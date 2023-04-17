豪強小領主共治「中壢十三庄」，18世紀的台灣人人都是庄園創業家

我們想讓你知道的是
只要家族領袖有開創魄力，家族又能繁衍生息，控制當地的社會網路，他的實力很有可能逐年遞增，甚至超越大領主，成為實際統治地方的豪強小領主。這也是為什麼我認為古代台灣本質上就是商業社會，人人都是庄園創業家。
文：戰國福摩薩
之前講到大桃園地區，一下是墾庄，一下是某某聯庄，一下是大領主和小領主，又是郭家又是板橋林家，感覺勢力又多又複雜。我這邊就拿中壢十三庄（以下簡稱十三庄）當例子，簡單解釋台灣封建時代的層層權力結構：
18世紀時，大桃園市呈現如下圖色塊狀，紅線區塊是後來逐漸形成的十三庄範圍。北半邊芝葩里庄、南半邊山仔頂五小庄，和西邊大溪墘庄分別與十三庄重疊。
芝葩里庄起初由郭光天家族擁有。可以把郭家想成是最高領主，因為地太大了，所以他會招募佃戶開墾，並決定稅率，也對招募的佃戶有一定程度的司法管轄權。上述都會寫在書面契約中，因此並非農奴制度。
十三庄與大溪墘的重疊區域，稱為高山頂，最初由姜勝本墾號擁有。十三庄與山仔頂五小庄重疊區域，稱為安平鎮和南勢，土地業主權歸霄裡社人。
但到了18世紀末和19世紀，社會的實際權力結構並不完全如色塊所呈現。最高領主名義上擁有土地，時間一久，逐漸掌控地方權力的，卻是在各地的佃戶家族。
這是為什麼？
郭家這種大領主需繳稅給清國（竹塹隘庄大領主和熟番大領主不繳稅），並向下一層佃戶按土地面積收取米穀大租，類似土地使用費的概念。這些大領主也被稱為大租戶。佃戶在各地實際執行墾殖工作，除了投入自家人力，也會再招募佃人幫自己做事，並向佃人收取米穀小租，因此佃戶又被稱為小租戶。
小租佃戶除了每年繳納一定數字的米穀給大租領主，剩下的都可自由運用。看是要拿來經營土壟間借貸，或銷售海外都可以，甚至能根據市場需求想種什麼就種什麼。
如果在地佃戶經營得當，墾殖技術高超，能增加單位面積產量，再將這些作物出售，收入就能增加。若佃戶具備市場嗅覺，可經營商號貿易，種植有利潤的商業作物，將貿易而來的高利潤再投入技術提升和水圳修築，又能繼續增加產量，收入進一步提升。
因此只要家族領袖有開創魄力，家族又能繁衍生息，又有大批佃人作為自己的領民，控制當地的社會網路，他的實力很有可能逐年遞增，甚至超越大領主，成為實際統治地方的豪強小領主。（這也是為什麼我認為古代台灣本質上就是商業社會，人人都是庄園創業家）
這種現象在18世紀初的南方社會就已經出現，有些財務窘迫的大領主甚至會向自己的佃戶借錢。這讓清國也很頭痛，因為小租領主只與大租領主間有私人封建關係，與清國朝廷關係相對淡薄。一旦實力壓倒大領主，這些家族就是本土自發秩序下生長而成，與土地連結極深的本土容克貴族。
因此真正決定地方政治實體的邊界的，不是堡里，也不是大領主墾區劃分，而是深根地方的在地豪強家族以及其勢力範圍。
換言之，決定中壢地區社會組成的，並不是郭家、姜勝本或霄裡社。而是逐漸掌握實權的廣興宋家、北勢王家、埔頂劉家、安平鎮黃家、水尾余家、雙連陂劉家等等小領主（小領主家族很多，族繁不及備載）。
這些當地家族聯合集資興建了仁海宮，成為共同的信仰中心，有了同樣的信仰與地緣關係，彼此也成為共同體，而這些家族控制的地域，也逐漸統合成十三庄的輪廓。即便從地緣上看，十三庄那塊向西邊突出的地區（高山頂庄）比較靠近楊梅，但由於黃家勢力向該地擴張，排除了楊梅地區家族的勢力，因此高山頂也成被納入為十三庄的領域範圍。
同理，十三庄向南突出的地區（安平鎮與南勢）很靠近霄裡社地域，宗教上也更靠近當地廟宇，但由於宋家和黃家勢力很早就進入此地，也被納入十三庄中。
中壢老街與新街位處南北交通要道，有貿易聚落也有仁海宮，以這裡為核心，中壢十三庄這個平原邦國就成形了：由各地有力家族成員擔任軍政領袖（總理）、宗教領袖（爐主）再加上董事、庄正、庄副、保正這些職位，構成了十三庄的統治集團，主宰了社會運作。
曾出任過總理的包括高山頂傅家的傅盛乾、埔頂劉家的劉青雲，和北勢王家的王作霖等等。有時候他們的工作不只在十三庄境內，王作霖上任總理後就出境處理糾紛，協同金廣福的庄主姜殿邦，率領百人火槍隊前往另一個大領主吳家的土地，處理抗稅衝突。
那這個由當地豪強小領主共治的十三庄領域，在郭家之後有出現其他具有影響力的大領主嗎？
也是有的，例如竹塹鄭家與板橋林家。
19世紀後茶葉成為高價品，十三庄境內有適合種茶的丘陵地，豪商出身的竹塹鄭家想插手新興茶葉生意，便併購了不少丘陵茶埔。只是鄭家成員長駐竹塹城（新竹市區），離中壢地區太遠，是典型的不在地地主，與地方社會連結不深，因此當地佃戶家族不太甩鄭家，租稅也是愛納不納。
如果當地發生一些戰事糾紛，或是佃戶豪族直接抗稅甚至侵佔，那鄭家就收不上稅。而且鄭家又因為必須納稅給清國，一來一往財務狀況就更糟，整體來說經營得不太順利。
林家狀況就好得多，從19世紀初就不斷向郭家購買土地，除了前幾篇提到的大坵園和拔仔林地區，也併購了十三庄境內許多丘陵茶園，成為該區新一代大領主。
林家是不同於鄭家的另一種典型，他們對地方控制力較強。各地的林家租館除了有管事這個專業經理人，駐紮各地的家族部隊也有指揮官編制，更不乏洋槍、來福槍、土槍、車砲和大砲。不只能維持當地秩序，對佃戶們也有震撼效果。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。