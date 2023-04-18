一家8口被控「裝憂鬱」詐領保險金5500萬，一審法官以證據不足全判無罪

張姓婦人家族8人，遭檢方起訴，以假裝罹患憂鬱症等精神疾病，長期在花蓮、雙北市等醫療院所住院治療，10年來向富邦人壽、台灣人壽8家公司詐領超過5500萬元保險理賠，另詐取938萬多元的健保住院給付；台北地方法院審理後，以7大理由包括醫生的診斷等，將張婦等8人判決無罪。

檢方起訴8人裝病：住院時請假外出唱歌喝酒，詐領超過5000萬

根據當時檢方的起訴書，張婦得知憂鬱症、思覺失調症仍無法以醫學方法證明真偽，因而開始裝病詐保，從2008到2019年間，到多家醫院身心科求診，假裝精神頹廢、謊稱長期失業、失眠，出現幻聽並產生輕生及殺人等念頭，並且在家族群組傳授如何裝病，教導親戚須先住院才能拿診斷書，拉攏了姊姊、姊夫、女兒和小姑等8人。

8人被控分別到花蓮慈濟、榮總鳳林分院、國軍花蓮醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮總、陽明醫院、內湖三總、萬芳醫院、汐止國泰醫院、衛福部桃園醫院、雙和醫院等11家醫院看診，甚至使出下跪、自殘、撞牆、自稱想要殺人等激動舉措；醫師誤判有住院的急迫性讓他們住院，他們再向8家保險公司詐領每天5000至1萬元不等的住院醫療日額理賠金，11年間涉詐領5570萬餘元，並使健保支付其住院費用共938萬餘元。

然而後來保險公司發現，他們住院時，經常請假外出，外出行程包括喝酒、唱卡拉OK、洗頭、吃麥當勞，還曾到鯉魚潭玩水。出院後再申請住院保險理賠。

保險公司察覺有異，剛好2018年時任台北地檢署主任檢察官黃珮瑜至花蓮參加保險相關座談會，業者告知有原民家族疑似長期裝病詐財。黃珮瑜返北後主動分案調查，全案因而曝光。

法院：醫院醫生的評估診斷可信，檢舉人非醫療專業

ㄧ台北地方法院今天一審判決出爐，結果8人全部都被判無罪。

法官的理由包括，被告8人均是經醫師診斷患有精神疾病而安排住院，且各醫院就住院均有其診斷標準及程序，例如花蓮慈濟醫院需先由醫院精神科醫學部醫師於門診評估，需符合條件且有意願試行，經醫師開立日間病房試行單，由社工負責社會功能評估、心理師負責心理測驗全套及行為治療計劃、職能治療師負責職能評鑑，再經醫療團隊進行試行評估及收案討論，適合者始安排入住。

起訴書主張被告8人佯裝精神病，使醫師誤判而要求被告住院治療等，但法官認為，起訴書也並未指稱被告主訴「持續憂鬱、缺乏動力、焦慮、失眠、有自殺念頭」等情形是虛偽不實，或有何虛偽及誇大之處。而且根據目前的證據資料，並沒有醫師指稱被告有透過詐騙的方式，致其誤信或誤判被告實際病情的證據。

另外依被告住院病歷、護理記錄記載，可知被告住院期間，確實有情緒低落、煩躁的情況，被告張玉真甚因擔心外出時情緒不穩，主動要求止痛藥及情緒穩定劑等情形，與其就診時候的主要症狀相符。

至於被告住院期間向醫院請假外出，是依醫院請假規定，經醫師評估及開立醫囑、簽章，並填寫請假醫囑與護理衛教指導紀錄，辦理請假事宜，且依醫師說法，可知病患於住院期間是否請假頻繁、有無憂鬱症外顯症狀，與是否裝病並無必然關連，法官更說，住院提供病患脫離壓力來源的環境，本來就可改善病患病症，日間病房屬復健治療，對病患穩定情緒、恢復社會職業功能等有所幫助。

因此不能以被告「頻繁請假外出」或護理紀錄曾有被告情緒平穩、有笑容、表情愉悅等記載，就主張被告實際上沒生病或裝病。

另外起訴書雖主張被告張玉真曾被醫師要求辦理出院。但依醫師出庭時陳述的內容，可知被告被要求辦理出院的原因，是因為有被告的私人糾紛，導致有人跑到醫院來，已不當影響病房裡他病患情緒和病房秩序，並非因醫師認被告從一開始就「無需住院治療」，或認被告裝病。

另外法官也說，雖然有檢舉人檢舉被告張玉真等人裝病詐保，但依檢舉人的陳述，可知檢舉人並非專業醫療人員，其對於被告張玉真等人的實際病情毫不知情，僅是因為「外表看起來好好的卻住院、住院就有錢領」感到懷疑及疑惑，希望員警介入調查，因此不能依照檢局人的檢舉就得出被告住院就是裝病詐保的結論。

另外其中一名被告楊閔庭，雖曾表示自己「沒真的生病」，但法官認為，這可能是因為精神病患因缺乏病識感，不認為自己生病需要接受治療等情，這種情況並不罕見，因此雖然被告楊閔庭主觀上認為自己沒有生病，仍不影響實際上經醫師診斷患有精神疾病並安排住院，依保險契約得請領保險的正當性。

法官也說，被告張玉真等8人間有親屬關係，且先後因精神疾病住院治療，不過醫師指出，由此可知精神疾病因有家族遺傳因素，且有因同病相憐而結為夫妻之情，因此精神病患家族中可能會有很多人罹患精神疾病就診治療情形。

再者依台灣精神醫學會的函文，可知並非所有憂鬱症患者都能治癒，有些長期憂鬱症患者，可能與藥物反應不佳有關，有些也與壓力、體質、社會支持、因應方法有關。因此無從以被告張玉真等8人間具有親屬關係，即推認其等裝病詐保。

檢察官仍然可以上訴 。

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核稿編輯：翁世航