安倍遇刺不到一年，岸田文雄和歌山漁港演說前遭人投擲不明煙霧彈
我們想讓你知道的是
目擊的民眾表示，該嫌犯約在20多歲與30多歲之間，在他扔出煙霧彈之類的東西後立刻被抓住，緊接著就是一聲巨大的爆炸聲，冒出白色煙霧。觀眾尖叫逃離，現場警察下令疏散。
日本首相岸田文雄今（15）日上午前往和歌山漁港助選，發表演說前現場傳出爆炸聲，岸田被隨扈緊急撤離，現場也逮補一名男子。
事情是怎麼發生的？
根據日本《NHK》報導，15日上午11點30分左右，日本首相岸田文雄前往和歌山市西風崎漁港，準備為第1區眾議院補選助選，在他品嚐完海鮮、正要開始演說之前，現場突然響起一聲巨響，並冒出白煙。
從網路上流傳的影片可見，一名男子在現場遭到警察制伏逮補。目擊者表示，一個圓柱形的銀色物體被扔進現場。《共同社》報導，日本和歌山縣警方稱，嫌犯於現場扔了疑似煙霧彈的物品；《日本經濟新聞》則指出，該名男子投擲的是信號彈。
目擊的民眾表示，該嫌犯約在20多歲與30多歲之間，在他扔出煙霧彈之類的東西後立刻被抓住，緊接著就是一聲巨大的爆炸聲，冒出白色煙霧。觀眾尖叫逃離，現場警察下令疏散。
《朝日新聞》報導，據在場記者透露，首相按計劃抵達和歌山市西風崎漁港發表講話，為眾議院補選助選。在品嚐當地特產生魚片，並隔著路錐與觀眾互動就在這時，一個長筒狀的東西從觀眾席上扔向了首相。在喊「快跑」的聲音響起後，首相被警察包圍著撤離了現場，然後是一聲巨響。
據了解，演講會場聚集了數百人，警方表示沒有人受傷，而演說行程已經被取消。
首相在哪裡？有受傷嗎？
首相岸田文雄在第一時間即被警察包圍從現場撤離，相關人士表示，首相岸田安全無恙，目前人在和歌山市的警察本部。
各界反應
自民黨幹事長茂木敏充發表評論，「在作為民主基礎的選舉期間發生這樣的暴力行為，非常令人遺憾，我對此表示強烈譴責。」他表示早些時候和岸田首相交談，被告知岸田沒有受傷。
公明黨代表山口那津男表示，去年前首相安倍被槍殺後不到一年就發生了使用炸藥的事件，他感到驚訝。強調在選舉期間，干擾選情的行動絕對不能被接受。
2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市大和西大寺站前進行選舉演說，遭人使用簡易槍枝自斜後方連開兩槍，安倍左胸和頸部中彈倒地，送醫不治。現行犯山上徹也在罪案現場遭到逮捕，表示自己是因安倍晉三與統一教的關係而產生恨意與殺機。
新聞來源
- 【快訊】岸田首相講話前傳出爆炸聲 首相平安 嫌疑人被捕（NHK）
- 岸田首相の演説会場で爆発音 和歌山、容疑者の男を逮捕（日本經濟新聞）
- 岸田首相の演説前に爆発音、けがなし 和歌山、男が筒状のもの投げる（朝日新聞）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！