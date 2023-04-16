英國牛津大學成功研發瘧疾疫苗，迦納領先全球針對5~36個月嬰幼兒擴大接種
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在迦納政府宣佈將核准新瘧疾疫苗時，該款疫苗仍尚未公布第三階段臨床試驗的結果。對此，世界衛生組織表示，世衛與迦納相關監管單位，目前還在評估疫苗的安全性及有效性。不過迦納食品藥物管理局執行長達科（Delese Darko）強調：「世衛可以提供我們協助，但它本身並不是監管單位，迦納的食品藥物管理局才是。」
文：Taylor Mei
迦納近期成為全球第一個核准新瘧疾疫苗的國家，在有望減緩染瘧死亡的路上，邁進了一大步。不過根據《路透社》（Reuters）報導，在迦納政府宣佈將核准新瘧疾疫苗時，該款疫苗仍尚未公布第三階段臨床試驗的結果。對此，世界衛生組織（WHO）表示，世衛與迦納相關監管單位，目前還在評估疫苗的安全性及有效性。
2021年染瘧死亡破61萬人
瘧疾是一經病媒蚊傳播之疾病，當人類遭帶有瘧原蟲的蚊子叮咬時，瘧蚊將其唾液中的芽孢（sporozoite）注入血液中，導致遭叮咬者感染瘧疾。根據世衛資料統計，目前瘧疾主要發生在非洲、中南美洲及印度等地，死亡人數自2000年至2021年約落在57萬至89萬。
然而，雖多數瘧疾的潛伏期為7至30天，但仍有潛伏數月甚至是數年才發病的可能性。因此在前往瘧疾盛行地區時，多半會建議服用羥氯奎寧及去氧羥四黴素等預防性藥物。
一般瘧疾感染早期會出現發燒、畏寒、冒冷汗、肌肉及關節疼痛等症狀，與流感類似。若未經適當治療，將會出現間歇性或週期性畏寒顫抖、出汗或甚至是肝腎肺水腫的問題，相關症狀嚴重可致死。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，光在2021年內，瘧疾就導致全球超過61萬人死亡，其中多數感染者為非洲地區孩童，而這也讓除使用奎寧等藥物治療瘧疾外，協助預防的疫苗研發，也成為降低瘧疾感染及死亡目標的重中之重。
牛津大學研發新疫苗盼協助「抗瘧」
2021年10月6日，雖當時由葛蘭素史克製藥（GSK）自1987年研發的首支瘧疾疫苗「RTS,S/AS01」（Mosquirix），已獲得世衛認可並建議廣泛施打，但因施打後一年效力僅有56％，且保護作用將逐年降低，整體看起來依然不夠理想。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！