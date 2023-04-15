巴西總統魯拉訪中：批評美元在世界經濟角色過重，要與中國一起「平衡世界地緣政治」

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月11日至14日在中國展開為期3天的訪中之旅，他在中國受訪時表示，巴西希望與中國一起「平衡世界地緣政治」，魯拉也在烏克蘭戰爭上批評美國，「美國需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平」。

魯拉與習近平14日在北京人民大會堂舉行會談，重申巴西外交政策獨立和不與任何國際力量結盟的立場。魯拉表示，13日在上海參觀華為電信公司就是要告訴世界，巴西對中國人沒有偏見，且無人可以阻止巴西改善與中國的關係。華為被美國視為安全威脅，澳洲、紐西蘭、日本等國家也禁止在國內開展華為5G建設。

魯拉說，中國一直是巴西貿易關係的首選夥伴，巴西與中國保持最重要的對外貿易流動，巴西也願意與中國一起努力通過討論最重要的問題來平衡世界地緣政治。

魯拉也在上海 會見了中國電動巴士製造商比亞迪的執行長，比亞迪正與福特談判接管福特在巴西的電動汽車廠，但這項談判陷入僵侷。知情人士表示，魯拉在與比亞迪高層會面時，承諾提供另外的政策優惠，為其在巴西建廠尋求替代地點。

Brazil and China signed numerous agreements worth billions of dollars — or yuan. Not just for soybeans but also satellites and semiconductors.



The most symbolic? Replacing a Ford manufacturing plant with BYD, the Chinese electric car giant.



Lula and Xi Jinping are taking bold… pic.twitter.com/obFN4hn8Jx — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) April 14, 2023

魯拉訪問中國的最後一日， 與習近平在北京會晤了50分鐘，雙方簽署了從農業、基礎設施投資、衛星建設等15個領域的協議，《金融時報》報導，這些協議價值高達100億美元。

根據雙方會後的聯合聲明，中國與巴西願意探討南美一體化等巴西發展政策和投資計劃，與中國一帶一路計畫的合作可能。 習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益； 中國始終從戰略高度和長遠角度看待與巴西的關係，將中巴關係置於外交優先位置。

魯拉的訪問對中國來說是又一次重要的幫助，繼中國聲稱在調解沙烏地阿拉伯與伊朗和解方面取得的外交成就以後，也強化了巴西與中國自前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以來的冷卻關係。波索納洛任內傾向與美國川普政府、匈牙利、波蘭等強硬保守派政府維持雙邊關係。

Lula and Xi: Grand welcoming ceremony for the Brazilian President in Beijing today.



The world moves forward... with or without the Empire.#XiJinping #China #Brazil #BRICS pic.twitter.com/WBLQpm0Rpn — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) April 14, 2023

另一方面，魯拉的中國之旅在美國看來似乎不是太好，魯拉13日出席巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任總部位於上海的金磚國家銀行「新開發銀行」行長的就職儀式，措辭嚴厲的批評美元和在世界經濟中扮演的角色過重：「為什麼每個國家都必須與美元掛鉤才能做貿易？是誰決定要把美元當作（世界）貨幣？」

「為什麼像金磚國家銀行這樣的銀行，不能擁有一種貨幣來結算巴西和中國之間、巴西和其他金磚國家之間的貿易？......今天，各國不得不用美元結算，而他們本可以用自己國家的貨幣來結算。」

Brasil’s president Lula: “Who decided that the dollar was the currency, after the disappearance of the gold backing?



BRICS can have a currency that can finance the commercial relationship between Brazil and China?”



Death of the US dollar. 👍 pic.twitter.com/7qy24AF2Ep — Mats Nilsson (@mazzenilsson) April 13, 2023

巴西政府於今年3月底宣布與中國達成協議，人民幣和雷亞爾（巴西貨幣）可以直接兌換，無須再通過美元結算。 巴西與阿根廷也正在研究共同貨幣的發展； 而巴西在內的金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）也正在討論創造某種貨幣，預定在8月的金磚國家高峰會中討論。

在結束中國行之前，魯拉也在北京告訴記者，「美國需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，歐盟也該開始談論和平」，這樣國際社會就能一起說服俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），「和平符合全世界的共同利益」。

不過，巴西 財政部長哈達德 （Fernando Haddad） 表示，巴西向中國示好並不是要疏遠美國。

「這個國家（巴西） 太大了，無法選擇合作夥伴」，哈達德告訴記者。「巴西有足夠的規模與這些大集團和國家建立夥伴關係。如果靠近一個（國家），就必須與另一個（國家）保持距離，這樣被迫做出選擇是沒有任何意義的。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航