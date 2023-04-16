旅美職棒選手張育成本季首轟又敲致勝安打，紅襪總教頭鼓勵做自己：「Just be Yu」
我們想讓你知道的是
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後訪問表示，可以體諒張育成的狀況，說他先前還在打經典賽，加入紅襪沒幾天球季就開始了，雖然他打得有一點掙扎，但相信他是一名好的球員。
（中央社）美國職棒波士頓紅襪今天（當地時間15日）在主場9比7擊敗洛杉磯天使，台灣好手張育成獲選為本場明星球員。他4局本季首轟、8局敲致勝安打，兩次都在落後局面以一棒超前，囊括4分打點。
紅襪這一勝意義重大，今天正逢波士頓馬拉松爆炸案10週年。比賽開打之前，球場聚集當年警消與緊急救難人員、傷者與罹難者家屬，參與紀念儀式，宣示波士頓人團結站在一起。
紅襪比賽正好展現韌性，儘管一開賽就遭對方滿貫全壘打重擊，比賽大多時候處於落後，但靠著張育成兩次關鍵打擊，4局逆轉2分砲、8局致勝安打，最終9比7贏球。
張育成擔任先發9棒、游擊手，這場之前本季打擊率、安打數都還掛零。但他在4局下二壘有人、3比4落後的局面，敲出本季首安也是一支2分全壘打，幫助球隊以5比4超前。
張育成這支大號全壘打氣勢驚人，飛越芬威球場（Fenway Park）左外野的「綠色怪物」（Green Monster）高牆，打到觀眾席上方的廣告看板。
電視轉播球評說：「這是我們在經典賽（WBC）看到的那個人，他是預賽A組的最有價值球員（MVP）。」張育成3月世界棒球經典賽大放異彩，轟出2支全壘打，貢獻8分打點，台灣球迷封為「國防部長」。
今天是張育成本季第10場出賽、歷經17打數0安打，終於敲出本季首安兼首轟，而且他本場的英雄表現還沒結束。
紅襪雖然靠著張育成全壘打一度逆轉分數，但領先維持不久，投手在5局、6局又失3分，讓紅襪陷入6比7落後進入第8局，眼看就要輸球。
張育成在8局下再度建功，滿壘局面敲出穿越三游防區一壘安打，送回壘上2名跑者，再度幫助紅襪取得超前，紅襪這局總共打下3分，終場以9比7獲勝。
張育成這場4打數2安打，貢獻4分打點，是贏球的重要人物。電視轉播單位在比賽結束後，選出張育成作為單場明星球員（Star of the game）。
張育成感謝紅襪給機會，教頭雙關鼓勵「做你自己」
（中央社）台灣好手張育成今天敲出本季首轟、兩度助球隊逆轉；賽後他感謝球隊給機會，總教練則以張育成名字的雙關語鼓勵他「做你自己」（Just be Yu）。
張育成3月在世界棒球經典賽拿下預賽A組最有價值球員後，趕在球季開打之前加入波士頓紅襪，歷經2個星期「暖機」，今天在本季第10場出賽大放異彩，不僅首安即首轟，更在比賽第8局敲致勝安打。
張育成在經典賽後，因簽證問題無法即時到美國加入紅襪春訓，向球隊報到不久就已開季，間接使他這兩個星期打得辛苦，歷經17個打數沒有安打後，今天終於敲出本季首支安打，也是一支兩分全壘打。
紅襪今天展現韌性，儘管一開賽就遭對方滿貫全壘打重擊，比賽大多時候處於落後，但靠著張育成兩次關鍵打擊，4局逆轉2分砲、8局致勝安打，最終9比7贏球。
紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後訪問表示，可以體諒張育成的狀況，說他先前還在打經典賽，加入紅襪沒幾天球季就開始了，雖然他打得有一點掙扎，但相信他是一名好的球員。
柯拉說：「如果你看了經典賽，你就知道他揮棒有多漂亮，看他打擊練習的時候，把球打得強勁又結實。」
柯拉也提到，可以體會張育成承受的壓力，大家都在談論他經典賽A組MVP的豐功偉業，回到球隊反而沒有打出成績。
柯拉用了張育成的名字當雙關語說，他希望張育成可以「做你自己」（Just be Yu），發揮自己原有實力。張育成在大聯盟登錄的英文名字為Yu Chang。
他提到張育成除了打擊優異，也擁有很好的守備能力，今天可以為球隊敲出重要的安打，柯拉說：「他是一個好孩子，他很努力，我為他感到高興。」
張育成賽後接受美國媒體訪問時，感謝球隊一直給他機會，儘管先前表現不好，仍然持續讓他下場比賽，「剛好今天抓住這個機會，揮出去了。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！