亮眼的就是獨立電影發行商A24公司。