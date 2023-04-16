俄軍炸毀斯拉夫揚斯克公寓、巴赫姆特陷激戰，烏軍：血腥程度前所未見

（中央社）烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk）的公寓大樓今天（當地時間15日）遭到俄軍飛彈攻擊，死亡人數增至11人，部分建築物變成堆滿扭曲變形鋼筋和混凝土碎塊的廢墟。

路透社報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne援引援引地區緊急服務部門說法報導，這次攻擊已知造成11人喪生，另有21人受傷。

頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）稍早告訴國內電視台，俄軍發射了7枚S-300飛彈。

他說，在位於烏國前線戰鬥最激烈城市巴赫姆特（Bakhmut）以西的斯拉夫揚斯克，「至少有7個地點被（飛彈）擊中」。

攻擊發生後，救援隊利用起重機、梯子和其他設備，連夜在廢墟中搜尋生還者。遇襲公寓的部份結構幾乎被夷為平地。

緊急服務部門指出，目前仍有50多名救援人員在現場工作。

基里蘭科說，救援隊從廢墟中救出1名1946年出生的婦女。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）辦公室的一名高階官員稍早表示，一名從現場被救出的兒童在送醫途中身故。

緊急服務部門表示，數十棟多層建築物和房屋在這波攻擊中受損。

澤倫斯基在社群媒體發文表示，「邪惡的國家再次露出本性。他們在光天化日下殺人，毀滅、奪走所有生命。」貼文還附上受損建築物的影片。

在稍晚發布的夜間演說影片中，澤倫斯基也說，本週末是東正教復活節慶祝儀式的準備階段，但「沒有1個小時沒有來自俄羅斯的謀殺和恐怖活動。這是個邪惡的國家，它終將失敗。」

俄軍正試圖攻陷斯拉夫揚斯克和附近的克拉莫托斯克（Kramatorsk），俄軍也在巴赫姆特陷入苦戰。

Photo Credit: GettyImages 自去年夏季以來，傭兵集團瓦格納一直帶領俄軍企圖攻下巴赫姆特。圖為烏克蘭士兵在巴赫姆特前線附近參加射擊訓練。

巴赫姆特爆激戰，烏軍：血腥程度前所未見

（中央社）烏克蘭軍方今天表示，烏軍和俄羅斯武裝部隊正在烏東城市巴赫姆特進行異常血腥的戰鬥，但親基輔部隊仍堅守當地。

俄羅斯國防部今天稍早表示，俄國傭兵集團瓦格納（Wagner）的戰士在巴赫姆特再奪下2塊區域。巴赫姆特是莫斯科在烏東戰線的主要目標。

路透社報導，自去（2022）年夏季以來，瓦格納一直帶領俄軍企圖攻下巴赫姆特。對俄烏雙方來說，巴赫姆特之役都是這場戰爭中持續最久、傷亡也最慘重的戰役。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，「數十年來前所未見的血戰正在巴赫姆特市區中心發生。」

他告訴國內電視台，「我方士兵正在血腥、激烈的戰鬥中竭盡全力，以削弱（敵方）戰鬥力並打擊其士氣。每天，在這座城市的每個角落，他們都在這樣做。」

英國昨天在情報更新報告中說，由於俄軍在巴赫姆特發動新一波攻勢，過去2天猛烈發射火砲，使得烏軍不得不棄守當地的一些區域。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺