法國憲法法院批准延長退休年齡，學者：革命時代可能重新來臨

（中央社）法國憲法法院14日批准總統馬克宏（Emmanuel Macron）受爭議年金改革案的主要項目，即退休年齡由62歲提高至64歲，馬克宏看似贏得重大勝利，但許多專家和歷史學家認為他加深了籠罩法國民主的陰影。

《法新社》報導，憲法法院批准提高退休年齡，為中間派總統馬克宏簽署年改法案成為法律鋪平道路，但是面臨法國2/3選民、工會和多數國會議員反對的局面，他強推這項法案過關已令原本抱持支持態度的觀察家也覺不滿。

備受尊崇的社會學家和歷史學者霍桑瓦隆（Pierre Rosanvallon）4月初就嚴詞警告，選民認為馬克宏必須重建他總統職位的正當性。他指出：「若非如此，革命時代可能重新來臨，或者有害的不滿情緒將逐漸累積，開啟極右派民粹主義興起之路。」

政治歷史學家賈瑞蓋斯（Jean Garrigues）也批評說，這項改革法案如此強行過關，「令我們所有體制機構和所有政治人物都威信盡失」。

賈瑞蓋斯在《世界報》（Le Monde）撰文指出：「這場危機使得我國人民和他們全國性民意代表間的關係更為緊繃，一如『黃背心』（Yellow Vests）運動時期。」他是指2018年反對馬克宏的黃背心抗議風潮。

百萬民眾上街，抗議法國面臨民主危機

馬克宏的少數政府在3月16日未經任何一次投票就在國會強行通過年金改革法案，是外界批評的焦點。政府並利用其他憲政措施盡量避免國會進行辯論，這些作法雖然合法，但引發重大爭議，加深抗議民眾的憤怒不滿。

Photo Credit: GettyImages 法國政府未經國民議會表決即推動養老金改革，法國民眾上街參加示威遊行。

自1月以來，反對年改民眾幾乎週週上街抗議，有時還出現暴力衝突場面。根據官方統計，3月7日抗議人數最多，有128萬民眾走上街頭，是一個世代來首見。

法國民主工會聯盟（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger）13日參加最新一場抗議活動，這已經是1月以來的第12場。他說：「這項抗議運動的規模龐大，而且持續有新的民眾加入，將會名留我國歷史。」他重申，他認為法國已面臨「民主危機」。

馬克宏去年4月展開第2個任期以來，僅有一次就年金改革問題接受媒體訪問，他承認他和政府未能贏得民意之戰。但他告訴《法國電視一台》（TF1），他仍深信為了讓國家更好，有必要推行改革，以免年金計畫赤字如預估般在2030年膨脹到1350億美元。

在越來越多人談起危機和革命之際，也有漸增證據顯示民眾對法國民主政治的信心正在減少。巴黎政治學院（Institut d'Études Politiques de Paris）政治研究中心（Cevipof）2月公布的廣受注意年度民調結果即顯示，64%受訪者認為法國民主政治「運作不良」。

根據這項調查，多達72%受訪者對政治人物抱持負面觀感，82%受訪者認為政治人物未能體會和反映民意。

法憲法法院批准年改主要項目，反對派誓言持續抗爭

法國憲法法院14日批准具爭議性年金改革的主要項目，但拒絕這項立法的某些部分。反對派誓言持續抗爭。

《法新社》報導，歷經將近3個月的反對抗議，法國憲法委員會（Constitutional Council）14日裁定，這項立法中將退休年齡由62歲延長至64歲的改革項目有效。憲法法院刪除6項措施，表示這些措施不被視為改革本質的基礎，並駁回左派所提針對替代性年改法律進行公投的請求，這項替代性年改法律將退休年齡維持在62歲。

面對憲法法院批准年改主要項目，法國極左派領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）誓言抗爭到底。激進左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）黨魁梅蘭雄在推特（Twitter）發文指出：「持續抗爭且須集結力量。」

La décision du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. La lutte continue et doit rassembler ses forces. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 14, 2023

法國極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）名義領袖雷朋（Marine Le Pen）表示，儘管憲法法院做出裁定，但年改命運「未定」。

Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l’alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 14, 2023

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航