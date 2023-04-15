【東南亞週報】泰國潑水節疫後強勢回歸｜緬軍空襲反對派活動遭國際撻伐｜印尼高等法院裁決大選將如期舉行

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第218期，為讀者挑選2023年4月8日至4月14日期間，有關泰國、緬甸、印尼、菲律賓、馬來西亞與新加坡的六則東協區域大事。

泰國｜泰一年一度潑水節 疫後強勢回歸

泰國這三年來因疫情緣故，限制了泰新年「宋干節」（Songkran，又稱「潑水節」）的慶祝活動，如今泰國已取消該限制，「潑水節」在全國各地強勢回歸。曼谷是隆路（Silom Road）上，可以見到街頭商販沿街擺攤，提供色彩繽紛的水槍和花卉襯衫，有些商店則設置一桶又一桶的冰水供遊客和當地人使用。泰國首都中就有將近200個「潑水節」慶祝活動的官方場所，全國各地皆參與一年一度的「大型水戰」。

宋干節的撥水傳統，源自於在長輩手上灑水以慶祝新年的儀式，而該傳統已演變成吸引世界各地遊客造訪泰國的活動。去年因疫情的緣故，廣受歡迎的考山路（Khaosan Road）仍禁止水戰，如今在泰國最熱的月份之一恢復以往熱鬧的慶祝活動，當局期以帶動泰國旅遊業的復甦。

泰國宋干節落在每年4月13日至15日，三天各有其意義及特殊習俗。泰國旅遊局（TAT）預估在此為期三天的節慶期間，所有觀光客將創造高達185.3億泰銖（約新台幣165.7億元）的觀光收入，而Kasikorn Research Centre則更樂觀，估計光是泰國本地遊客的消費就可能高達230億泰銖（約新台幣205.7億元）。

據考山路商業協會主席Sanga Ruengwattanakul表示，約有5萬名遊客前往曼谷的考山路，即宋干節官方慶祝活動官方場所之一。另外，儘管曼谷的是隆路並非宋干節慶祝活動場所，但由於該路段不禁止潑水，因此許多泰國人和外國人湧入該路段。

VIDEO: There was wet and wild fun in abundance on the streets of Bangkok on April 13, as the city celebrated the Thai new year festival Songkran, following a three-year pandemic-related hiatus. pic.twitter.com/QALqfILJl6 — AFP News Agency (@AFP) April 14, 2023

緬甸｜緬軍空襲反對派活動導致村落百人死亡 遭國際撻伐

緬甸軍政府4月11日上午在緬甸實皆省（Sagaing）甘布魯鎮（Kanbalu）的百其吉村（Pazi Gyi），對一場反軍政府人士舉行的活動發動空襲，目前官方尚未公布死亡人數，但據國際媒體報導，該行動導致至少百人死亡。

緬甸軍政府發言人4月12日向軍方媒體證實軍隊發動空襲，指此舉是為了恢復地區的和平及穩定，「我們在（活動）開幕儀式舉行時發動襲擊，擊斃人民防衛隊的成員。他們是反國家政府和人民的人。據情報，我們擊中他們存放武器的地方，引起爆炸」。

對此，東南亞國協（ASEAN）現任輪值主席國印尼於4月13日發表聲明強烈譴責緬軍行動，強調所有形式的暴力都必須立即停止，尤其是對平民使用武力。新加坡外長維文也於推特上支持印尼，表示任何對平民發動的攻擊是須受到譴責且無法寬恕的。

Singapore supports the ASEAN Chair’s Statement by Indonesia which strongly condemns the recent airstrikes by the Myanmar Armed Forces in Sagaing Region, Myanmar. Any attack on civilians is reprehensible and cannot be condoned. pic.twitter.com/hYpam5jUGs — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) April 13, 2023

除了東協國家，英國也認為這場空襲違背國際法，完全站不住腳，呼籲聯合國安理會就此空襲事件召開會議。美國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）也表示，這些暴力襲擊進一步突顯緬甸政權漠視人命，以及忽視在政變後對政治與人道危機所該負起的責任。

Heartbroken by the latest aerial massacre in Sagaing. The Myanmar junta continues to commit brutal atrocities, killing at least 50, including children. I implore the UN: how many more massacres must occur before you take action? How much longer will our people suffer under this? pic.twitter.com/ya3XGS1J77 — Mahn Winn Khine Thann (@MahnWinnKhine) April 11, 2023

印尼｜印高等法院推翻「暫停選舉」裁決 大選如期舉行

印尼雅加達高等法院本週推翻地方法院先前做出「暫停選舉」的裁決，中選會再次重申，2024年大選時程不受影響。

今年3月，雅加達中央地區法院作出裁決，要求中選會「暫停」2024年的選舉直到2025年7月。訴訟是由名為Prima Party的政黨所提起，該黨成立於2020年，先前未曾參與過選舉。其在2022年12月向中選會提出選舉申請被拒絕後，Prima Party認為中選會有行政瑕疵因而提起訴訟。

雅加達高等法院在4月11日推翻地區法院的裁決，印尼大選將如期舉行，並表示此判決已經逾越司法權力，地區法院無權作出此裁決。中選會主委Hasyim Asy’ari先前即對地區法院做出暫停選舉的裁決表示，選舉的程序和時程都是有法律依據，無論法院判決如何，都不會影響選舉。並指出會加速內部作業，確保民調及選舉如期舉行。Prima Party黨主席Agus Jabo Priyono對此結果表示，該黨尚未決定是否繼續上訴。

先前「暫停選舉」的裁決一出，陰謀論甚囂塵上，認為這是因總統佐科威戀棧而影響法院作出的裁決。在裁決推翻後，總統顧問表示：「希望閒言閒語到此結束，讓大家專注於選舉準備。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 印尼將於2024年舉行大選。

菲律賓｜菲美最大規模軍演 2+2部長會談登場

菲律賓與美國自4月11日起展開雙邊目前最大規模的「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），共計出動1.7萬多名士兵。此外，菲美也於華盛頓特區舉行外交與國防部長2+2會談，重申區域和平穩定的重要性。

參與今年菲美聯合軍演的士兵中，包括1.2萬名美軍、5千多名菲軍，以及100多名澳洲國防軍，人數是以往的兩倍，演習將舉行至4月28日。演習在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行。除了規模最大之外，此次軍事演習也將首次於三描禮士省對南海上進行實彈射擊演練。印度、英國、法國、加拿大和東協部分國家派員觀察，日本也將首次派觀察員參加演習。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）指出：「軍方在部署新武器與戰略後及時舉行此次軍演，展現菲律賓堅強的防禦態勢。」菲國演習發言人洛希科（Michael Logico）表示：「軍演展示我們對任務執行的信心，以及對外部威脅的威懾能力」。雙邊將在4月26日進行實彈演習，菲軍方發言人指出總統小馬可仕對於實彈演習表示高度關注，但目前尚未確認總統是否親自到場視察。