2023/04/16,
國際

美國新聞周刊民調：過半受訪者支持干預台海危機，四成認為中國是美國利益「最大威脅」

美國新聞周刊民調：過半受訪者支持干預台海危機，四成認為中國是美國利益「最大威脅」
總統蔡英文（左3）與麥卡錫（Kevin McCarthy）（右4）舉行閉門會議｜Photo Credit: 中央社

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超過一半的受訪美國民眾表示，支持美國及盟國在中國入侵時防衛台灣，其中56％受訪者表示支持（31％）或強烈支持（25％）美國干預台海危機，只有12％反對。

（中央社）美國「新聞週刊」（Newsweek）最近委託進行的調查顯示，超過一半的受訪美國民眾表示，支持美國及盟國在中國入侵時防衛台灣。

56％受訪者表示支持（31％）或強烈支持（25％）美國干預台海危機，只有12％反對。

Redfield & Wilton Strategies公司4月4日訪問1500名有投票資格的成年人發現，美國民眾對直接介入台灣突發事件的支持率，從2022年8月中旬的47％上升9個百分點，反對比率則維持不變。

這項調查是在美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和台灣總統蔡英文在美國本土舉行會談的前一天完成。

長期以來，台灣安全一直是美國及其盟友關注的問題，但俄羅斯入侵烏克蘭，加上北京相關措辭越來越堅決，都使得發生衝突的可能性更加明顯。

四成受訪者稱中國為美國利益「最大威脅」

除支持保衛台灣者增多，這份民調還顯示多數受訪者認為中國（41％）是美國利益的「最大威脅」，其次是俄羅斯（35％）、北韓（7％）和伊朗（3％）。

傾向共和黨的選民，有52％認為中國是「最大威脅」，認為俄羅斯者僅28％；傾向民主黨的選民則有34％認為中國是「最大威脅」，45％認為是俄羅斯。

美中政治關係多年來的低迷波及到兩邊社會。在美國，民眾多對中國政府抱持負面觀感，對其領導人習近平的信任度也很低。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說，民調反映出台灣更頻繁出現在美國政治領袖的口中。

他告訴「新聞週刊」：「台灣是少數美國政壇橫跨兩黨都極為關注的議題之一，美國大眾對台灣一直潛藏支持。外界也可看到美國大眾輿論從『不知道』和『不』，轉變為『是』。」

在「新聞週刊」4月這份調查中，50％受訪者認為美國保衛台灣免受中國攻擊是出於「條約承諾」，其中包括48％的共和黨人和58％的民主黨人。

約三分之一受訪者表示，他們不知道台灣是否為軍事盟友，顯示美國對台政策的語義微妙之處常被忽略。

史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）說：「闡明美國在台灣問題上的實際立場，重申美國認為台灣的國際地位尚未確定，以及最終決定需要海峽兩岸達成和平和自願的協議，將會讓我們的政府受益。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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