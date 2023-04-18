ChatGPT：從中國網信辦看風起雲湧的生成式AI，與緊隨而至的監管

本周，中國網信辦發佈了《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》，其中「利用生成式人工智慧生成的內容應當體現社會主義核心價值觀」，以及必須向網信辦申報安全評估並且須進行算法備案等內容，引起關注。

正如特斯拉興起，推高了中國電動車行業的熱情；ChatGPT猶如一把大火，點燃了整個人工智慧行業，僅僅幾個月，百度推出文心一言，阿里巴巴推出通義千問，百川智慧、商湯科技、昆侖萬維也宣佈要進入這個領域。

它們被統稱為「生成式人工智慧」（generative AI）。一句話概況，這種AI可以進行內容原創，通過算法來生成圖像、文字、音樂，甚至代碼和影片，而且不需要人工干預。

這一特點令使用者既興奮又害怕。比如，它可以創造出以假亂真的新聞圖片，令虛假訊息快速傳播。中國和其它國家的監管新規，能讓這條已經迅速火爆起來的賽道健康發展嗎？

為何這麼快就進行監管？

「這麼快就推出監管措施確實比較少見，比如P2P（Peer to Peer）金融已經遍地都是，開始爆雷了才進行強監管。」一位要求匿名的中國人工智慧從業者向《BBC中文》表示，生成式人工智慧才爆發不到半年，中國的相關應用才推出幾周，就推出監管辦法，之所以這麼快主要有三個原因：生成式AI的倫理問題、破壞力，以及極快的進化速度。

倫理擔憂幾乎伴隨著人工智慧的每一步發展。聯合國教科文組織發佈的《人工智慧倫理問題建議書》稱，此類技術極具侵入性，它們侵犯人權和基本自由，且被廣泛使用。

這份建議書還表示，該技術也帶來了前所未有的新挑戰：性別和種族偏見增加，對隱私、尊嚴和行動力的重大威脅，大規模監控的風險，以及在執法中越來越多地使用不成熟的人工智慧技術，如此種種。「直到現在，我們還沒有通行的標凖來應對這些問題。」

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倫理擔憂對ChatGPT也同樣存在——它已展現出「石破天驚」的智慧化一面，對很多領域產生破壞性，比較直接的例子是有大學生用其生成論文並獲得高分。

不僅如此，生成式人工智慧進化速度極快，ChatGPT去（2022）年11月推出後，今年3月迭代出的GPT-4，不僅知識面更廣、對答更流暢，開始能夠讀懂圖片內容，在律師資格考試中拿下高分，而且具備自我反思的能力。

甚至ChatGPT的開發者也表示，全社會只有有限的時間來決定如何對其監管。

《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》頗受關注的一條是，「利用生成式人工智慧生成的內容應當體現社會主義核心價值觀，不得含有顛覆國家政權、推翻社會主義制度，煽動分裂國家、破壞國家統一，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情訊息，虛假訊息，以及可能擾亂經濟秩序和社會秩序的內容。」

上述業內人士認為，至於外界討論很多的，是出於防止政治風險的原因，「我認為是過度解讀了。中國的AI企業沒有衝動借助這一工具實現什麼政治目的，反而在開發之初就會極力避免，擔憂的方向應該反過來，有了生成式AI這一工具，在防顛覆、防分裂和大規模監控的應用，或可起到超出意料的效果。」

中美歐監管有啥不同？

目前來看，歐洲的監管速度和力道都走在前列，中國次之，美國最慢。

3月31日，義大利個人數據保護局宣佈即日起暫時禁止使用ChatGPT，歐盟的多個國家也開始跟進，在整個歐盟層面也開始醞釀具體監管措施。

中國則在4月11日宣佈推出上述管理辦法，並對社會公開徵求意見，意見回饋截止時間為2023年5月10日，照此估計正式實施應該在下半年。

但從目前條例上可以看出，該辦法實施的是前置監管，尺度還是很嚴格。比如，「利用生成式人工智慧產品向公眾提供服務前，應當按照相關規定向國家網信部門申報安全評估，並履行算法備案和變更、註銷備案手續。」

美國也有動作，4月5日美國總統拜登也在白宮與科技顧問討論，AI給人類、社會和國家安全帶來的風險和機遇，拜登說，「在我看來，科技公司有責任確保他們的產品在公開之前是安全的。」至於AI是否危險時，他回答，「還有待觀察，有這種可能性。」

4月11日，美國商務部也開始正式公開徵求意見，其中包括新人工智慧模型在發佈前是否應經過認證程序等內容。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 人工智慧和機器人已經被軍隊在戰場上試驗使用。

另外值得一提的是中國正在醞釀的監管措施的適用範圍——「研發、利用生成式人工智慧產品，面向中華人民共和國境內公眾提供服務的，適用本辦法。」

中國中倫律師事務所的蔡鵬等人撰文分析，這一劃定方法表明無論生成式AI公司的實體位於何處，只要其支持境內使用者使用，均會被納入監管規定。以ChatGPT為例，目前正在嚴厲打擊來自中國大陸地區的帳號註冊、使用其服務，不排除是避免中國法律管轄的先手。

這一點也間接表明，未來在AI領域也會有一個「防火牆」存在，複製了網路時代的格局。

上述業內人士也認為，中國和美國在人工智慧時代，也會是涇渭分明的兩個市場，如同網路時代防火牆的隔閡，造成無論哪個賽道都發展出各自的巨頭。

「而歐洲在網路時代的發展是掉隊的，因此他們沒有獲益的機會，卻有受損的可能，因此在反壟斷、保護隱私方面，很激進，到了人工智慧時代，也一樣。」

監管是否會制約中國AI產業發展？