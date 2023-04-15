在俄羅斯銷量領軍，中國手機龍頭小米被烏克蘭列為「戰爭資助者」

烏克蘭國家預防腐敗局（NAZK）4月13日發布聲明，將小米列入名單，不僅僅是因為該公司在俄軍全面入侵烏克蘭後依然堅持在俄羅斯境內營運，而且「依然在那個恐怖主義國家成為智慧型手機銷量領軍者」。在俄羅斯轟炸和平的烏克蘭城市時，小米手機在2022年第三季度的交付量提升了39%。而且小米在俄羅斯的分公司近期正在積極招聘，還宣佈啟動最新旗艦手機的銷售。

NAZK的新聞稿還指出，早在2021年，小米在俄羅斯的業務就創造了2.02億美元的營業額，「這是一筆巨資，伴隨有同樣巨額的納稅額。這些稅款會被用於支持俄羅斯的軍隊，後者正在殺戮烏克蘭人。」

烏克蘭方面還指責說，由於俄羅斯市場對小米過於重要，因此這家中國企業從未表示要撤離俄羅斯，「儘管他們在2022年春天之後就再也沒有在俄羅斯進行營銷活動。」在新聞稿的末尾，烏克蘭國家預防腐敗局指責小米「正在資助一個恐怖主義國家的軍事侵略，必須承擔其行為的聲譽和法律後果」。

2/4 The reason for inclusion in the list of international sponsors of the war was that the company not only continued its work in the Russian Federation after the full-scale invasion, but is still the leader in smartphone sales in the terrorist-state. — NACP Ukraine (@NAZK_gov) April 13, 2023

根據NAZK的定義，「國際戰爭資助者」指的是不顧俄羅斯侵略行徑或者相關國際制裁令仍舊繼續與俄羅斯合作的外國企業，其中「為俄羅斯預算提供資金、從而資助恐怖主義的企業」也被列為「優先制裁對象」。

目前總共有22家企業被烏克蘭列入了「國際戰爭資助者」。除了小米，還有中國建築集團、司南導航這2家中國企業榜上有名。此外，美國寶潔、德國麥德龍等多家知名跨國企業也在名單上。

美國日用品大廠寶潔（P&G）與中國衛星導航公司司南導航同被列為「國際戰爭資助者」。

小米集團：希望世界和平，從不支持戰爭

小米集團4月14日發表聲明，對烏克蘭國家預防腐敗局的做法予以強烈反對。

Chinese smartphone maker Xiaomi said on Friday it strongly opposed #Ukraine adding the company to the "international sponsors of war" list. With operations in more than 100 countries, the tech firm stressed that it complies with the laws and regulations wherever it does business. pic.twitter.com/jesjwBhltb — CGTN (@CGTNOfficial) April 14, 2023

該公司強調，其在全球一百多個國家及地區開展消費者業務，「並嚴格遵守經營所在地的法律法規。」「我們希望世界和平，從不支持戰爭。我們的使命是堅持做感動人心、價格厚道的好產品。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航