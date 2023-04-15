2023/04/15,
科技

曾呼籲業界暫停訓練AI，英媒爆馬斯克將成立「X.AI」公司與ChatGPT互別苗頭

曾呼籲業界暫停訓練AI，英媒爆馬斯克將成立「X.AI」公司與ChatGPT互別苗頭
推特現任執行長馬斯克。Photo Credit: GettyImages

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馬斯克上月登記設於內華達州的X.AI Corp公司，這家公司將馬斯克列為唯一的主管，消息人士指出，為了這間新公司，馬斯克已經採購輝達公司數以千計的繪圖處理器，也正從包括DeepMind在內的頂尖AI實驗室挖角工程師。

（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）14日報導，熟悉億萬富豪馬斯克（Elon Musk）計畫的消息人士披露，馬斯克正在著手成立人工智慧（AI）新創公司，將與聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI競爭。

《金融時報》報導，擁有推特（Twitter）的馬斯克正在籌組AI研究人員與工程師團隊，也在與太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉汽車公司（Tesla Inc）的一些投資人討論，商議將資金投注在他的新創業投資上。

數週前，包含馬斯克本人在內，一群AI研究人員與高階主管才呼籲休兵6個月，先別研發比OpenAI語言模型GPT-4更強大的系統，理由是可能會對社會構成風險。

從微軟公司（Microsoft Corp）到Alphabet Inc等，各大企業競相推動將掀起熱門聊天機器人ChatGPT熱潮的技術生成式AI（Generative AI）整合到旗下服務內。

然而，ChatGP已遭遇一些反彈，監管機關呼籲在聊天機器人受到廣泛應用前制定明確規定。義大利已以隱私問題為由禁用ChatGPT，歐洲的隱私監管機構也成立工作小組，為制定AI共同政策踏出第一步。

根據《金融時報》，馬斯克已經採購輝達公司（Nvidia Corp）數以千計的繪圖處理器（GPU），這是能提供AI與高階繪圖等密集型任務所需運算能力的系統。輝達不願對此報導置評，但股價14日應聲上揚。

消息人士也指出，為了這個新投資，馬斯克正從包括DeepMind在內的頂尖AI實驗室挖角工程師，目前為止，已經邀請了前DeepMind員工巴柏許金（Igor Babuschkin）和其他約6名工程師。

目前仍不清楚這批AI團隊在馬斯克企業帝國中的確切位置，但熟悉馬斯克的人士表示，新AI公司將與他手上的幾間企業分別開來，但這間公司可以使用Twitter內容作為訓練其語言模型的數據，並從特斯拉獲得計算資源。

根據向州政府提交的文件，馬斯克上月登記設於內華達州的X.AI Corp公司。這家公司將馬斯克列為唯一的主管，馬斯克家族辦公室的董事總經理伯查爾（Jared Birchall）為秘書。

《路透社》報導，不清楚這家公司是否與馬斯克據傳將成立的AI新創公司有關。馬斯克沒有回應路透社的置評請求。

OpenAI於2015年成立時是非營利組織，馬斯克是共同創辦人之一，但他在2018年離開董事會。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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