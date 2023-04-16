3D列印技術引發國安危機：第五縱隊可輕易取得「黑槍」，顛覆台灣易如反掌
我們想讓你知道的是
只要有心，人人都有自行製作生產武器的可能，而這當中最直接引發的隱憂，是未來要追查黑槍的來源變得愈發困難，這類問題未來有可能成為治安的未爆彈，甚至有機會危害到國家安全。
文：高正朴（國防大學中共軍事研究所博士生）
近期黑槍事件應該是國人最為重視的治安問題，但一則1月份的社會新聞報導，讓筆者注意到一件未曾在台灣被討論的議題，就是3D列印槍枝在其他國家所造成的治安事件。
3D列印是近幾年被極為重視的技術，在與材料科學的領軍下，讓許多過去無法達成的技術得以實現，同時也因為新技術的發展，讓許多喜歡DIY的玩家開始嘗試用3D列印自行製作玩具與模型，這當中也包含了一部分想要嘗試自行製作模型槍枝與零件的軍武愛好者。
雖然把玩新技術是人的天性，但當有不法份子想利用3D列印製做具有實際殺傷力的武器時，其所導致的問題就不單純只有治安危機，由於新技術所製做出的槍枝具有化整為零與在地組裝的優勢，作為敵後滲透破壞是最為理想的武器，因此不得不注意在背後可能引起的國安問題。
新技術所引發的社會衝擊
3D列印技術發表後引起了社會廣泛的討論，讓許多喜歡自己設計、動手做的玩家紛紛開始挑戰這新技術的極限，同時各行各業也紛紛採用這技術來增進自己的產能，來提升自家產品的品質。
許多人也發現，透過不同的材料表現下，最終產出的成品能應用於不同的地方，除了醫療，也能應用於工業生產與食品加工，甚至能透過3D列印的方式製造汽車與飛機，只要有設計圖與材料，製做任何物品似乎都變成了可能。
但這也代表，過去被嚴格把關的部分零件製造技術，在3D列印技術領軍下似乎都不值得一提，除了引發智慧財產權的爭議外，透過3D列印技術製造武器也成了另外的治安與國安危機。
讓「黑槍」變得隨處可得的問題
在過去，槍枝的製造與販賣往往集中於軍方或政府許可的軍火商，雖然在部分國家允許民間擁有槍枝，但民間能持有的武器種類仍有所限制，即便有黑幫透過特殊管道私自取得槍枝，但對主管治安的單位而言，這些產自正規軍工廠的槍枝仍能透過產品編號進行溯源，進一步追查這些槍枝是從何而來，進而能封鎖這些軍火走私的管道。
這些管道當中對台灣造成最嚴重威脅的，是從中國走私進來的槍枝，近期所查獲的黑槍中，多為中國軍方與武警所使用的制式槍枝，由於其材質主要為塑膠，因此常將槍枝零件拆解後，再以塑膠模型的名義偷渡進口，這些槍枝在追查上雖然造成檢調不少困擾，但仍有跡可循。
但3D列印的槍枝卻能避開檢警單位的追查，只要有相對應部件的材料與零件設計圖，加上一台3D列印機就能立刻開始生產槍枝，雖然過去因為法規限制，讓能承受高膛壓與膛線的槍管只能在特定的銑床製做，但在一些玩家研究下，自製槍管與膛線已變成可能，成本也遠較購買正規有登記的槍枝來的更低，這也代表著只要有心，人人都有自行製作生產武器的可能。
而這當中最直接引發的隱憂，是未來要追查黑槍的來源變得愈發困難。
因為這些武器，未必是由現在有所管制的仿真槍和空氣槍進行改裝，而是由非常不起眼的家庭工廠或工作室製造，即便被治安單位查獲，也能立刻轉變為非軍事設施，這類問題未來有可能成為治安的未爆彈，甚至有機會危害到國家安全。
舉例來說，對台灣安全問題威脅最嚴重的中國，就有可能利用3D列印的技術，讓台灣的第五縱隊與在地協力者能便於取得武器，在衝突發生時能立即對台灣本島造成破壞。
未來的應對措施
近幾年在歐美等國對3D列印槍枝的態度仍舉棋不定，但也逐漸正視這些槍枝氾濫後所引發的治安問題，因此對槍枝的功能性與外觀進行了不同程度的限制，舉例來說，美國雖然是開放民眾擁槍的國家，但僅限於民眾持有非自動步槍的種類，一但被聯邦調查局抓到持有自動火力步槍就屬犯罪，3D列印槍枝則是只要印製手槍外型以外的槍枝就得繳交印花稅。
但除了治安方面的隱憂外，不得不注意的則是國安危機，目前已知3D列印槍枝被世界上多數反政府組織或恐怖組織所採用，在烏克蘭的敵後戰場上，游擊隊也大量採用這些取得容易的武器來武裝自己，由此可知這些3D列印的槍枝不只火力強大，也便於隱藏，在戰爭開打後只要有足夠的材料與足夠的子彈，就能在敵後造成嚴重的破壞。
因此如何因應3D列印槍枝所造成的國安與治安雙重危機？
首先是針對槍枝的核心，也就是子彈的部分進行朔源管制。由於制式子彈的製造仍須仰賴兵工廠的衝壓機，同時也因為制式子彈有統一的規格與製作流程，要追查子彈來源只要檢查彈殼就好，藉此提高取得制式子彈的成本。
其次，則是從法規面進行修正，針對3D列印槍枝的持有者進行使用上的規範，同時將這些人納入管制，以方便在未來能讓這些人提供諮詢與幫助。
最後，則是要給予負責治安與國安的單位在追查問題人物時法規上的放鬆，例如有可能是敵對勢力或被列為犯罪高危險群的人。
可能有讀者認為筆者是杞人憂天，但其實相關問題在國外早已開始討論，唯獨台灣仍未察覺到這隱藏的危機，希望有志之士能讓台灣變得更好。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。