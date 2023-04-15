曾呼籲業界暫停訓練AI，英媒爆馬斯克將成立「X.AI」公司與ChatGPT互別苗頭
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馬斯克上月登記設於內華達州的X.AI Corp公司，這家公司將馬斯克列為唯一的主管，消息人士指出，為了這間新公司，馬斯克已經採購輝達公司數以千計的繪圖處理器，也正從包括DeepMind在內的頂尖AI實驗室挖角工程師。
（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）14日報導，熟悉億萬富豪馬斯克（Elon Musk）計畫的消息人士披露，馬斯克正在著手成立人工智慧（AI）新創公司，將與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI競爭。
《金融時報》報導，擁有推特（Twitter）的馬斯克正在籌組AI研究人員與工程師團隊，也在與太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉汽車公司（Tesla Inc）的一些投資人討論，商議將資金投注在他的新創業投資上。
數週前，包含馬斯克本人在內，一群AI研究人員與高階主管才呼籲休兵6個月，先別研發比OpenAI語言模型GPT-4更強大的系統，理由是可能會對社會構成風險。
從微軟公司（Microsoft Corp）到Alphabet Inc等，各大企業競相推動將掀起熱門聊天機器人ChatGPT熱潮的技術生成式AI（Generative AI）整合到旗下服務內。
然而，ChatGP已遭遇一些反彈，監管機關呼籲在聊天機器人受到廣泛應用前制定明確規定。義大利已以隱私問題為由禁用ChatGPT，歐洲的隱私監管機構也成立工作小組，為制定AI共同政策踏出第一步。
根據《金融時報》，馬斯克已經採購輝達公司（Nvidia Corp）數以千計的繪圖處理器（GPU），這是能提供AI與高階繪圖等密集型任務所需運算能力的系統。輝達不願對此報導置評，但股價14日應聲上揚。
消息人士也指出，為了這個新投資，馬斯克正從包括DeepMind在內的頂尖AI實驗室挖角工程師，目前為止，已經邀請了前DeepMind員工巴柏許金（Igor Babuschkin）和其他約6名工程師。
目前仍不清楚這批AI團隊在馬斯克企業帝國中的確切位置，但熟悉馬斯克的人士表示，新AI公司將與他手上的幾間企業分別開來，但這間公司可以使用Twitter內容作為訓練其語言模型的數據，並從特斯拉獲得計算資源。
根據向州政府提交的文件，馬斯克上月登記設於內華達州的X.AI Corp公司。這家公司將馬斯克列為唯一的主管，馬斯克家族辦公室的董事總經理伯查爾（Jared Birchall）為秘書。
《路透社》報導，不清楚這家公司是否與馬斯克據傳將成立的AI新創公司有關。馬斯克沒有回應路透社的置評請求。
OpenAI於2015年成立時是非營利組織，馬斯克是共同創辦人之一，但他在2018年離開董事會。
新聞來源
- 加入ChatGPT戰局 英媒：馬斯克擬成立AI新創公司（中央社）
- Elon Musk plans artificial intelligence start-up to rival OpenAI（Financial Times）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。