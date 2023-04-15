2023/04/15,
理財

5月報稅季開跑：今年3大減稅措施上路，單身小資族、多口之家別錯過

5月報稅季開跑：今年3大減稅措施上路，單身小資族、多口之家別錯過
Photo Credit: 中央社

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今年5月開始申報去年所得，受惠於綜所稅免稅額、標準扣除額與特別扣除額調升，加上基本生活費及稅率級距變動，單身小資族與多口之家等將有感減稅，一般人免稅額調升至新台幣9萬2000元、70歲以上為13萬8000元；標準扣除額方面，單身者調高至12萬4000元、有配偶者24萬8000元。

（中央社）5月報稅季開跑，受惠於綜所稅免稅額、標準扣除額與特別扣除額調升，加上基本生活費及稅率級距變動，單身小資族與多口之家等將有感減稅；同時，退職所得免稅額一併拉高，公益出租人也有節稅好康，彙整報稅權益一次看。

  • 免稅額扣除額等調升，今年免繳稅門檻年薪42.3萬

今年5月申報去年所得，財政部指出，一般人免稅額調升至新台幣9萬2000元、70歲以上為13萬8000元；標準扣除額方面，單身者調高至12萬4000元、有配偶者24萬8000元；至於特別扣除額，薪資所得、身心障礙特扣額均拉高至20萬7000元。

今年綜所稅報稅季適用的一般免稅額、單身者標準扣除額、薪資所得特別扣除額，加總為42萬3000元；安永執業會計師楊建華表示，單身上班族可自我檢核，年薪低於42萬3000元者，若無其他收入影響，則無須繳稅，但如果要退稅，還是需進行申報。

由此而推，雙薪配偶「頂客族」合計年薪在84萬6000元以下，今年得免繳綜所稅。

同時，課稅級距也有變動；適用5%稅率，綜合所得淨額為0至56萬元；稅率12%，綜合所得淨額為56萬1元至126萬元；稅率20%，綜合所得淨額為126萬1元至252萬元；稅率30%，綜合所得淨額為252萬1元至472萬元；綜合所得淨額472萬1元以上者，適用40%稅率。

楊建華進一步指出，若單身上班族年薪介於42萬3000元至98萬3000元間，依免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額調升，再加上隨之放寬的課稅級距，可適用最低的5%稅率。

  • 基本生活費調升至19.2萬元，多口之家可望省稅

納稅者權利保護法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，而所謂基本生活所需費用，是依主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

主計總處公布的2021年每人可支配所得中位數為32.6萬元。因此，財政部配合調整2022年度基本生活費，提高4000元至19萬6000元。

當家戶中所有人基本生活費用的合計數，即「申報戶人數乘以19萬6000元」，高於「免稅額、標準或列舉扣除額，以及儲蓄投資、幼兒學前、教育學費、身心障礙、長期照顧等特別扣除額」加總金額，計稅時，差額就可自綜合所得總額扣除。

楊建華表示，一般來說，同一申報戶人數越多，越有機會享受到基本生活費節稅優惠。

減稅引擎齊發動下，若相同所得總額、申報戶成員不變情況，今年報稅可望有感省稅。以育有2名就讀大學子女的雙薪4口之家來說，若綜合所得總額150萬元（利息所得1萬元），今年報稅時，除免稅額36萬8000元（9.2萬元x4）、標準扣除額24萬8000元、薪資特別扣除額41萬4000元（20.7萬元x2）、教育學費特別扣除額5萬元（2.5萬元x2）、儲蓄投資特別扣除額1萬元，可再扣除基本生活費差額10.8萬元。這一家戶綜合所得淨額30.2萬元，較前一年度減少3萬元，乘以5%稅率，可省稅1500元。

  • 退休族利多，退職所得免稅額調高

楊建華指出，領取退職所得者，選擇在2022年一次領取者（今年申報），比起2021年一次領取者，免稅額度、半數應計入部分，及全額應計入所得標準也都有變動。

去年一次領取總額，在「18萬8000元（前年為18萬元）乘以退職服務年資」金額以下者，所得額為0；超過「18萬8000元乘以退職服務年資」的金額，未達「37萬7000元（前年為36萬2000元）乘以退職服務年資」的金額部分，以其半數為所得額；超過「37萬7000元乘以退職服務年資」的金額部分，全數為所得額。

舉例來說，工作20年的林先生可領受退職金800萬元，其中376萬元免稅（18.8萬元x20年）；半數計入所得額部分為189萬元（先754萬元−376萬元、再÷2）；全數計入部分為46萬元（800萬元−754萬元）。因此，林先生在2022年領取的800萬元，其中235萬元（189萬元＋46萬元）需被歸類為應稅所得。

此外，若退職所得採取分期領取者，今年申報時，以2022年全年領取總額，減除81萬4000元（原為78萬1000元）後的餘額為所得額。

  • 公益出租人節稅好康，全年租金免稅額18萬元

自2021年6月起，符合政府相關規定的公益出租人，每屋每月租金收入綜所稅免稅額度由1萬元調高為1萬5000元；楊建華表示，公益出租人只需針對每月超過免稅額度部分，以年度總和數，申報綜合所得稅租金收入。

換句話說，若以每月1萬5000元免稅額乘以12個月，相當於公益出租人在今年5月申報去年全年度所得時，可享有18萬元免稅額。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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