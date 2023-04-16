3D列印技術引發國安危機：第五縱隊可輕易取得「黑槍」，顛覆台灣易如反掌

文：高正朴（國防大學中共軍事研究所博士生）

近期黑槍事件應該是國人最為重視的治安問題，但一則1月份的社會新聞報導，讓筆者注意到一件未曾在台灣被討論的議題，就是3D列印槍枝在其他國家所造成的治安事件。

3D列印是近幾年被極為重視的技術，在與材料科學的領軍下，讓許多過去無法達成的技術得以實現，同時也因為新技術的發展，讓許多喜歡DIY的玩家開始嘗試用3D列印自行製作玩具與模型，這當中也包含了一部分想要嘗試自行製作模型槍枝與零件的軍武愛好者。

雖然把玩新技術是人的天性，但當有不法份子想利用3D列印製做具有實際殺傷力的武器時，其所導致的問題就不單純只有治安危機，由於新技術所製做出的槍枝具有化整為零與在地組裝的優勢，作為敵後滲透破壞是最為理想的武器，因此不得不注意在背後可能引起的國安問題。

新技術所引發的社會衝擊

3D列印技術發表後引起了社會廣泛的討論，讓許多喜歡自己設計、動手做的玩家紛紛開始挑戰這新技術的極限，同時各行各業也紛紛採用這技術來增進自己的產能，來提升自家產品的品質。

許多人也發現，透過不同的材料表現下，最終產出的成品能應用於不同的地方，除了醫療，也能應用於工業生產與食品加工，甚至能透過3D列印的方式製造汽車與飛機，只要有設計圖與材料，製做任何物品似乎都變成了可能。

但這也代表，過去被嚴格把關的部分零件製造技術，在3D列印技術領軍下似乎都不值得一提，除了引發智慧財產權的爭議外，透過3D列印技術製造武器也成了另外的治安與國安危機。

讓「黑槍」變得隨處可得的問題

在過去，槍枝的製造與販賣往往集中於軍方或政府許可的軍火商，雖然在部分國家允許民間擁有槍枝，但民間能持有的武器種類仍有所限制，即便有黑幫透過特殊管道私自取得槍枝，但對主管治安的單位而言，這些產自正規軍工廠的槍枝仍能透過產品編號進行溯源，進一步追查這些槍枝是從何而來，進而能封鎖這些軍火走私的管道。

這些管道當中對台灣造成最嚴重威脅的，是從中國走私進來的槍枝，近期所查獲的黑槍中，多為中國軍方與武警所使用的制式槍枝，由於其材質主要為塑膠，因此常將槍枝零件拆解後，再以塑膠模型的名義偷渡進口，這些槍枝在追查上雖然造成檢調不少困擾，但仍有跡可循。

但3D列印的槍枝卻能避開檢警單位的追查，只要有相對應部件的材料與零件設計圖，加上一台3D列印機就能立刻開始生產槍枝，雖然過去因為法規限制，讓能承受高膛壓與膛線的槍管只能在特定的銑床製做，但在一些玩家研究下，自製槍管與膛線已變成可能，成本也遠較購買正規有登記的槍枝來的更低，這也代表著只要有心，人人都有自行製作生產武器的可能。

而這當中最直接引發的隱憂，是未來要追查黑槍的來源變得愈發困難。

因為這些武器，未必是由現在有所管制的仿真槍和空氣槍進行改裝，而是由非常不起眼的家庭工廠或工作室製造，即便被治安單位查獲，也能立刻轉變為非軍事設施，這類問題未來有可能成為治安的未爆彈，甚至有機會危害到國家安全。

舉例來說，對台灣安全問題威脅最嚴重的中國，就有可能利用3D列印的技術，讓台灣的第五縱隊與在地協力者能便於取得武器，在衝突發生時能立即對台灣本島造成破壞。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 3D列印槍枝零件的示意圖

未來的應對措施

近幾年在歐美等國對3D列印槍枝的態度仍舉棋不定，但也逐漸正視這些槍枝氾濫後所引發的治安問題，因此對槍枝的功能性與外觀進行了不同程度的限制，舉例來說，美國雖然是開放民眾擁槍的國家，但僅限於民眾持有非自動步槍的種類，一但被聯邦調查局抓到持有自動火力步槍就屬犯罪，3D列印槍枝則是只要印製手槍外型以外的槍枝就得繳交印花稅。

但除了治安方面的隱憂外，不得不注意的則是國安危機，目前已知3D列印槍枝被世界上多數反政府組織或恐怖組織所採用，在烏克蘭的敵後戰場上，游擊隊也大量採用這些取得容易的武器來武裝自己，由此可知這些3D列印的槍枝不只火力強大，也便於隱藏，在戰爭開打後只要有足夠的材料與足夠的子彈，就能在敵後造成嚴重的破壞。

因此如何因應3D列印槍枝所造成的國安與治安雙重危機？

首先是針對槍枝的核心，也就是子彈的部分進行朔源管制。由於制式子彈的製造仍須仰賴兵工廠的衝壓機，同時也因為制式子彈有統一的規格與製作流程，要追查子彈來源只要檢查彈殼就好，藉此提高取得制式子彈的成本。

其次，則是從法規面進行修正，針對3D列印槍枝的持有者進行使用上的規範，同時將這些人納入管制，以方便在未來能讓這些人提供諮詢與幫助。

最後，則是要給予負責治安與國安的單位在追查問題人物時法規上的放鬆，例如有可能是敵對勢力或被列為犯罪高危險群的人。

可能有讀者認為筆者是杞人憂天，但其實相關問題在國外早已開始討論，唯獨台灣仍未察覺到這隱藏的危機，希望有志之士能讓台灣變得更好。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航