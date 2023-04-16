蘇丹軍閥高層反目瀕內戰邊緣，一天激戰釀平民56死、近600人受傷

（中央社）蘇丹武裝團體「快速支援部隊」和政府軍經過一天激戰，已釀至少平民56死、近600人受傷，首都喀土穆的衝突戰火延續到今晨，瀕臨內戰邊緣。

《法新社》報導，目擊者指出在「快速支援部隊」（RSF）聲稱他們已控制總統府、喀土穆（Khartoum）機場和其他關鍵設施後，首都喀土穆街頭爆炸與槍聲不斷。

首都喀土穆街頭槍聲爆炸不斷

政府軍昨夜發聲明否認「快速支援部隊」已控制多處地點的說法，蘇丹空軍因持續空襲「快速支援部隊」的各基地而呼籲民眾待在室內。當地人稍早見到戰機從空中飛過。

偏向爭取民主的獨立醫師團體「蘇丹中央醫師委員會」（Central Committee of Sudan Doctors）指出，衝突已造成平民56死，但政府軍數十人陣亡尚未納入今天的最新傷亡統計。

這個醫師團體表示，他們估計約已有軍民600人受傷，許多傷者因戰事激烈而難以送醫。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲雙方「立即停止敵對行動」，並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）及非洲聯盟（African Union）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）共同討論緩和局勢的方法。

最新衝突肇因執政軍閥間反目

《華盛頓郵報》指出，「快速支援部隊」的前身是詹賈威（Janjaweed）民兵，後者被人權組織指控2000年代初期於蘇丹西部犯下性侵、焚村、劫掠等違反人道罪與戰爭罪暴行。

詹賈威民兵到2013年轉型為快速反應部隊性質的武裝團體，後來便名為「快速支援部隊」，當時的強人總統巴席爾（Omar Hassan al-Bashir）以財政豢養這支部隊使他們日益坐大。

據《紐約時報》與《英國廣播公司》（BBC）報導，蘇丹自從2021年10月發生政變後，國家就一直由軍閥統治。當時蘇丹兩個實力最強的將領：柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo，又名赫梅蒂Hemedti）聯手發動政變。

柏罕目前是蘇丹政府軍總司令及實質的元首，達加洛則領導武裝團體「快速支援部隊」（RSF）與蘇丹實質副元首。蘇丹當前瀕臨內戰邊緣就是兩人反目。

2019年推翻30年獨裁強人，蘇丹民主路難行

按照一份由西方所支持的協議，蘇丹軍方應在本月還政於民選領袖，但柏罕與達加洛對還政於民及國家未來方向歧見甚深，其中一主要引爆點是將兵力10萬的「快速支援部隊」納編政府軍的計畫，以及今後這支部隊該聽命於誰的問題。

2019年蘇丹爆發要求罷黜巴席爾的示威潮，巴席爾在人民起義中遭推翻，蘇丹成立主權委員會（Sovereign Council）引導國家走向民主。但2年後政府軍與「快速支援部隊」聯手發動政變，讓還政於民落空。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺