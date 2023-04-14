蘋果宣布2025年前所有產品電池採用再生鈷，中國回收產業將成最大受益者

全球節能減碳的風潮持續蔓延，全球科技巨擘蘋果（Apple）為了加速再生材料使用，4月13日宣布計畫在2025年前，將所有的產品電池都採用100%的再生鈷及其它再生原料，朝著2030的產品碳中和目標前進，而外界預期，中國為電池大國，其產業的回收、再生產業將會受益。

蘋果：供應鏈不淨零就淘汰

早在2020年7月，蘋果已經宣示在2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和。當時蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，蘋果非常關注永續地球的議題，將會協助建設更永續的未來。

根據蘋果發布的《2020年環境進度報告》顯示，2030年前減少75%碳排放的計畫，並同時著手制訂創新的碳移除解決方案，以消除剩餘25%的總和碳足跡。

4月13日，蘋果再對外宣示，加速推廣其產品中使用再生材料的工作，包括2025年所有的電池採用100%回收鈷的新目標。此外，2025年所有裝置中的磁鐵將完全使用再生稀土元素，所有印刷電路板將使用100%再生錫焊料和再生鍍金。

蘋果強調，現在的產品中超過三分之二的鋁、近四分之三的稀土元素和超過95%的鎢均來自100%再生材料。這個宣示使公司更接近只使用回收和可再生材料製造所有產品的目標，並推進2030年實現所有產品碳中和。

蘋果公開資訊 2025年，所有蘋果設計的電池都將採用100%再生鈷製成，蘋果裝置中的磁鐵將使用100%再生稀土元素。

過去3年，蘋果的產品中有四分之一來自回收材料，高於前一年的13%，鈷是大多數消費性電子產品所用電池的關鍵材料，可實現高能源密度，同時滿足嚴謹的使用壽命和安全標準。產品包含：iPhone、iPad、Apple Watch和MacBook等。

中國回收、再生產業將成為受益者

由於蘋果的宣示，使得電池回收及再生鈷產業受到重視，而中國在電池產業是全球領先的國家。

據再生能源與科技研究顧問公司InfoLink Consulting報告指出，相關電池材料供應鏈高度集中於中國，它們於2017年頒布《關於全面禁止進口固體廢物有關事項》，由國內擴大到所有從其他國家進口的廢物。

2018年，再由中國工信部、環保部等國家部委聯合發布的《新能源汽車動力電池回收利用管理暫行辦法》要求汽車生產企業負責電動汽車電池回收，和相關電子產品的鋰電池全生命週期管理，要從電池生產、銷售、試用、報廢到回收等做好處理。

自始確立了，電池回收的初步系統，2018年初始的5家電池製造商成長到2022年共47家企業涵括主要中國電芯廠如比亞迪、國軒高科、贛峰鋰業、蜂巢鋰電等，回收產業擴及各大原料。

蘋果公開資訊 自2019年以來，蘋果估計已經拆解出的電池中回收超過1.1萬公斤鈷，然後回送至二級市場。

近年來受到電動車爆發，帶動中國的再生原料和回收產業。根據《中國經濟網》報告指出，中國受到全球需求帶動，產業規模已經成長至上千億元。寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代在鎳、鈷、錳的回收率達99.3％，鋰回收率達90%以上。

不過根據中國業內人士透露，中國產業雖然發展快速，但也還存在「小散亂」的問題，未來行業進行整併後，將會有更大的成長。

蘋果持續擴大其它再生原料使用

至於，再生稀土元素部分，蘋果表示，過去一年也大幅增加使用比例。從2021年的45%增加到2022年的73%。自從首度在iPhone 11的觸覺引擎中引進再生稀土元素以來，蘋果已將該材料的使用範圍擴展至其裝置。

最後，蘋果的印刷電路板都將採用100%經認證的再生鍍金，這包括剛性板，例如主機板；和柔性板，例如連接到iPhone相機或按鈕的板。

蘋果公開資訊 Daisy幫助回收稀土元素，而這類元素在傳統的電子產品回收過程中通常會大量流失。

還有再生錫焊料，近年來，對再生錫的使用已擴展到蘋果產品的許多柔性印刷電路板的焊料，去年使用的所有錫中有38%來源為回收，且正與更多供應商合作進行這項工作。

針對大量的回收產品，蘋果是如何快速回收呢？蘋果解釋，公司的iPhone拆解機器人Daisy將電池與其他組件分離，並使專業回收商能夠回收鈷和其他材料，包括鋰。

自2019年以來，蘋果估計已從Daisy拆解出的電池中回收超過1.1萬公斤的鈷，然後回送至二級市場。同時，Daisy也幫助回收稀土元素，而這類元素在傳統的電子產品回收過程中通常會大量流失。

蘋果公開資訊 高架投影機投出的擴增實境系統透過將影片圖像直接投射到工作表面上，幫助蘋果的回收合作夥伴拆卸MacBook和iPad機型。

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核稿編輯：翁世航