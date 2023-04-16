2023/04/16,
教育

教育部補助原住民學習場域，台東竹湖國小結合耆老文化知識，在校園打造傳統家屋

教育部補助原住民學習場域，台東竹湖國小結合耆老文化知識，在校園打造傳統家屋
竹湖國小家屋利用傳統工法施作｜Photo Credit：教育部國教署

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竹湖國小的原住民傳統家屋是採取雇工購料施作，運用茅草、藤、竹子、木頭等傳統建材建造，並考究傳統家屋的內部陳設，放置藤床、火炕等。校長謝孟修表示，家屋擁有許多先人留下的寶貴智慧，是學習資源最豐富的文化場域。

教育部近年補助中小學營造原住民族學習場域，每校最高補助200萬元，台東縣竹湖國小透過計畫與當地阿美部落溝通，營造阿美族原住民傳統家屋；宜蘭縣的武塔國小也在校內引入部落資源教學，建造泰雅文化農作園區，進行小米酒、醃肉的課程。

教育部從109年啟動「營造原住民族文化學習場域計畫」，規劃補助相關經費，讓學校與設計團隊合作，以課程發展為基礎，結合部落耆老智慧，營造原住民族文化學習場域。凡是全國中小學的原住民重點學校及原住民人數達70人以上的都會區學校均可申請，每校最高補助200萬元，至今已經補助了30所學校。

台東縣竹湖國小位於長濱鄉，校園南邊為南竹湖部落，往北是永福部落，都是海岸阿美族。教育部表示，在計畫執行期間，為了整合兩個部落的意見，學校分別前往說明計畫內容，並與雙方達成工法共識，接著向部落耆老與居民詢問部落歷史與搜集部落史料，討論民族文化知識如何轉化為課程。

竹湖國小邀請專業人員入校，進行課程計畫的撰寫與討論，發展原住民教育課程，內容包括介紹部落環境、遷徙故事、傳統建築及歲時祭儀規定等等，同時配合課程規劃內容，提出阿美族傳統家屋建置計畫，將校園融入文化學習場域，讓學生跳脫制式化的教室學習空間。

竹湖國小的原住民傳統家屋是採取雇工購料施作，運用茅草、藤、竹子、木頭等傳統建材建造，並考究傳統家屋的內部陳設，放置藤床、火炕等。校長謝孟修表示，家屋擁有許多先人留下的寶貴智慧，是學習資源最豐富的文化場域，透過專業人士的加入，部落與學校共好，讓學生能夠採集到正確又可貴的知識。期待透過真實情境的文化場域，進行更直接的文化學習與探索。

國教署也將持續鼓勵一般學校與原住民學校申請計畫，並在執行過程中，逐步輔導學校完成文化學習場域，讓原住民族文化透過教育不斷傳承。

武塔國小農作園區，教學生種植傳統作物

先前申請計畫的學校，還包含宜蘭縣的武塔國小，該校位於南澳鄉武塔部落，致力發展以泰雅族文化為主的民族實驗教育，也是宜蘭縣第一所原住民族實驗小學。該校原本就有引入部落的社區資源進行教學，例如耆老教導學生製作小米醃肉、小米酒、香蕉飯和麻糬等泰雅傳統美食。

在校園一角建置穀倉，後續將成為學生的文化學習場域
Photo Credit：教育部國教署

獲得國教署補助經費後，武塔國小邀請家長會、社區居民、部落工班召開共識會議，利用部落在地資源及透過部落耆老指導，於校園內建造泰雅文化農作園區，包括部落傳統作物區、種樹區、雞寮、穀倉等，讓學生從種植的過程認識原住民族傳統作物，並搭配小米酒、醃肉的課程，同步進行泰雅農耕文化教學及飲食文化教學。

教育部指出，泰雅文化農作園區的建造，讓學生具體了解與認識原住民族文化知識、祖先們的智慧及技能，實際見到和手作體驗，讓泰雅文化內涵滲透到學生的日常學習，提升學生的學習興趣與族群文化自我認同。

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核稿編輯：羅元祺


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