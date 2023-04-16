中職第一人！挺過傷勢低潮，41歲球星林智勝達成生涯300支全壘打里程碑

（中央社）中職味全龍隊41歲看板球星林智勝今（16）日沒有被排入先發打序，不過在8局上代打上場，從樂天桃猿投手豪勁（Bradin Hagens）手中敲出左半邊3分全壘打，幫助味全龍隊以4比0領先，生涯第300轟里程碑也出爐，為中職史無前例的紀錄。

林智勝熬過傷勢低潮，生涯第20個球季完成300轟里程碑

完成300轟對41歲的林智勝來說別具意義，熬過傷勢、出賽機會不穩定，憑著一股「希望可以證明些什麼」的信念，生涯第20個球季終於完成300轟里程碑，並繼續推進中職紀錄。

2004年6月8日當時效力La New熊隊（樂天桃猿隊前身）的林智勝中職生涯第4場出賽，在嘉義市立棒球場從中信鯨洋投邏逤手中敲出生涯首轟，之後的19個球季，不斷用全壘打寫紀錄。

「大師兄」林智勝2004至2008年間、年年全壘打數都超過10轟，2009年單季敲出31轟、拿下中職全壘打王，也是當時本土野手單季破30轟史上第1人，2010年4月1日從統一獅隊投手陳逸宸手中敲出生涯百轟，當年也以21轟、完成全壘打王連霸。

2012年林智勝再以單季24轟，生涯第3度榮登全壘打王座，不料2013年球季他遭遇嚴重車禍、剩餘球季報銷，僅留下5轟紀錄。

2014年林智勝復出繼續用全壘打寫紀錄，2015年9月12日從統一獅隊陳韻文手中敲出生涯200轟，當年度也敲出31發全壘打，並成為單季30轟30盜、中職史上第1人。

林智勝2016年從Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）轉隊至中信兄弟隊，轉隊首年單季敲出34轟、為個人生涯新高，2017年6月10在新莊棒球場生涯250轟出爐，但從250轟到300轟，這段路走得比預期久。

林智勝近年因傷勢及出賽不穩定影響全壘打產量，2018、2020、2021年間，單季全壘打數都不到5轟。2021年例行賽最後一戰，林智勝以戲劇化的致勝滿貫砲追平中職全壘打紀錄、張泰山所保持的289轟，也是生涯第11發滿貫砲。

「就是希望可以證明些什麼」，41歲的林智勝去（2022）年轉隊味全龍隊、用好表現證明價值，去年球季首戰4月3日就開轟、生涯290轟出爐、成為中職新科全壘打王。

去年球季林智勝一共敲出10發全壘打，生涯累積達299轟，離300轟里程碑僅差1步，讓今年開季就充滿話題，並在今天順利達成史無前例的300轟，為中職及自己都在歷史寫下珍貴一頁。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺