2023/04/15,
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9個月內安倍、岸田2首相接連遇襲，日本可能改變選舉街頭演說形式

9個月內安倍、岸田2首相接連遇襲，日本可能改變選舉街頭演說形式
日本首相岸田文雄15日於和歌山遇襲，安全撤離後仍在街頭完成演說。Photo Credit: GettyImages

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山口縣下關市市長、安倍晉三的秘書前田真太郎告訴認為，如果此類事件繼續發生，選舉的形式可能會改變，例如避免集會和公開演講，因為這些活動顯示出危險。不過日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為：「（攻擊）是動搖民主根基的行為，絕對不能接受，不能在暴力面前退縮，應在競選活動中為保護言論和政治自由而戰。」

日本首相岸田文雄今（15）日在漁港輔選時遭人丟擲爆裂物，雖在維安人員保護下撤離，平安無事。僅約9個月前才發生前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件，顯見日本的首相或卸任首相易成攻擊目標。

岸田今天前往和歌山市的漁港，為4月23日將舉行的眾議員補選站台。日本時間上午11時30分左右，岸田結束雜賀崎漁港視察行程，準備演講前，現場突然傳出巨大爆炸聲，所幸岸田及現場民眾緊急撤離，僅有1名員警輕傷。

和歌山縣警方逮捕家住兵庫縣川西市的24歲犯嫌木村隆二，嫌犯目前動機不明，僅表示「等律師來再談」。

9個月2首相遇襲，日本街頭演說形式可能改變

岸田文雄今日遇襲，不過才在9個月前，日本前首相安倍晉三去（2022）年7月8日到奈良市為自民黨參議員候選人站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，短時間內國家元首被針對，也讓日本國內興起檢討聲浪。

山口縣下關市市長、安倍晉三的秘書前田真太郎告訴《朝日新聞》，這些針對日本首相的行為動搖了民主的基礎，是不可接受的。但他也認為，「如果此類事件繼續發生，選舉的形式可能會改變，例如避免集會和公開演講，因為這些活動顯示出危險」。

不過日本國民民主黨黨魁玉木雄一郎認為：「（攻擊）是動搖民主根基的行為，絕對不能接受。我們將永遠不會在暴力面前退縮，並在競選活動中為保護言論自由和政治自由而戰。」但他認為，日本政要在短時間內兩次遭到襲擊，突顯對維安進行審查的必要。

熟悉反恐措施的公共政策研究會研究中心主任板橋功指出，這是一起非常大的事件，因為這是針對現任首相的犯罪，他也提醒，G7峰會將在下月於日本召開，需要重新考慮選舉中的安全問題。內閣官房長官松野博一承諾，將確保在選舉期間徹底保護日本政要。

日本前首相安倍晉三的妻子安倍昭惠表示，「這種事情不應該再發生。我希望（岸田首相）平安。這比什麼都重要。」

日本4年一度的地方選舉（地方自治體首長、議員等）前半場選戰於4月9日舉行投開票，後半場選戰將於4月23日舉行投開票。另外，日本也舉行5席國會議員補選，包括眾議院補選和歌山1區、千葉5區、山口2區、山口4區，參議院補選大分選區。

日本逾百年來發生過數起以現任首相或卸任首相為目標的襲擊事件，日本《讀賣新聞》整理如下（皆為當時職稱）：

  • 1909年10月，前首相伊藤博文在中國東北哈爾濱火車站遭韓國獨立運動家安重根槍擊身亡。
  • 1921年11月，首相原敬在東京車站遭右翼分子中岡艮一刺死。
  • 1930年11月，首相濱口雄幸在東京車站遭右翼分子、愛國社黨員佐鄉屋留雄槍擊重傷。
  • 1932年5月，首相犬養毅在首相官邸遭激進年輕海軍軍官槍擊死亡，史稱五一五事件。
  • 1960年7月，首相岸信介在首相官邸玄關附近遭刺傷。岸信介是安倍晉三外公。
  • 1975年6月，首相三木武夫在東京的「日本武道館」被男子毆打臉部，跌倒受傷。
  • 1994年5月，前首相細川護熙在東京都內飯店遭男子開槍。
  • 2022年7月，前首相安倍晉三在奈良縣街頭輔選演說時遭槍擊身亡，犯嫌山上徹也已被檢方依殺人等罪嫌起訴。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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