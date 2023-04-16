【圖表】港產片勁收？回顧過去十年香港票房紀錄

文：Alvin｜圖：梁敏萱

4月16日，香港電影金像獎將迎來自COVID-19以來，第二次的實體頒獎禮。今年的頒獎禮，聲勢看似不及去年，但作為2022年香港電影的最大成績表，加上近一年有港產片接連打破票房紀錄，頒獎禮仍然值得期待。

近年香港影院票房，大多為西片所壟斷。回顧過去十年，除2022年外，計算在香港影院上映的電影，每年票房首十位，港產片所佔皆不超過2部。而在2022年，香港影院票房首十位，則有4部屬港產片，分別是《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》。其中，《明日戰記》更收超過8千萬元的票房，打破了港產片票房紀錄。不過，相關紀錄很快就被今年的電影《毒吞大狀》所破。

過去十年，港產片一直浮沉，但偶爾也有電影大收，票房數字位列當年香港影院前十，成為一時佳話。兩位電影編導梁樂民及陸劍青的成名作《寒戰》、《寒戰2》，分別在2012及2016年位列前十，而梁樂民2021年同任編導的《梅艷芳》，也是該年唯一位列十大票房的港產片。要說梁樂民是近年「票房保證」的導演實不為過。值得注意的是，《寒戰2》於2016年錄得票房6600多萬元，比《寒戰》4200多萬元天高，今年2023年會再上映《寒戰3》，值得關注《寒戰》系列是否能再創佳績。

過去十年，除2017至2019連續三年，沒有港產片位列票房前十位外，《寒戰》（2012）、《梅艷芳》（2021）與2015年的《五個小孩的校長》，都是該年首十位的「唯一港片」。《五個小孩的校長》當年收4600萬元，電影改編自一名校長挽救鄉村幼稚園的真實故事，打動人心，電影由楊千嬅主演，參演的還有古天樂及近日過身的資深演員吳耀漢。

而2020年雖然受疫情影響，電影票房慘淡，但仍有兩套港產片跑出打入十大，分別是周冠威執導、近年少見大賣的「愛情電影」《幻愛》，以及黃子華「自資自編自導自演」的《乜代宗師》，電影收近3千萬，可算是黃子華擺脫「票房毒藥」污名的開端。

而其他打入當年前十的港產片，大都有「大卡士」製作，例如2013年的《掃毒》，由3個影帝古天樂、劉青雲、張家輝主演，《賭城風雲》（2014）有周潤發「復出」，同年還有吳君如「再續前緣」的《金雞SSS》，星爺執導的《美人魚》（2016），當然還有張家輝打造「人魚線」引起全城關注的《激戰》（2013）。

對於2022年港產片的票房佳績，是否展現出「香港電影皇朝」重臨的問題，短期內或許未有答案，但值得留意的是，2022年4套打入前十票房的港產片，票房總數字已較第二最高年份2016年多一倍。

2023年香港電影能否延續《毒舌大狀》的佳績，大家可能要細心再觀察下去。至少，根據4月16日最新數字，《毒舌大狀》的香港票房已更新為1億1400萬，香港票房總榜排名提升至第8位。

（本圖統計至2023年4月6日，根據2023年4月16日最新數字，《毒舌大狀》香港票房總排名升至第8位）

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核稿編輯：Alex