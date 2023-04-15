TNL+ 2023/04/15,
歐洲

英國人嗜賭成性，英超禁止各隊球衣正面露出博弈贊助商名稱

英國人嗜賭成性，英超禁止各隊球衣正面露出博弈贊助商名稱
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根據英國投注博弈委員會（Betting and Gambling Council）統計，英國每個月至少會有2250萬人參與博弈活動，但該委員會也強調，相關資料內出現「賭博成癮」（即病態性賭博）的比例偏低，約僅有0.3至0.4；然而英國輿論調查單位YouGov研究卻顯示，相關數量在2021年應為2.8％左右。

文：Taylor Mei

英格蘭足球超級聯賽（簡稱英超）近日首次宣布，在2025年底至2026年賽季後開始，將禁止球隊成員穿著正面印有博弈產業贊助商名稱或logo的球衣出賽。雖外界對禁止露出的規定看法不一，但在限制生效後，英超各個足球隊仍可繼續與博弈公司合作，讓相關公司的名稱印在袖子或場邊的電子看板上，並未完全禁止。

英國人嗜賭成性

賭博可以說是英國的一種文化，無論是賽車、賽馬還是賽狗，幾乎樣樣都能賭，而當地的博弈產業的興盛程度，也可以從每年舉辦的倫敦ICE博弈展（ICE London）看出端倪。

根據英國投注博弈委員會（Betting and Gambling Council）統計，英國每個月至少會有2250萬人參與博弈活動，但該委員會也強調，相關資料內出現「賭博成癮」（即病態性賭博）的比例偏低，約僅有0.3至0.4；然而英國輿論調查單位YouGov研究卻顯示，相關數量在2021年應為2.8％左右。

因此，球賽與博弈產業掛鈎也不足為奇。像是現階段多數英超隊伍的球衣正面，都印有博弈業者的公司名稱，而這預估可讓球隊們每年賺進約6000萬英鎊（約23億新臺幣）的贊助。

禁止博弈業者名稱出現在球衣正面

然而在經過英超聯盟、聯盟各球隊及英國數位文化媒體暨體育部（DCMS）三方協商後，最終達成不再允許球衣正面印有博弈業者名稱字樣的規定，此舉也讓英超成為英國國內，第一個限縮博弈廣告規模的運動賽事聯盟。

英超後續也發表公開聲明，表示聯盟自願採取減少博弈相關廣告的露出，而針對目前與博弈產業的贊助合作，也正在努力開發新的合作方式。根據《衛報》（The Guardian）報導，致力於終止博弈廣告及贊助出現在足球場的組織「The Big Step」創辦人葛蘭姆斯（James Grimes）表示：「雖然現階段的結果還不是很完美，但這已經跨出了一大步。」

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