巴西總統魯拉訪中：批評美元在世界經濟角色過重，要與中國一起「平衡世界地緣政治」
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在結束中國行之前，魯拉在北京告訴記者，「美國需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平」，他表示巴西願意與中國一起努力通過討論最重要的問題來平衡世界地緣政治。
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月11日至14日在中國展開為期3天的訪中之旅，他在中國受訪時表示，巴西希望與中國一起「平衡世界地緣政治」，魯拉也在烏克蘭戰爭上批評美國，「美國需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平」。
魯拉與習近平14日在北京人民大會堂舉行會談，重申巴西外交政策獨立和不與任何國際力量結盟的立場。魯拉表示，13日在上海參觀華為電信公司就是要告訴世界，巴西對中國人沒有偏見，且無人可以阻止巴西改善與中國的關係。華為被美國視為安全威脅，澳洲、紐西蘭、日本等國家也禁止在國內開展華為5G建設。
魯拉說，中國一直是巴西貿易關係的首選夥伴，巴西與中國保持最重要的對外貿易流動，巴西也願意與中國一起努力通過討論最重要的問題來平衡世界地緣政治。
魯拉也在上海會見了中國電動巴士製造商比亞迪的執行長，比亞迪正與福特談判接管福特在巴西的電動汽車廠，但這項談判陷入僵侷。知情人士表示，魯拉在與比亞迪高層會面時，承諾提供另外的政策優惠，為其在巴西建廠尋求替代地點。
魯拉訪問中國的最後一日，與習近平在北京會晤了50分鐘，雙方簽署了從農業、基礎設施投資、衛星建設等15個領域的協議，《金融時報》報導，這些協議價值高達100億美元。
根據雙方會後的聯合聲明，中國與巴西願意探討南美一體化等巴西發展政策和投資計劃，與中國一帶一路計畫的合作可能。習近平指出，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益；中國始終從戰略高度和長遠角度看待與巴西的關係，將中巴關係置於外交優先位置。
魯拉的訪問對中國來說是又一次重要的幫助，繼中國聲稱在調解沙烏地阿拉伯與伊朗和解方面取得的外交成就以後，也強化了巴西與中國自前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以來的冷卻關係。波索納洛任內傾向與美國川普政府、匈牙利、波蘭等強硬保守派政府維持雙邊關係。
另一方面，魯拉的中國之旅在美國看來似乎不是太好，魯拉13日出席巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任總部位於上海的金磚國家銀行「新開發銀行」行長的就職儀式，措辭嚴厲的批評美元和在世界經濟中扮演的角色過重：「為什麼每個國家都必須與美元掛鉤才能做貿易？是誰決定要把美元當作（世界）貨幣？」
「為什麼像金磚國家銀行這樣的銀行，不能擁有一種貨幣來結算巴西和中國之間、巴西和其他金磚國家之間的貿易？......今天，各國不得不用美元結算，而他們本可以用自己國家的貨幣來結算。」
巴西政府於今年3月底宣布與中國達成協議，人民幣和雷亞爾（巴西貨幣）可以直接兌換，無須再通過美元結算。巴西與阿根廷也正在研究共同貨幣的發展；而巴西在內的金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）也正在討論創造某種貨幣，預定在8月的金磚國家高峰會中討論。
在結束中國行之前，魯拉也在北京告訴記者，「美國需要停止鼓勵戰爭，開始談論和平，歐盟也該開始談論和平」，這樣國際社會就能一起說服俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），「和平符合全世界的共同利益」。
不過，巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）表示，巴西向中國示好並不是要疏遠美國。
「這個國家（巴西）太大了，無法選擇合作夥伴」，哈達德告訴記者。「巴西有足夠的規模與這些大集團和國家建立夥伴關係。如果靠近一個（國家），就必須與另一個（國家）保持距離，這樣被迫做出選擇是沒有任何意義的。」
新聞來源
- Brazil’s president accuses US of ‘encouraging’ the war after meeting Xi Jinpin（The Guardian）
- Lula vows partnership with China to ‘balance world geopolitics’（Financial Times）
- 中巴元首會談 魯拉：無人可阻止兩國拉近關係[影]（中央社）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。