《我並不須好性》一曲引發四人對無性戀者、男同志與性關係探索與反思

（上篇文章：《我並不須好性》創作班底首度剖析作品，無性戀者阿康：從第二角度認識自己）

撰文：proxlogue｜文字編輯：Mo、Henry｜網站編輯：Natalie｜製圖：Mo

力度十足的宣言「我並不須好性」，貫穿了整首歌曲，成為了「無性戀之歌」《我並不須好性》的主軸。作詞人Zelos、唱作人KU和MV導演Chloe分別為此作出不同解讀方式。在語調如此肯定的宣言背後，你能想像康是在交流後期才第一次接受自己「無性戀者」的身分嗎？能創作出如此直白地反映無性戀者心聲的作品背後，你又能否想像班底中有人是第一次接觸無性戀，甚至還在交流中對無性戀有所誤解？繼上集拆解創作過程的彩蛋後，今集就讓我們來了解一下班底與康在交流期間的心路歷程，以及他們期望作品在「主流世界」有著怎樣的定位吧！

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KU：我以為無性戀是…… Chloe：我高估了自己的開明程度

「在交流的初期…我以為…以為…無性戀等於…等於泛性戀…」KU尷尬中夾雜幾聲失笑地說。她隨即補充：「在我的認知裡，泛性戀是一種無論對方的性／別是甚麼，也可以對其產生浪漫情感的性取向。於我來說，就是比較在乎對象作為一個個體是怎樣的人，與特定的性／別無關。而因為無性戀者也是比較注重靈魂上的交流，所以我就一直誤解了兩個概念。」KU又表示，她身邊都不乏把無性戀和泛性戀搞錯的朋友，因為不少人都誤以為「無性戀」中的「無性」，是指不理性／別，繼而認為無性戀就是不考慮對方性 / 別的愛。

經由其他組員幫忙「補習」後，第一次接觸無性戀的KU驚嘆：「原來（性／別）小眾的世界可以很大！我所指的除了是有很多不同性取向的存在，還有一個人可以擁有的多重性 / 別身分。以康為例子，他既是無性戀者，又是男同性戀者。原來性取向不只是流動、排他（exclusive）的，還可以是重疊、共存的。」

談及誤解，Chloe坦言自己在交流過程中都有類似的經歷：「訪問康之前，我以為自己都算是一個思想開明的人。」Chloe解釋，因為她身邊都有不少來自性小眾社群的朋友，而他們的故事和經歷都頗多元化。「但在康回應我組員有關他的前度如何解決性需要、他會否同意開放式關係等的提問時，我心裏的自然反應就提醒了我，原來我一直都高估了自己的開明程度。」

她續說：「當康表示不希望伴侶在外解決性需要、希望伴侶只忠於自己時，我內心第一個反應是『下！？怎麼會這樣？』事後，我覺得自己當刻的愕然很錯，因為那像是在拿我自己的標準來衡量康、把我自己的標準強加在康身上。反省過後，我才驚覺原來自己某程度上還是未能擺脫『主流』的既定想像——情侶之間一定要有性關係，一定要配合伴侶的性需要。」Chloe直言那次的經歷是一個警號，提醒著她要多留意「主流框架」如何影響著她對日常人事的判斷。

迷惘歲月的一個總結 康首次直面無性戀者身分

作品的緣起，是Chloe無意中在網路上讀到一篇無性戀者的專訪，在製作組敲定以「無性戀」作為主題後，Chloe隨即找來了共同朋友、願意公開分享個人故事的康作為書寫對象。但另一邊廂，當時的康仍在探索自己的身分。

一直以來，康都在「無性戀」和「半無性戀」的身分定義之間徘徊。他不敢輕易地把自己放進任何一個框架之中，有所偏差地限制自己。康解釋：「我很執著『無性戀』是用作形容完全抗拒『性』、對『性』反感的人，因此我不想定義自己為『無性戀者』。但對於『半無性戀』的定義，我亦有所保留；因為我上一段關係的決裂正正是我內疚未能滿足伴侶性需要，但又不想蠶食自己『不好性』意願所致的。」亦因為有著這些思想上的矛盾，康在收到班底的書寫邀請時，都有點猶豫，硬是認為自己沒有資格被稱作無性戀者。

幸好，班底每次的發問都為康帶來一些新的反思方向，令他終於能夠梳理到自己的思緒，甚至確立到自己的性傾向。康分享其中一個最深刻的體會：「從我與班底的交流中，我明白到『預設』（assumption）對一個人，甚至人與人相處的重要性。我不介意別人對我有所預設，因為這是他們認識我的第一步，亦是往後更深入了解的基礎。如果他們的發現起初的預設是錯的，大不了就從與我的溝通之中再推翻吧。」

於是，當康認識到把自己放進一個身分定義並不是件壞事後，就開始釋懷，並希望找來一個詞語總結自己：「我一直堅信性取向是流動的。經過一番思考後，我還是決定把自己定義為『無性戀』，因為無論以後我多大程度地『無性』，我知道我也能夠安於『無性戀』的光譜之中。」這次企劃不但為班底、觀眾帶來了探索無性戀的機會，甚至還為康帶來了探索自己、肯定自己的契機。

同性戀身分較易被理解 無性戀身分較易被接受？

雖然康的「男同性戀者」和「無性戀者」的身分是不互斥（mutually exclusive）、可重疊的，然而，作為「雙重身分」的擁有者，康卻一直感受到當中衍生的矛盾。康無奈地說：「男同性戀的世界或多或少都會推崇『性解放』、『性崇拜』。例如我玩交友軟件、去酒吧，都不時會被人問是『1』還是『0』，又或者被人一口咬定『看你的樣子一定是1／0！』。那些情況下，我其實是挺尷尬的，因為我兩者都不是。而正因為如此，我在尋覓伴侶這方面，都會份外困難。」