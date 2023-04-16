TNL+ 2023/04/16,
非洲

英國牛津大學成功研發瘧疾疫苗，迦納領先全球針對5~36個月嬰幼兒擴大接種

英國牛津大學成功研發瘧疾疫苗，迦納領先全球針對5~36個月嬰幼兒擴大接種
Photo Credit: GettyImages

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在迦納政府宣佈將核准新瘧疾疫苗時，該款疫苗仍尚未公布第三階段臨床試驗的結果。對此，世界衛生組織表示，世衛與迦納相關監管單位，目前還在評估疫苗的安全性及有效性。不過迦納食品藥物管理局執行長達科（Delese Darko）強調：「世衛可以提供我們協助，但它本身並不是監管單位，迦納的食品藥物管理局才是。」

文：Taylor Mei

迦納近期成為全球第一個核准新瘧疾疫苗的國家，在有望減緩染瘧死亡的路上，邁進了一大步。不過根據《路透社》（Reuters）報導，在迦納政府宣佈將核准新瘧疾疫苗時，該款疫苗仍尚未公布第三階段臨床試驗的結果。對此，世界衛生組織（WHO）表示，世衛與迦納相關監管單位，目前還在評估疫苗的安全性及有效性。

2021年染瘧死亡破61萬人

瘧疾是一經病媒蚊傳播之疾病，當人類遭帶有瘧原蟲的蚊子叮咬時，瘧蚊將其唾液中的芽孢（sporozoite）注入血液中，導致遭叮咬者感染瘧疾。根據世衛資料統計，目前瘧疾主要發生在非洲、中南美洲及印度等地，死亡人數自2000年至2021年約落在57萬至89萬。

然而，雖多數瘧疾的潛伏期為7至30天，但仍有潛伏數月甚至是數年才發病的可能性。因此在前往瘧疾盛行地區時，多半會建議服用羥氯奎寧及​​去氧羥四黴素等預防性藥物。

一般瘧疾感染早期會出現發燒、畏寒、冒冷汗、肌肉及關節疼痛等症狀，與流感類似。若未經適當治療，將會出現間歇性或週期性畏寒顫抖、出汗或甚至是肝腎肺水腫的問題，相關症狀嚴重可致死。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，光在2021年內，瘧疾就導致全球超過61萬人死亡，其中多數感染者為非洲地區孩童，而這也讓除使用奎寧等藥物治療瘧疾外，協助預防的疫苗研發，也成為降低瘧疾感染及死亡目標的重中之重。

牛津大學研發新疫苗盼協助「抗瘧」

2021年10月6日，雖當時由葛蘭素史克製藥（GSK）自1987年研發的首支瘧疾疫苗「RTS,S/AS01」（Mosquirix），已獲得世衛認可並建議廣泛施打，但因施打後一年效力僅有56％，且保護作用將逐年降低，整體看起來依然不夠理想。

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