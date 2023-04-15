在俄羅斯銷量領軍，中國手機龍頭小米被烏克蘭列為「戰爭資助者」
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被烏克蘭列為戰爭資助者，小米集團14日發表聲明，稱「我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品。」
烏克蘭國家預防腐敗局（NAZK）4月13日發布聲明，將小米列入名單，不僅僅是因為該公司在俄軍全面入侵烏克蘭後依然堅持在俄羅斯境內營運，而且「依然在那個恐怖主義國家成為智慧型手機銷量領軍者」。在俄羅斯轟炸和平的烏克蘭城市時，小米手機在2022年第三季度的交付量提升了39%。而且小米在俄羅斯的分公司近期正在積極招聘，還宣佈啟動最新旗艦手機的銷售。
NAZK的新聞稿還指出，早在2021年，小米在俄羅斯的業務就創造了2.02億美元的營業額，「這是一筆巨資，伴隨有同樣巨額的納稅額。這些稅款會被用於支持俄羅斯的軍隊，後者正在殺戮烏克蘭人。」
烏克蘭方面還指責說，由於俄羅斯市場對小米過於重要，因此這家中國企業從未表示要撤離俄羅斯，「儘管他們在2022年春天之後就再也沒有在俄羅斯進行營銷活動。」在新聞稿的末尾，烏克蘭國家預防腐敗局指責小米「正在資助一個恐怖主義國家的軍事侵略，必須承擔其行為的聲譽和法律後果」。
根據NAZK的定義，「國際戰爭資助者」指的是不顧俄羅斯侵略行徑或者相關國際制裁令仍舊繼續與俄羅斯合作的外國企業，其中「為俄羅斯預算提供資金、從而資助恐怖主義的企業」也被列為「優先制裁對象」。
目前總共有22家企業被烏克蘭列入了「國際戰爭資助者」。除了小米，還有中國建築集團、司南導航這2家中國企業榜上有名。此外，美國寶潔、德國麥德龍等多家知名跨國企業也在名單上。
小米集團：希望世界和平，從不支持戰爭
小米集團4月14日發表聲明，對烏克蘭國家預防腐敗局的做法予以強烈反對。
該公司強調，其在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，「並嚴格遵守經營所在地的法律法規。」「我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品。」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。