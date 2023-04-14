蘋果宣布2025年前所有產品電池採用再生鈷，中國回收產業將成最大受益者
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科技巨擘蘋果（Apple）再對外宣示，加速推廣其產品中使用「再生材料」，包括2025年所有的電池採用100%回收鈷的新目標，而外界預估中國將成為最大受惠者之一。
全球節能減碳的風潮持續蔓延，全球科技巨擘蘋果（Apple）為了加速再生材料使用，4月13日宣布計畫在2025年前，將所有的產品電池都採用100%的再生鈷及其它再生原料，朝著2030的產品碳中和目標前進，而外界預期，中國為電池大國，其產業的回收、再生產業將會受益。
蘋果：供應鏈不淨零就淘汰
早在2020年7月，蘋果已經宣示在2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和。當時蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果非常關注永續地球的議題，將會協助建設更永續的未來。
根據蘋果發布的《2020年環境進度報告》顯示，2030年前減少75%碳排放的計畫，並同時著手制訂創新的碳移除解決方案，以消除剩餘25%的總和碳足跡。
4月13日，蘋果再對外宣示，加速推廣其產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有的電池採用100%回收鈷的新目標。此外，2025年所有裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土元素，所有印刷電路板將使用100%再生錫焊料和再生鍍金。
蘋果強調，現在的產品中超過三分之二的鋁、近四分之三的稀土元素和超過95%的鎢均來自100%再生材料。這個宣示使公司更接近只使用回收和可再生材料製造所有產品的目標，並推進2030年實現所有產品碳中和。
過去3年，蘋果的產品中有四分之一來自回收材料，高於前一年的13%，鈷是大多數消費性電子產品所用電池的關鍵材料，可實現高能源密度，同時滿足嚴謹的使用壽命和安全標準。產品包含：iPhone、iPad、Apple Watch和MacBook等。
中國回收、再生產業將成為受益者
由於蘋果的宣示，使得電池回收及再生鈷產業受到重視，而中國在電池產業是全球領先的國家。
據再生能源與科技研究顧問公司InfoLink Consulting報告指出，相關電池材料供應鏈高度集中於中國，它們於2017年頒布《關於全面禁止進口固體廢物有關事項》，由國內擴大到所有從其他國家進口的廢物。
2018年，再由中國工信部、環保部等國家部委聯合發布的《新能源汽車動力電池回收利用管理暫行辦法》要求汽車生產企業負責電動汽車電池回收，和相關電子產品的鋰電池全生命週期管理，要從電池生產、銷售、試用、報廢到回收等做好處理。
自始確立了，電池回收的初步系統，2018年初始的5家電池製造商成長到2022年共47家企業涵括主要中國電芯廠如比亞迪、國軒高科、贛峰鋰業、蜂巢鋰電等，回收產業擴及各大原料。
近年來受到電動車爆發，帶動中國的再生原料和回收產業。根據《中國經濟網》報告指出，中國受到全球需求帶動，產業規模已經成長至上千億元。寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代在鎳、鈷、錳的回收率達99.3％，鋰回收率達90%以上。
不過根據中國業內人士透露，中國產業雖然發展快速，但也還存在「小散亂」的問題，未來行業進行整併後，將會有更大的成長。
蘋果持續擴大其它再生原料使用
至於，再生稀土元素部分，蘋果表示，過去一年也大幅增加使用比例。從2021年的45%增加到2022年的73%。自從首度在iPhone 11的觸覺引擎中引進再生稀土元素以來，蘋果已將該材料的使用範圍擴展至其裝置。
最後，蘋果的印刷電路板都將採用100%經認證的再生鍍金，這包括剛性板，例如主機板；和柔性板，例如連接到iPhone相機或按鈕的板。
還有再生錫焊料，近年來，對再生錫的使用已擴展到蘋果產品的許多柔性印刷電路板的焊料，去年使用的所有錫中有38%來源為回收，且正與更多供應商合作進行這項工作。
針對大量的回收產品，蘋果是如何快速回收呢？蘋果解釋，公司的iPhone拆解機器人Daisy將電池與其他組件分離，並使專業回收商能夠回收鈷和其他材料，包括鋰。
自2019年以來，蘋果估計已從Daisy拆解出的電池中回收超過1.1萬公斤的鈷，然後回送至二級市場。同時，Daisy也幫助回收稀土元素，而這類元素在傳統的電子產品回收過程中通常會大量流失。
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核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。