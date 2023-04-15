9個月內安倍、岸田2首相接連遇襲，日本可能改變選舉街頭演說形式
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山口縣下關市市長、安倍晉三的秘書前田真太郎告訴認為，如果此類事件繼續發生，選舉的形式可能會改變，例如避免集會和公開演講，因為這些活動顯示出危險。不過日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為：「（攻擊）是動搖民主根基的行為，絕對不能接受，不能在暴力面前退縮，應在競選活動中為保護言論和政治自由而戰。」
日本首相岸田文雄今（15）日在漁港輔選時遭人丟擲爆裂物，雖在維安人員保護下撤離，平安無事。僅約9個月前才發生前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件，顯見日本的首相或卸任首相易成攻擊目標。
岸田今天前往和歌山市的漁港，為4月23日將舉行的眾議員補選站台。日本時間上午11時30分左右，岸田結束雜賀崎漁港視察行程，準備演講前，現場突然傳出巨大爆炸聲，所幸岸田及現場民眾緊急撤離，僅有1名員警輕傷。
和歌山縣警方逮捕家住兵庫縣川西市的24歲犯嫌木村隆二，嫌犯目前動機不明，僅表示「等律師來再談」。
9個月2首相遇襲，日本街頭演說形式可能改變
岸田文雄今日遇襲，不過才在9個月前，日本前首相安倍晉三去（2022）年7月8日到奈良市為自民黨參議員候選人站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，短時間內國家元首被針對，也讓日本國內興起檢討聲浪。
山口縣下關市市長、安倍晉三的秘書前田真太郎告訴《朝日新聞》，這些針對日本首相的行為動搖了民主的基礎，是不可接受的。但他也認為，「如果此類事件繼續發生，選舉的形式可能會改變，例如避免集會和公開演講，因為這些活動顯示出危險」。
不過日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為：「（攻擊）是動搖民主根基的行為，絕對不能接受。我們將永遠不會在暴力面前退縮，並在競選活動中為保護言論自由和政治自由而戰。」但他認為，日本政要在短時間內兩次遭到襲擊，突顯對維安進行審查的必要。
熟悉反恐措施的公共政策研究會研究中心主任板橋功指出，這是一起非常大的事件，因為這是針對現任首相的犯罪，他也提醒，G7峰會將在下月於日本召開，需要重新考慮選舉中的安全問題。內閣官房長官松野博一承諾，將確保在選舉期間徹底保護日本政要。
日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠表示，「這種事情不應該再發生。我希望（岸田首相）平安。這比什麼都重要。」
日本4年一度的地方選舉（地方自治體首長、議員等）前半場選戰於4月9日舉行投開票，後半場選戰將於4月23日舉行投開票。另外，日本也舉行5席國會議員補選，包括眾議院補選和歌山1區、千葉5區、山口2區、山口4區，參議院補選大分選區。
日本逾百年來發生過數起以現任首相或卸任首相為目標的襲擊事件，日本《讀賣新聞》整理如下（皆為當時職稱）：
- 1909年10月，前首相伊藤博文在中國東北哈爾濱火車站遭韓國獨立運動家安重根槍擊身亡。
- 1921年11月，首相原敬在東京車站遭右翼分子中岡艮一刺死。
- 1930年11月，首相濱口雄幸在東京車站遭右翼分子、愛國社黨員佐鄉屋留雄槍擊重傷。
- 1932年5月，首相犬養毅在首相官邸遭激進年輕海軍軍官槍擊死亡，史稱五一五事件。
- 1960年7月，首相岸信介在首相官邸玄關附近遭刺傷。岸信介是安倍晉三外公。
- 1975年6月，首相三木武夫在東京的「日本武道館」被男子毆打臉部，跌倒受傷。
- 1994年5月，前首相細川護熙在東京都內飯店遭男子開槍。
- 2022年7月，前首相安倍晉三在奈良縣街頭輔選演說時遭槍擊身亡，犯嫌山上徹也已被檢方依殺人等罪嫌起訴。
新聞來源
- 【速報中】岸田首相 演説先で爆発音 首相は無事 24歳の男逮捕（NHK）
- 安倍昭恵氏「二度とあってはならない。ご無事で何より」（昭日新聞）
- 日相岸田文雄輔選突傳爆炸聲緊急撤離 24歲男扔爆裂物遭逮捕（中央社）
- 日本政要易成攻擊目標 多任首相死於刺殺（中央社）
延伸閱讀
- 安倍晉三遭槍殺之後：日本警方大幅強化參院大選維安，各界質疑事發現場輕忽維安工作與人員配置
- 「這怎麼可能發生在日本？」安倍晉三遇刺後，周遭的人都在問同一個問題
- 安倍槍擊案事發地奈良的獻花現場觀察：我們可以像東京電視台一樣照常播放節目，掩飾成平常日子嗎？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。