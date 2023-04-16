旅美職棒選手張育成本季首轟又敲致勝安打，紅襪總教頭鼓勵做自己：「Just be Yu」

（中央社）美國職棒波士頓紅襪今天（當地時間15日）在主場9比7擊敗洛杉磯天使，台灣好手張育成獲選為本場明星球員。他4局本季首轟、8局敲致勝安打，兩次都在落後局面以一棒超前，囊括4分打點。

紅襪這一勝意義重大，今天正逢波士頓馬拉松爆炸案10週年。比賽開打之前，球場聚集當年警消與緊急救難人員、傷者與罹難者家屬，參與紀念儀式，宣示波士頓人團結站在一起。

紅襪比賽正好展現韌性，儘管一開賽就遭對方滿貫全壘打重擊，比賽大多時候處於落後，但靠著張育成兩次關鍵打擊，4局逆轉2分砲、8局致勝安打，最終9比7贏球。

張育成擔任先發9棒、游擊手，這場之前本季打擊率、安打數都還掛零。但他在4局下二壘有人、3比4落後的局面，敲出本季首安也是一支2分全壘打，幫助球隊以5比4超前。

張育成這支大號全壘打氣勢驚人，飛越芬威球場（Fenway Park）左外野的「綠色怪物」（Green Monster）高牆，打到觀眾席上方的廣告看板。

電視轉播球評說：「這是我們在經典賽（WBC）看到的那個人，他是預賽A組的最有價值球員（MVP）。」張育成3月世界棒球經典賽大放異彩，轟出2支全壘打，貢獻8分打點，台灣球迷封為「國防部長」。

今天是張育成本季第10場出賽、歷經17打數0安打，終於敲出本季首安兼首轟，而且他本場的英雄表現還沒結束。

紅襪雖然靠著張育成全壘打一度逆轉分數，但領先維持不久，投手在5局、6局又失3分，讓紅襪陷入6比7落後進入第8局，眼看就要輸球。

張育成在8局下再度建功，滿壘局面敲出穿越三游防區一壘安打，送回壘上2名跑者，再度幫助紅襪取得超前，紅襪這局總共打下3分，終場以9比7獲勝。

張育成這場4打數2安打，貢獻4分打點，是贏球的重要人物。電視轉播單位在比賽結束後，選出張育成作為單場明星球員（Star of the game）。

張育成感謝紅襪給機會，教頭雙關鼓勵「做你自己」

（中央社）台灣好手張育成今天敲出本季首轟、兩度助球隊逆轉；賽後他感謝球隊給機會，總教練則以張育成名字的雙關語鼓勵他「做你自己」（Just be Yu）。

張育成3月在世界棒球經典賽拿下預賽A組最有價值球員後，趕在球季開打之前加入波士頓紅襪，歷經2個星期「暖機」，今天在本季第10場出賽大放異彩，不僅首安即首轟，更在比賽第8局敲致勝安打。

張育成在經典賽後，因簽證問題無法即時到美國加入紅襪春訓，向球隊報到不久就已開季，間接使他這兩個星期打得辛苦，歷經17個打數沒有安打後，今天終於敲出本季首支安打，也是一支兩分全壘打。

紅襪今天展現韌性，儘管一開賽就遭對方滿貫全壘打重擊，比賽大多時候處於落後，但靠著張育成兩次關鍵打擊，4局逆轉2分砲、8局致勝安打，最終9比7贏球。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後訪問表示，可以體諒張育成的狀況，說他先前還在打經典賽，加入紅襪沒幾天球季就開始了，雖然他打得有一點掙扎，但相信他是一名好的球員。

柯拉說：「如果你看了經典賽，你就知道他揮棒有多漂亮，看他打擊練習的時候，把球打得強勁又結實。」

柯拉也提到，可以體會張育成承受的壓力，大家都在談論他經典賽A組MVP的豐功偉業，回到球隊反而沒有打出成績。

柯拉用了張育成的名字當雙關語說，他希望張育成可以「做你自己」（Just be Yu），發揮自己原有實力。張育成在大聯盟登錄的英文名字為Yu Chang。

他提到張育成除了打擊優異，也擁有很好的守備能力，今天可以為球隊敲出重要的安打，柯拉說：「他是一個好孩子，他很努力，我為他感到高興。」

張育成賽後接受美國媒體訪問時，感謝球隊一直給他機會，儘管先前表現不好，仍然持續讓他下場比賽，「剛好今天抓住這個機會，揮出去了。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺