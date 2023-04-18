印尼民眾如何慶祝即將到來的開齋節？你應該要知道的齋戒月與開齋節7件事
我們想讓你知道的是
本週三就是印尼開齋長假首日。根據伊斯蘭先知穆罕默德的傳統開齋習慣，一般先食用數粒椰棗，目的是為舒緩整日滴水未進的空腹感，有利減緩體內血糖的劇烈振盪，並可迅速補充身體能量，但是印尼並無生產棷棗，因此便權宜改用本地常見的香蕉、木薯、椰果等甜品，甚至餅乾、蛋榚或千層榚等甜點，藉以避免因齋戒禁食之後，身體自然產生飢腸轆轆、口乾舌燥的飢渴感，出現開齋後的暴飲暴食之失序現象。
穆斯林信眾終生必須遵守的五項「宗教功課」（簡稱：五功），包括：頌功（Shahadah）、禮功（Salah）、齋功（Sawm）、課功（Zakat）及朝課（Hajj），而其中的「齋功」就是在伊斯蘭曆法的「齋戒月」期間，以禁食祈禱的方式執行29天（或30天）的齋戒生活，透過身體力行的齋戒作息與不斷誦經祈禱的內省過程，經由克制身體本能的飲食慾念，達到感同身受的肉體感知，藉以培養關懷貧困者的惻隱之心，由此重獲個人內在心靈的純淨狀態。
2023年齋戒月從何時開始？
伊斯蘭陰曆法將一年分為12個月共354天，每年較西曆少10或11天，齋戒月的起迄日便是指從伊斯蘭曆法第9個月（Ramadan）的新月（Hilal）初始日至下一個新月昇起日為止，其隔日就算是10月（Shawwal）1日回曆新年「開齋節」；對於穆斯林信徒而言，古蘭經（Al-Quran）記載在伊斯蘭曆的9月，真主阿拉（Allah）將古蘭經傳授給先知穆罕默德（Prophet Muhammad），因此回曆9月成為一年當中最重要的聖月（Bulan Suci），在聖月中執行齋戒就是體現對真主的敬畏，從而提升信徒自身的道德與修養。
印尼宗教部於去（2022）年首次使用新標準「MABIMS」來觀測新月，用以確定回曆各月的起始日，這套標準是2021年由汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡等四國宗教部長所共同達成的協議（Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysi dan Singapura，MABIMS）。所謂「MABIMS」就是將原認定「新月標準」的距角和仰角進行調整，亦即日落之際，在地平線上的人和太陽間的距角（elongation）從原先界定的3度改為6.4度，同時和月亮的仰角（altitude）高度由2度改為3度，所以今（2023）年印尼宗教部確定自3月23日（星期四）開始齋月禁食，但是因為伊斯蘭曆法是以觀測當（9）月29號月相來決定齋戒月天數長短（29天或30天），使得同樣使用伊斯蘭曆法的穆斯林信徒，會發生在不同國家、不同地區的齋戒月起迄日皆有不同的現象。
因為伊斯蘭曆法較之西曆每年少10或11天，所以每年穆斯林的齋戒月與開齋節若以西曆標記，則會逐年往前挪移10或11天，換言之，齋戒月與開齋節並非固定在每年的某個季節，而是會在春夏秋冬四季內不斷的緩慢前移，平均約32年循環往復一輪；齋戒月起始的日期判斷，除因回曆與西曆兩種曆法對於每年天數計算的差異外，加以是否能在伊斯蘭陰曆的8月29日傍晚看到符合標準的「新月」升起，不僅對於印尼政府暨相關穆斯林組織而言，都存在著「天意」的未知數，更遑論一般穆斯林信眾民眾能夠清楚瞭解開齋節的日期。
整個齋戒月都禁止飲食嗎？
長達29天（或30天）的齋戒月期間，穆斯林必須配合齋戒祈禱，改變日常作息，每日封齋時間會因所處地點而異，即在不同國家、城市或地區的起始時間各不相同，而且必須精準到以「分」來計算齋戒作息的起訖時間；以今年台北清真寺公告的齋戒月（3月23日至4月21日，暫訂30天）每日「禮功」（晨禮、午禮、晡禮、昏禮、宵禮）的五次祈禱時間為例，若在台北地區的穆斯林信徒，必須在今年齋戒月首日（3月23日）凌晨4點26分起封齋（Imsak），並於4點46分進行第一次清晨祈禱（Subuh），12點20分第二次中午祈禱（Dzuhur），16點07分第三次午後祈禱（Ashar），同時在18點11分第四次日落祈禱（Maghrib）之後，才可以開齋（Buka Puasa）飲水進食，然後於19點41分第五次入夜祈禱（Isya）之後，才算結束一整天的齋戒禮拜儀式。
但是在其他地區，例如：新竹（+2）、台中（+3）、台南（+4）、高雄（+3）、花蓮（-2）、台東（-1）、恆春（+1）及澎湖（+7）等地的開齋時間又不相同（註：前述括弧內的±表示增減時間），穆斯林信徒必須依照自身所處的地區，相應進行調整。另外，虔誠的穆斯林信徒除了每日五次的基本「禮功」禱告之外，齋戒月期間的最後10天，通常會自發性前往清真寺靜坐修行（Itikaf），徹夜誦讀古蘭經，藉以表達對唯一造化養育萬物的真主阿拉的虔誠信仰，讓自己再次能以初心親近真主阿拉的教誨。
（穆斯林信徒在印尼最大的「伊斯蒂卡爾」清真寺靜坐誦讀古蘭經））
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！