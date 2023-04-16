【圖表】港產片勁收？回顧過去十年香港票房紀錄
我們想讓你知道的是
過去十年，港產片一直浮沉，但偶爾也有電影大收，票房數字位列當年香港影院前十，成為一時佳話。
文：Alvin｜圖：梁敏萱
4月16日，香港電影金像獎將迎來自COVID-19以來，第二次的實體頒獎禮。今年的頒獎禮，聲勢看似不及去年，但作為2022年香港電影的最大成績表，加上近一年有港產片接連打破票房紀錄，頒獎禮仍然值得期待。
近年香港影院票房，大多為西片所壟斷。回顧過去十年，除2022年外，計算在香港影院上映的電影，每年票房首十位，港產片所佔皆不超過2部。而在2022年，香港影院票房首十位，則有4部屬港產片，分別是《明日戰記》、《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》及《正義迴廊》。其中，《明日戰記》更收超過8千萬元的票房，打破了港產片票房紀錄。不過，相關紀錄很快就被今年的電影《毒吞大狀》所破。
過去十年，港產片一直浮沉，但偶爾也有電影大收，票房數字位列當年香港影院前十，成為一時佳話。兩位電影編導梁樂民及陸劍青的成名作《寒戰》、《寒戰2》，分別在2012及2016年位列前十，而梁樂民2021年同任編導的《梅艷芳》，也是該年唯一位列十大票房的港產片。要說梁樂民是近年「票房保證」的導演實不為過。值得注意的是，《寒戰2》於2016年錄得票房6600多萬元，比《寒戰》4200多萬元天高，今年2023年會再上映《寒戰3》，值得關注《寒戰》系列是否能再創佳績。
過去十年，除2017至2019連續三年，沒有港產片位列票房前十位外，《寒戰》（2012）、《梅艷芳》（2021）與2015年的《五個小孩的校長》，都是該年首十位的「唯一港片」。《五個小孩的校長》當年收4600萬元，電影改編自一名校長挽救鄉村幼稚園的真實故事，打動人心，電影由楊千嬅主演，參演的還有古天樂及近日過身的資深演員吳耀漢。
而2020年雖然受疫情影響，電影票房慘淡，但仍有兩套港產片跑出打入十大，分別是周冠威執導、近年少見大賣的「愛情電影」《幻愛》，以及黃子華「自資自編自導自演」的《乜代宗師》，電影收近3千萬，可算是黃子華擺脫「票房毒藥」污名的開端。
而其他打入當年前十的港產片，大都有「大卡士」製作，例如2013年的《掃毒》，由3個影帝古天樂、劉青雲、張家輝主演，《賭城風雲》（2014）有周潤發「復出」，同年還有吳君如「再續前緣」的《金雞SSS》，星爺執導的《美人魚》（2016），當然還有張家輝打造「人魚線」引起全城關注的《激戰》（2013）。
對於2022年港產片的票房佳績，是否展現出「香港電影皇朝」重臨的問題，短期內或許未有答案，但值得留意的是，2022年4套打入前十票房的港產片，票房總數字已較第二最高年份2016年多一倍。
2023年香港電影能否延續《毒舌大狀》的佳績，大家可能要細心再觀察下去。至少，根據4月16日最新數字，《毒舌大狀》的香港票房已更新為1億1400萬，香港票房總榜排名提升至第8位。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：Alex
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii