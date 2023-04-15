法國憲法法院批准延長退休年齡，學者：革命時代可能重新來臨
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馬克宏的少數政府在3月16日未經投票就在國會強行通過年金改革法案，引發重大爭議，學者擔憂法國「革命時代」可能重新來臨，有害的不滿情緒將逐漸累積，恐開啟極右派民粹主義興起之路。
（中央社）法國憲法法院14日批准總統馬克宏（Emmanuel Macron）受爭議年金改革案的主要項目，即退休年齡由62歲提高至64歲，馬克宏看似贏得重大勝利，但許多專家和歷史學家認為他加深了籠罩法國民主的陰影。
《法新社》報導，憲法法院批准提高退休年齡，為中間派總統馬克宏簽署年改法案成為法律鋪平道路，但是面臨法國2/3選民、工會和多數國會議員反對的局面，他強推這項法案過關已令原本抱持支持態度的觀察家也覺不滿。
備受尊崇的社會學家和歷史學者霍桑瓦隆（Pierre Rosanvallon）4月初就嚴詞警告，選民認為馬克宏必須重建他總統職位的正當性。他指出：「若非如此，革命時代可能重新來臨，或者有害的不滿情緒將逐漸累積，開啟極右派民粹主義興起之路。」
政治歷史學家賈瑞蓋斯（Jean Garrigues）也批評說，這項改革法案如此強行過關，「令我們所有體制機構和所有政治人物都威信盡失」。
賈瑞蓋斯在《世界報》（Le Monde）撰文指出：「這場危機使得我國人民和他們全國性民意代表間的關係更為緊繃，一如『黃背心』（Yellow Vests）運動時期。」他是指2018年反對馬克宏的黃背心抗議風潮。
百萬民眾上街，抗議法國面臨民主危機
馬克宏的少數政府在3月16日未經任何一次投票就在國會強行通過年金改革法案，是外界批評的焦點。政府並利用其他憲政措施盡量避免國會進行辯論，這些作法雖然合法，但引發重大爭議，加深抗議民眾的憤怒不滿。
自1月以來，反對年改民眾幾乎週週上街抗議，有時還出現暴力衝突場面。根據官方統計，3月7日抗議人數最多，有128萬民眾走上街頭，是一個世代來首見。
法國民主工會聯盟（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）13日參加最新一場抗議活動，這已經是1月以來的第12場。他說：「這項抗議運動的規模龐大，而且持續有新的民眾加入，將會名留我國歷史。」他重申，他認為法國已面臨「民主危機」。
馬克宏去年4月展開第2個任期以來，僅有一次就年金改革問題接受媒體訪問，他承認他和政府未能贏得民意之戰。但他告訴《法國電視一台》（TF1），他仍深信為了讓國家更好，有必要推行改革，以免年金計畫赤字如預估般在2030年膨脹到1350億美元。
在越來越多人談起危機和革命之際，也有漸增證據顯示民眾對法國民主政治的信心正在減少。巴黎政治學院（Institut d'Études Politiques de Paris）政治研究中心（Cevipof）2月公布的廣受注意年度民調結果即顯示，64%受訪者認為法國民主政治「運作不良」。
根據這項調查，多達72%受訪者對政治人物抱持負面觀感，82%受訪者認為政治人物未能體會和反映民意。
法憲法法院批准年改主要項目，反對派誓言持續抗爭
法國憲法法院14日批准具爭議性年金改革的主要項目，但拒絕這項立法的某些部分。反對派誓言持續抗爭。
《法新社》報導，歷經將近3個月的反對抗議，法國憲法委員會（Constitutional Council）14日裁定，這項立法中將退休年齡由62歲延長至64歲的改革項目有效。憲法法院刪除6項措施，表示這些措施不被視為改革本質的基礎，並駁回左派所提針對替代性年改法律進行公投的請求，這項替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。
面對憲法法院批准年改主要項目，法國極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）誓言抗爭到底。激進左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）黨魁梅蘭雄在推特（Twitter）發文指出：「持續抗爭且須集結力量。」
法國極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）表示，儘管憲法法院做出裁定，但年改命運「未定」。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。