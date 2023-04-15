2023/04/15,
印太

【東南亞週報】泰國潑水節疫後強勢回歸｜緬軍空襲反對派活動遭國際撻伐｜印尼高等法院裁決大選將如期舉行

【東南亞週報】泰國潑水節疫後強勢回歸｜緬軍空襲反對派活動遭國際撻伐｜印尼高等法院裁決大選將如期舉行
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我們想讓你知道的是

泰國宋干節落在每年4月13日至15日，三天各有其意義及特殊習俗。泰國旅遊局（TAT）預估在此為期三天的節慶期間，所有觀光客將創造高達185.3億泰銖（約新台幣165.7億元）的觀光收入，而Kasikorn Research Centre則更樂觀，估計光是泰國本地遊客的消費就可能高達230億泰銖（約新台幣205.7億元）。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第218期，為讀者挑選2023年4月8日至4月14日期間，有關泰國、緬甸、印尼、菲律賓、馬來西亞與新加坡的六則東協區域大事。

泰國｜泰一年一度潑水節 疫後強勢回歸

泰國這三年來因疫情緣故，限制了泰新年「宋干節」（Songkran，又稱「潑水節」）的慶祝活動，如今泰國已取消該限制，「潑水節」在全國各地強勢回歸。曼谷是隆路（Silom Road）上，可以見到街頭商販沿街擺攤，提供色彩繽紛的水槍和花卉襯衫，有些商店則設置一桶又一桶的冰水供遊客和當地人使用。泰國首都中就有將近200個「潑水節」慶祝活動的官方場所，全國各地皆參與一年一度的「大型水戰」。

宋干節的撥水傳統，源自於在長輩手上灑水以慶祝新年的儀式，而該傳統已演變成吸引世界各地遊客造訪泰國的活動。去年因疫情的緣故，廣受歡迎的考山路（Khaosan Road）仍禁止水戰，如今在泰國最熱的月份之一恢復以往熱鬧的慶祝活動，當局期以帶動泰國旅遊業的復甦。

泰國宋干節落在每年4月13日至15日，三天各有其意義及特殊習俗。泰國旅遊局（TAT）預估在此為期三天的節慶期間，所有觀光客將創造高達185.3億泰銖（約新台幣165.7億元）的觀光收入，而Kasikorn Research Centre則更樂觀，估計光是泰國本地遊客的消費就可能高達230億泰銖（約新台幣205.7億元）。

據考山路商業協會主席Sanga Ruengwattanakul表示，約有5萬名遊客前往曼谷的考山路，即宋干節官方慶祝活動官方場所之一。另外，儘管曼谷的是隆路並非宋干節慶祝活動場所，但由於該路段不禁止潑水，因此許多泰國人和外國人湧入該路段。

緬甸｜緬軍空襲反對派活動導致村落百人死亡 遭國際撻伐

緬甸軍政府4月11日上午在緬甸實皆省（Sagaing）甘布魯鎮（Kanbalu）的百其吉村（Pazi Gyi），對一場反軍政府人士舉行的活動發動空襲，目前官方尚未公布死亡人數，但據國際媒體報導，該行動導致至少百人死亡。

緬甸軍政府發言人4月12日向軍方媒體證實軍隊發動空襲，指此舉是為了恢復地區的和平及穩定，「我們在（活動）開幕儀式舉行時發動襲擊，擊斃人民防衛隊的成員。他們是反國家政府和人民的人。據情報，我們擊中他們存放武器的地方，引起爆炸」。

對此，東南亞國協（ASEAN）現任輪值主席國印尼於4月13日發表聲明強烈譴責緬軍行動，強調所有形式的暴力都必須立即停止，尤其是對平民使用武力。新加坡外長維文也於推特上支持印尼，表示任何對平民發動的攻擊是須受到譴責且無法寬恕的。

除了東協國家，英國也認為這場空襲違背國際法，完全站不住腳，呼籲聯合國安理會就此空襲事件召開會議。美國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）也表示，這些暴力襲擊進一步突顯緬甸政權漠視人命，以及忽視在政變後對政治與人道危機所該負起的責任。

印尼｜印高等法院推翻「暫停選舉」裁決 大選如期舉行

印尼雅加達高等法院本週推翻地方法院先前做出「暫停選舉」的裁決，中選會再次重申，2024年大選時程不受影響。

今年3月，雅加達中央地區法院作出裁決，要求中選會「暫停」2024年的選舉直到2025年7月。訴訟是由名為Prima Party的政黨所提起，該黨成立於2020年，先前未曾參與過選舉。其在2022年12月向中選會提出選舉申請被拒絕後，Prima Party認為中選會有行政瑕疵因而提起訴訟。

雅加達高等法院在4月11日推翻地區法院的裁決，印尼大選將如期舉行，並表示此判決已經逾越司法權力，地區法院無權作出此裁決。中選會主委Hasyim Asy’ari先前即對地區法院做出暫停選舉的裁決表示，選舉的程序和時程都是有法律依據，無論法院判決如何，都不會影響選舉。並指出會加速內部作業，確保民調及選舉如期舉行。Prima Party黨主席Agus Jabo Priyono對此結果表示，該黨尚未決定是否繼續上訴。

先前「暫停選舉」的裁決一出，陰謀論甚囂塵上，認為這是因總統佐科威戀棧而影響法院作出的裁決。在裁決推翻後，總統顧問表示：「希望閒言閒語到此結束，讓大家專注於選舉準備。」

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印尼將於2024年舉行大選。

菲律賓｜菲美最大規模軍演 2+2部長會談登場

菲律賓與美國自4月11日起展開雙邊目前最大規模的「肩並肩」聯合軍事演習（Balikatan），共計出動1.7萬多名士兵。此外，菲美也於華盛頓特區舉行外交與國防部長2+2會談，重申區域和平穩定的重要性。

參與今年菲美聯合軍演的士兵中，包括1.2萬名美軍、5千多名菲軍，以及100多名澳洲國防軍，人數是以往的兩倍，演習將舉行至4月28日。演習在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行。除了規模最大之外，此次軍事演習也將首次於三描禮士省對南海上進行實彈射擊演練。印度、英國、法國、加拿大和東協部分國家派員觀察，日本也將首次派觀察員參加演習。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）指出：「軍方在部署新武器與戰略後及時舉行此次軍演，展現菲律賓堅強的防禦態勢。」菲國演習發言人洛希科（Michael Logico）表示：「軍演展示我們對任務執行的信心，以及對外部威脅的威懾能力」。雙邊將在4月26日進行實彈演習，菲軍方發言人指出總統小馬可仕對於實彈演習表示高度關注，但目前尚未確認總統是否親自到場視察。


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