2023/04/15,
美加

阻止中國再奪我邦交國，美眾議員提案禁止外援與台灣斷交的國家

阻止中國再奪我邦交國，美眾議員提案禁止外援與台灣斷交的國家
美國國會大廈。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

法案指出，中國在中美洲及加勒比海發動全球政治影響力作戰，讓台灣多個區域邦交國外交轉向，不僅對華府國安利益構成威脅，也恐讓台灣完全被孤立，無法在國際上取得任何政治支持，進而導致台海軍事衝突風險升高。法案指向的國家，包括今年才和我國斷交的宏都拉斯。

（中央社）中國過去7年奪走台灣9個邦交國，美國國會議員近日提出「刪除中國友邦經費法案」（Defund China’s Allies Act），禁止美國提供外援給多個轉向承認北京的國家，包括上個月與台灣斷交的宏都拉斯。

為嚇阻台灣邦交國外交轉向，共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）近日領銜同黨議員帝芬尼（Tom Tiffany）、波柏特（Lauren Boebert）、布雷切恩（Josh Brecheen）、米勒（Mary Miller）及摩爾（Barry Moore）等，提出「刪除中國友邦經費法案」。

法案列出21個與台灣完全無外交往來的國家，其中包括過去幾年與台灣斷交的哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯等8國，禁止美國行政部門提供外援。

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法案中寫道，哥斯大黎加是第一個在放棄與台灣邦誼的中美洲國家（2007年），隨後巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）、多明尼加（2018）、尼加拉瓜（2021）、宏都拉斯（2023）也相繼選擇與台灣斷交。

據了解，美國2021財政年度花費近8億美元（約新台幣245億元），推動與上述21國的關係及相關計畫。

法案中列舉的21國包括宏都拉斯、尼加拉瓜、多米尼克、安地卡及巴布達、格瑞那達、古巴、巴哈馬、巴貝多、牙買加、千里達及托巴哥、巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加、薩爾瓦多、玻利維亞、烏拉圭、蓋亞那、蘇利南、委內瑞拉、索羅門群島與吉里巴斯，這些國家分散於加勒比海、中南美洲與太平洋，其中許多未與台灣有正式邦交。

根據法案，過去幾年來，中國在中美洲及加勒比海發動全球政治影響力作戰，讓台灣多個區域邦交國外交轉向。由於上述國家鄰近美國，法案指出，其轉而對北京政治效忠，對華府國安利益構成威脅。若放任中國持續削弱台灣合法性，也恐讓台灣完全被孤立，無法在國際上取得任何政治支持，進而導致台海軍事衝突風險升高。

除對上述21國實施外援禁令外，法案也呼籲行政部門應限制提供外援給全力支持中國的國家，尤其是在西半球區域。

此外，法案也批評美國「一中政策」，指該政策削弱美國對外交轉向國家的譴責。法案說，中國不斷以武力威脅台灣的行徑，已明顯違反「台灣關係法」；該法表明美國決定和「中華人民共和國」建立外交關係之舉，是基於台灣前途將以和平方式決定的期望。

法案呼籲行政部門與台灣建立正式外交關係，並支持台灣充分參與國際社會，以對中共造成足夠嚇阻。

在此之前，美國國會已於2020年通過「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱台北法案，Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），其中即建議美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸，但並未明確指出該採取什麼手段。

本次提出的「刪除中國友邦經費法案」相當於「台北法案」的再升級，不過該法案尚需委員會表決同意後，才會送至參、眾兩院審議。

宏都拉斯斷交0326-邦交國情形

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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