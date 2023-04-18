TNL+ 2023/04/18,
印太

印尼民眾如何慶祝即將到來的開齋節？你應該要知道的齋戒月與開齋節7件事

印尼民眾如何慶祝即將到來的開齋節？你應該要知道的齋戒月與開齋節7件事
印尼超級市場為齋戒月及開齋節販售的印尼家常菜餚及各式餐後甜點。Photo Credit：楊俊業

我們想讓你知道的是

本週三就是印尼開齋長假首日。根據伊斯蘭先知穆罕默德的傳統開齋習慣，一般先食用數粒椰棗，目的是為舒緩整日滴水未進的空腹感，有利減緩體內血糖的劇烈振盪，並可迅速補充身體能量，但是印尼並無生產棷棗，因此便權宜改用本地常見的香蕉、木薯、椰果等甜品，甚至餅乾、蛋榚或千層榚等甜點，藉以避免因齋戒禁食之後，身體自然產生飢腸轆轆、口乾舌燥的飢渴感，出現開齋後的暴飲暴食之失序現象。

穆斯林信眾終生必須遵守的五項「宗教功課」（簡稱：五功），包括：頌功（Shahadah）、禮功（Salah）、齋功（Sawm）、課功（Zakat）及朝課（Hajj），而其中的「齋功」就是在伊斯蘭曆法的「齋戒月」期間，以禁食祈禱的方式執行29天（或30天）的齋戒生活，透過身體力行的齋戒作息與不斷誦經祈禱的內省過程，經由克制身體本能的飲食慾念，達到感同身受的肉體感知，藉以培養關懷貧困者的惻隱之心，由此重獲個人內在心靈的純淨狀態。

shutterstock_2026142375
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
印尼北蘇門答臘省首府棉蘭市「亞爾瑪順」（Al-Mashun）大清真寺

2023年齋戒月從何時開始？

伊斯蘭陰曆法將一年分為12個月共354天，每年較西曆少10或11天，齋戒月的起迄日便是指從伊斯蘭曆法第9個月（Ramadan）的新月（Hilal）初始日至下一個新月昇起日為止，其隔日就算是10月（Shawwal）1日回曆新年「開齋節」；對於穆斯林信徒而言，古蘭經（Al-Quran）記載在伊斯蘭曆的9月，真主阿拉（Allah）將古蘭經傳授給先知穆罕默德（Prophet Muhammad），因此回曆9月成為一年當中最重要的聖月（Bulan Suci），在聖月中執行齋戒就是體現對真主的敬畏，從而提升信徒自身的道德與修養。

IMG_8177
Photo Credit：楊俊業
印尼雅加達特別行政區的「亞爾依迪珊」（Al-I’Tisham）清真寺慈善基金會

印尼宗教部於去（2022）年首次使用新標準「MABIMS」來觀測新月，用以確定回曆各月的起始日，這套標準是2021年由汶萊、印尼、馬來西亞和新加坡等四國宗教部長所共同達成的協議（Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysi dan Singapura，MABIMS）。所謂「MABIMS」就是將原認定「新月標準」的距角和仰角進行調整，亦即日落之際，在地平線上的人和太陽間的距角（elongation）從原先界定的3度改為6.4度，同時和月亮的仰角（altitude）高度由2度改為3度，所以今（2023）年印尼宗教部確定自3月23日（星期四）開始齋月禁食，但是因為伊斯蘭曆法是以觀測當（9）月29號月相來決定齋戒月天數長短（29天或30天），使得同樣使用伊斯蘭曆法的穆斯林信徒，會發生在不同國家、不同地區的齋戒月起迄日皆有不同的現象。

IMG_0926
Photo Credit：楊俊業
印尼首都雅加達特別行政區市中心落日夕陽景觀

因為伊斯蘭曆法較之西曆每年少10或11天，所以每年穆斯林的齋戒月與開齋節若以西曆標記，則會逐年往前挪移10或11天，換言之，齋戒月與開齋節並非固定在每年的某個季節，而是會在春夏秋冬四季內不斷的緩慢前移，平均約32年循環往復一輪；齋戒月起始的日期判斷，除因回曆與西曆兩種曆法對於每年天數計算的差異外，加以是否能在伊斯蘭陰曆的8月29日傍晚看到符合標準的「新月」升起，不僅對於印尼政府暨相關穆斯林組織而言，都存在著「天意」的未知數，更遑論一般穆斯林信眾民眾能夠清楚瞭解開齋節的日期。

IMG_0028
Photo Credit：楊俊業
印尼街頭隨處可見慶祝開齋節新年的大型裝置藝術

整個齋戒月都禁止飲食嗎？

長達29天（或30天）的齋戒月期間，穆斯林必須配合齋戒祈禱，改變日常作息，每日封齋時間會因所處地點而異，即在不同國家、城市或地區的起始時間各不相同，而且必須精準到以「分」來計算齋戒作息的起訖時間；以今年台北清真寺公告的齋戒月（3月23日至4月21日，暫訂30天）每日「禮功」（晨禮、午禮、晡禮、昏禮、宵禮）的五次祈禱時間為例，若在台北地區的穆斯林信徒，必須在今年齋戒月首日（3月23日）凌晨4點26分起封齋（Imsak），並於4點46分進行第一次清晨祈禱（Subuh），12點20分第二次中午祈禱（Dzuhur），16點07分第三次午後祈禱（Ashar），同時在18點11分第四次日落祈禱（Maghrib）之後，才可以開齋（Buka Puasa）飲水進食，然後於19點41分第五次入夜祈禱（Isya）之後，才算結束一整天的齋戒禮拜儀式。

但是在其他地區，例如：新竹（+2）、台中（+3）、台南（+4）、高雄（+3）、花蓮（-2）、台東（-1）、恆春（+1）及澎湖（+7）等地的開齋時間又不相同（註：前述括弧內的±表示增減時間），穆斯林信徒必須依照自身所處的地區，相應進行調整。另外，虔誠的穆斯林信徒除了每日五次的基本「禮功」禱告之外，齋戒月期間的最後10天，通常會自發性前往清真寺靜坐修行（Itikaf），徹夜誦讀古蘭經，藉以表達對唯一造化養育萬物的真主阿拉的虔誠信仰，讓自己再次能以初心親近真主阿拉的教誨。

（穆斯林信徒在印尼最大的「伊斯蒂卡爾」清真寺靜坐誦讀古蘭經））

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。