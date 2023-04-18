印尼民眾如何慶祝即將到來的開齋節？你應該要知道的齋戒月與開齋節7件事

穆斯林信眾終生必須遵守的五項「宗教功課」（簡稱：五功），包括：頌功（Shahadah）、禮功（Salah）、齋功（Sawm）、課功（Zakat）及朝課（Hajj），而其中的「齋功」就是在伊斯蘭曆法的「齋戒月」期間，以禁食祈禱的方式執行29天（或30天）的齋戒生活，透過身體力行的齋戒作息與不斷誦經祈禱的內省過程，經由克制身體本能的飲食慾念，達到感同身受的肉體感知，藉以培養關懷貧困者的惻隱之心，由此重獲個人內在心靈的純淨狀態。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 印尼北蘇門答臘省首府棉蘭市「亞爾瑪順」（Al-Mashun）大清真寺

2023年齋戒月從何時開始？

伊斯蘭陰曆法將一年分為12個月共354天，每年較西曆少10或11天，齋戒月的起迄日便是指從伊斯蘭曆法第9個月（Ramadan）的新月（Hilal）初始日至下一個新月昇起日為止，其隔日就算是10月（Shawwal）1日回曆新年「開齋節」；對於穆斯林信徒而言，古蘭經（Al-Quran）記載在伊斯蘭曆的9月，真主阿拉（Allah）將古蘭經傳授給先知穆罕默德（Prophet Muhammad），因此回曆9月成為一年當中最重要的聖月（Bulan Suci），在聖月中執行齋戒就是體現對真主的敬畏，從而提升信徒自身的道德與修養。

Photo Credit：楊俊業 印尼雅加達特別行政區的「亞爾依迪珊」（Al-I’Tisham）清真寺慈善基金會

印尼宗教部於去（2022）年首次使用新標準「MABIMS」來觀測新月，用以確定回曆各月的起始日，這套標準是2021年由汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡等四國宗教部長所共同達成的協議（Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysi dan Singapura，MABIMS）。所謂「MABIMS」就是將原認定「新月標準」的距角和仰角進行調整，亦即日落之際，在地平線上的人和太陽間的距角（elongation）從原先界定的3度改為6.4度，同時和月亮的仰角（altitude）高度由2度改為3度，所以今（2023）年印尼宗教部確定自3月23日（星期四）開始齋月禁食，但是因為伊斯蘭曆法是以觀測當（9）月29號月相來決定齋戒月天數長短（29天或30天），使得同樣使用伊斯蘭曆法的穆斯林信徒，會發生在不同國家、不同地區的齋戒月起迄日皆有不同的現象。

Photo Credit：楊俊業 印尼首都雅加達特別行政區市中心落日夕陽景觀

因為伊斯蘭曆法較之西曆每年少10或11天，所以每年穆斯林的齋戒月與開齋節若以西曆標記，則會逐年往前挪移10或11天，換言之，齋戒月與開齋節並非固定在每年的某個季節，而是會在春夏秋冬四季內不斷的緩慢前移，平均約32年循環往復一輪；齋戒月起始的日期判斷，除因回曆與西曆兩種曆法對於每年天數計算的差異外，加以是否能在伊斯蘭陰曆的8月29日傍晚看到符合標準的「新月」升起，不僅對於印尼政府暨相關穆斯林組織而言，都存在著「天意」的未知數，更遑論一般穆斯林信眾民眾能夠清楚瞭解開齋節的日期。

Photo Credit：楊俊業 印尼街頭隨處可見慶祝開齋節新年的大型裝置藝術

整個齋戒月都禁止飲食嗎？

長達29天（或30天）的齋戒月期間，穆斯林必須配合齋戒祈禱，改變日常作息，每日封齋時間會因所處地點而異，即在不同國家、城市或地區的起始時間各不相同，而且必須精準到以「分」來計算齋戒作息的起訖時間；以今年台北清真寺公告的齋戒月（3月23日至4月21日，暫訂30天）每日「禮功」（晨禮、午禮、晡禮、昏禮、宵禮）的五次祈禱時間為例，若在台北地區的穆斯林信徒，必須在今年齋戒月首日（3月23日）凌晨4點26分起封齋（Imsak），並於4點46分進行第一次清晨祈禱（Subuh），12點20分第二次中午祈禱（Dzuhur），16點07分第三次午後祈禱（Ashar），同時在18點11分第四次日落祈禱（Maghrib）之後，才可以開齋（Buka Puasa）飲水進食，然後於19點41分第五次入夜祈禱（Isya）之後，才算結束一整天的齋戒禮拜儀式。

但是在其他地區，例如：新竹（+2）、台中（+3）、台南（+4）、高雄（+3）、花蓮（-2）、台東（-1）、恆春（+1）及澎湖（+7）等地的開齋時間又不相同（註：前述括弧內的±表示增減時間），穆斯林信徒必須依照自身所處的地區，相應進行調整。另外，虔誠的穆斯林信徒除了每日五次的基本「禮功」禱告之外，齋戒月期間的最後10天，通常會自發性前往清真寺靜坐修行（Itikaf），徹夜誦讀古蘭經，藉以表達對唯一造化養育萬物的真主阿拉的虔誠信仰，讓自己再次能以初心親近真主阿拉的教誨。

（穆斯林信徒在印尼最大的「伊斯蒂卡爾」清真寺靜坐誦讀古蘭經））