不受馬克宏言論影響，法國上下院議員接待台灣立委團：法國需要台灣
我們想讓你知道的是
法國參議院外交與國防委員會副主席卡迪克表示，「想要和平必須備戰。法國議員支持提供相關裝備，好讓台灣在受攻擊時能自衛」，而他也跟台灣立委說，法國需要台灣，以協助對抗中國對法國的影響力。
（中央社）不受法國總統馬克宏失言風波影響，台灣立委團14日於法國展開國會外交，拜會上下兩院外委會主席，並與兩院友台小組主席會面。法國國會議員重申對台灣的堅定支持。
世界台灣商會聯合總會第29屆第2次理監事聯席會14日到16日在法國巴黎舉行，立法院外交及國防委員會受邀率團參加，並進行國會外交。訪團成員包括立法院副院長蔡其昌及立委江啟臣、蔡適應、羅致政、邱臣遠、陳瑩、溫玉霞、廖婉汝、吳斯懷、李德維、游毓蘭、莊競程、邱議瑩、林楚茵、陳以信、邱志偉等人。
16位跨黨派立委14日參訪法國國民議會和參議院。訪團雖早已規劃此行，但正值法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的「台灣危機無關歐洲」言論延燒全球並引發全球盟友質疑之際，法國議員更積極以行動表示對台灣的支持；立委團與兩院外委會主委會晤，暢談台法關係與台海局勢。
立委團上午拜會國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges），並與國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）、勒吉（Constance Le Grip）於議會共進午餐，布朗吉更首次在會後於推特主動公開與台灣立委團合照。
下午立委團接著拜會參議院外交委員會主席康朋（Christian Cambon），緊接著拜會參議院副議長兼友台小組主席李察（Alain Richard）等友台小組議員。立委團拜會康朋也是公開行程。
接續去年立法院長游錫堃訪法拜會國會，蔡其昌今年接力組團訪法推動國會外交。
蔡其昌說，法國不分政黨對台灣非常支持、熱情，是台法關係20多年未見，展現駐法代表吳志中等外交人員深耕的成果。
他說，「台灣作為民主同盟國家，與法國有相同價值。更重要是台灣的經濟實力，在包括法國在內的全球具有關鍵地位與角色。所以台灣有事，法國有事；台灣有事，全世界經濟都會受到影響」。
蔡其昌表示，這次來訪向法國傳達「台灣堅守民主，盼維持台灣海峽的穩定和平」。此外，也讓法國友人知道，台灣不僅希望全世界朋友來幫忙，更重要的是台灣會自立自強，只有台灣強大才可以避免戰爭。
蔡其昌感覺台法關係未受影響，他指出，兩院外委會主席過去都是低調接見台灣團，這次卻公開接見，這是台法關係過去未見，台法關係正升溫。
不受馬克宏言論影響，法國會議員將訪台展現支持
國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）受訪表示，馬克宏的言論引發誤會，他重申，「法國立場不變，支持維持現狀。現狀是指讓台灣民主的心繼續跳動，讓台灣人民未來不斷在民主道路上前進」。
博多黑向記者強調，「若台灣真的發生什麼事，將會牽連所有人」。他指出，法國幾天前也派出航艦穿越台灣海峽，以提醒這是自由區域。
博多黑也表示即將於16日訪台，會再次於台灣土地上重申法國對現狀的支持，「希望透過現狀強化雙邊關係，同時不斷鼓勵台灣人民持續過去幾年來選擇的道路」。
於此時機接待台灣代表團，推動雙邊國會外交，博多黑說：「這見證了我們對台灣和台灣人的支持，毫無任何模糊地帶」。
外交及國防委員會召委江啟臣表示，透過國會議員溝通了解法國希望台海和平、台灣安全，「對於各國而言，台海現狀就是他們的利益。共同努力維持台海現狀，讓台灣安全，世界就能有錢」。
民眾黨立委邱臣遠則提及國會外交的重要性，在台灣特殊外交困境下，「應更加強多元的外交管道，尤其跨黨派可展現主流民意讓國際友人知道，一起為台灣的自由民主努力，這是我們共同努力的目標」。
參議院外交與國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）表示很開心接待立院代表團，接著法國又將有訪團赴台，交流頻繁。他強調，台海現狀向來是法國捍衛所在，「而台海現狀是法國、也是歐洲的事」。
卡迪克表示，「想要和平必須備戰。法國議員支持提供相關裝備，好讓台灣在受攻擊時能自衛。而我也跟台灣立委說，我們也需要台灣協助對抗中國對法國的影響力，他們企圖讓人們相信民主不是人類發展的好制度」。
馬克宏失言風波期間不斷對外發聲的駐法代表吳志中表示，馬克宏此次爭議發言，讓他更相信民主國家間不可能背叛，只要發言違反主流民意，社會就會把想法講出來，因此代表處近日收到各方法國友人支持。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！