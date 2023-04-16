2023/04/16,
醫療

口罩規定再放寬：4/17起大眾運輸可免戴，仍有一場所強制佩戴

口罩規定再放寬：4/17起大眾運輸可免戴，仍有一場所強制佩戴
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

雖然搭乘公共運輸工具與復康巴士、校車等特定運具將不會「強制」配戴口罩，但指揮中心仍「建議」配戴。除此之外，指揮中心也建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出，或在人潮聚集且無法保持適當距離及通風不良的場合，以及和年長者或免疫低下者密切接觸時，還是要配戴口罩。

中央流行疫情指揮中心上週宣布，從明（17）日開始，實施公共運輸戴口罩放寬措施。從室內戴口罩鬆綁以來，本次再解禁公共運輸，明日起僅剩下醫療照護機構及救護車須按規定全程佩戴口罩，指揮中心舉例，醫療照護機構包含醫療、醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等等。

雖然搭乘公共運輸工具與復康巴士、校車等特定運具將不會「強制」佩戴口罩，但指揮中心仍「建議」佩戴。除此之外，指揮中心也建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出，或在人潮聚集且無法保持適當距離及通風不良的場合，以及和年長者或免疫低下者密切接觸時，還是要佩戴口罩。

教育部日前也發函各級學校，指出將配合指揮中心最新公告的防疫措施，搭乘公眾運輸工具如校車、幼兒園專用車、校園接駁車調整為「建議佩戴口罩」。另外，進入校園內健康中心時，也會比照指揮中心規範的指定場所醫療照顧機構，應佩戴口罩。

至於不佩戴口罩會不會有相關罰則，若民眾在醫療照護機構與救護車刻意、惡意違反規定未佩戴口罩且不聽勸導，將依照《傳染病防治法》第70條處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，若未改善將按次處罰。

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核稿編輯：羅元祺


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