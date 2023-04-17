豪強小領主共治「中壢十三庄」，18世紀的台灣人人都是庄園創業家

文：戰國福摩薩

之前講到大桃園地區，一下是墾庄，一下是某某聯庄，一下是大領主和小領主，又是郭家又是板橋林家，感覺勢力又多又複雜。我這邊就拿中壢十三庄（以下簡稱十三庄）當例子，簡單解釋台灣封建時代的層層權力結構：

18世紀時，大桃園市呈現如下圖色塊狀，紅線區塊是後來逐漸形成的十三庄範圍。北半邊芝葩里庄、南半邊山仔頂五小庄，和西邊大溪墘庄分別與十三庄重疊。

芝葩里庄起初由郭光天家族擁有。可以把郭家想成是最高領主，因為地太大了，所以他會招募佃戶開墾，並決定稅率，也對招募的佃戶有一定程度的司法管轄權。上述都會寫在書面契約中，因此並非農奴制度。

十三庄與大溪墘的重疊區域，稱為高山頂，最初由姜勝本墾號擁有。十三庄與山仔頂五小庄重疊區域，稱為安平鎮和南勢，土地業主權歸霄裡社人。

Photo Credit: 戰國福摩薩 位於今天桃園市內的中壢十三庄範圍

但到了18世紀末和19世紀，社會的實際權力結構並不完全如色塊所呈現。最高領主名義上擁有土地，時間一久，逐漸掌控地方權力的，卻是在各地的佃戶家族。

這是為什麼？

郭家這種大領主需繳稅給清國（竹塹隘庄大領主和熟番大領主不繳稅），並向下一層佃戶按土地面積收取米穀大租，類似土地使用費的概念。這些大領主也被稱為大租戶。佃戶在各地實際執行墾殖工作，除了投入自家人力，也會再招募佃人幫自己做事，並向佃人收取米穀小租，因此佃戶又被稱為小租戶。

小租佃戶除了每年繳納一定數字的米穀給大租領主，剩下的都可自由運用。看是要拿來經營土壟間借貸，或銷售海外都可以，甚至能根據市場需求想種什麼就種什麼。

如果在地佃戶經營得當，墾殖技術高超，能增加單位面積產量，再將這些作物出售，收入就能增加。若佃戶具備市場嗅覺，可經營商號貿易，種植有利潤的商業作物，將貿易而來的高利潤再投入技術提升和水圳修築，又能繼續增加產量，收入進一步提升。

因此只要家族領袖有開創魄力，家族又能繁衍生息，又有大批佃人作為自己的領民，控制當地的社會網路，他的實力很有可能逐年遞增，甚至超越大領主，成為實際統治地方的豪強小領主。（這也是為什麼我認為古代台灣本質上就是商業社會，人人都是庄園創業家）

這種現象在18世紀初的南方社會就已經出現，有些財務窘迫的大領主甚至會向自己的佃戶借錢。這讓清國也很頭痛，因為小租領主只與大租領主間有私人封建關係，與清國朝廷關係相對淡薄。一旦實力壓倒大領主，這些家族就是本土自發秩序下生長而成，與土地連結極深的本土容克貴族。

因此真正決定地方政治實體的邊界的，不是堡里，也不是大領主墾區劃分，而是深根地方的在地豪強家族以及其勢力範圍。

換言之，決定中壢地區社會組成的，並不是郭家、姜勝本或霄裡社。而是逐漸掌握實權的廣興宋家、北勢王家、埔頂劉家、安平鎮黃家、水尾余家、雙連陂劉家等等小領主（小領主家族很多，族繁不及備載）。

這些當地家族聯合集資興建了仁海宮，成為共同的信仰中心，有了同樣的信仰與地緣關係，彼此也成為共同體，而這些家族控制的地域，也逐漸統合成十三庄的輪廓。即便從地緣上看，十三庄那塊向西邊突出的地區（高山頂庄）比較靠近楊梅，但由於黃家勢力向該地擴張，排除了楊梅地區家族的勢力，因此高山頂也成被納入為十三庄的領域範圍。

同理，十三庄向南突出的地區（安平鎮與南勢）很靠近霄裡社地域，宗教上也更靠近當地廟宇，但由於宋家和黃家勢力很早就進入此地，也被納入十三庄中。

中壢老街與新街位處南北交通要道，有貿易聚落也有仁海宮，以這裡為核心，中壢十三庄這個平原邦國就成形了：由各地有力家族成員擔任軍政領袖（總理）、宗教領袖（爐主）再加上董事、庄正、庄副、保正這些職位，構成了十三庄的統治集團，主宰了社會運作。

曾出任過總理的包括高山頂傅家的傅盛乾、埔頂劉家的劉青雲，和北勢王家的王作霖等等。有時候他們的工作不只在十三庄境內，王作霖上任總理後就出境處理糾紛，協同金廣福的庄主姜殿邦，率領百人火槍隊前往另一個大領主吳家的土地，處理抗稅衝突。

那這個由當地豪強小領主共治的十三庄領域，在郭家之後有出現其他具有影響力的大領主嗎？

也是有的，例如竹塹鄭家與板橋林家。

Photo Credit: 中央社 板橋林家對土地管理的細節也是有自己的一套｜（板橋林本源園邸）中央社記者高華謙攝 112年1月17日

19世紀後茶葉成為高價品，十三庄境內有適合種茶的丘陵地，豪商出身的竹塹鄭家想插手新興茶葉生意，便併購了不少丘陵茶埔。只是鄭家成員長駐竹塹城（新竹市區），離中壢地區太遠，是典型的不在地地主，與地方社會連結不深，因此當地佃戶家族不太甩鄭家，租稅也是愛納不納。

如果當地發生一些戰事糾紛，或是佃戶豪族直接抗稅甚至侵佔，那鄭家就收不上稅。而且鄭家又因為必須納稅給清國，一來一往財務狀況就更糟，整體來說經營得不太順利。

林家狀況就好得多，從19世紀初就不斷向郭家購買土地，除了前幾篇提到的大坵園和拔仔林地區，也併購了十三庄境內許多丘陵茶園，成為該區新一代大領主。

林家是不同於鄭家的另一種典型，他們對地方控制力較強。各地的林家租館除了有管事這個專業經理人，駐紮各地的家族部隊也有指揮官編制，更不乏洋槍、來福槍、土槍、車砲和大砲。不只能維持當地秩序，對佃戶們也有震撼效果。