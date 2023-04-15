安倍遇刺不到一年，岸田文雄和歌山漁港演說前遭人投擲不明煙霧彈

日本首相岸田文雄今（15）日上午前往和歌山漁港助選，發表演說前現場傳出爆炸聲，岸田被隨扈緊急撤離，現場也逮補一名男子。

事情是怎麼發生的？

根據日本《NHK》報導，15日上午11點30分左右，日本首相岸田文雄前往和歌山市西風崎漁港，準備為第1區眾議院補選助選，在他品嚐完海鮮、正要開始演說之前，現場突然響起一聲巨響，並冒出白煙。

從網路上流傳的影片可見，一名男子在現場遭到警察制伏逮補。目擊者表示，一個圓柱形的銀色物體被扔進現場。《共同社》報導，日本和歌山縣警方稱，嫌犯於現場扔了疑似煙霧彈的物品；《日本經濟新聞》則指出，該名男子投擲的是信號彈。

目擊的民眾表示，該嫌犯約在20多歲與30多歲之間，在他扔出煙霧彈之類的東西後立刻被抓住，緊接著就是一聲巨大的爆炸聲，冒出白色煙霧。觀眾尖叫逃離，現場警察下令疏散。

《朝日新聞》報導，據在場記者透露，首相按計劃抵達和歌山市 西風崎漁港 發表講話，為眾議院補選助選。在品嚐當地特產生魚片，並隔著路錐與觀眾互動 就在這時，一個長筒狀的東西從觀眾席上扔向了首相。在 喊「快跑」的聲音響起後，首相被警察包圍著撤離了現場，然後是一聲巨響。

據了解，演講會場聚集了數百人，警方表示沒有人受傷，而演說行程已經被取消。

首相在哪裡？有受傷嗎？

首相岸田文雄在第一時間即被警察包圍從現場撤離，相關人士表示，首相岸田安全無恙，目前人在和歌山市的警察本部。

各界反應

自民黨幹事長茂木敏充發表評論，「在作為民主基礎的選舉期間發生這樣的暴力行為，非常令人遺憾，我對此表示強烈譴責。」 他表示早些時候和岸田首相交談，被告知岸田沒有受傷。



公明黨代表山口那津男表示，去年前首相安倍被槍殺後不到一年就發生了使用炸藥的事件，他感到驚訝。強調在選舉期間，干擾選情的行動絕對不能被接受。

2022年7月8日，日本前首相安倍晉三在奈良市大和西大寺站前進行選舉演說，遭人使用簡易槍枝自斜後方連開兩槍，安倍左胸和頸部中彈倒地，送醫不治。現行犯山上徹也在罪案現場遭到逮捕，表示自己是因安倍晉三與統一教的關係而產生恨意與殺機。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航