中國民眾「行動支付」走遍大江南北，對海外旅客卻是寸步難行
我們想讓你知道的是
在當今的中國，行動支付的市占率只會越來越大，涵蓋的範圍越來越廣，並且從一二線城市逐漸向內陸擴散。如今抵達中國的外籍遊客雖然仍能透過購買實體交通卡搭乘大眾運輸工具，在餐廳用現金支付，然而沒準哪一天這些仍然少數為現金支付敞開的大門，也會闔上。
文：吳柏緯（《中央社》記者特稿）
行動支付已是中國人生活中無法分割的一部分，然而中國的行動支付必須綁定中國國內銀行帳戶成了最基本也最難跨越的門檻。隨著國境開放，越來越多海外旅客抵達中國，卻在入境之初就面對這堵高牆，旅行從一開始就寸步難行。
相較於其他國家如雨後春筍般冒出的支付系統，中國的第三方支付服務則相對穩定，兩大平台巨頭「支付寶」與「微信支付」瓜分掉大多數的市場占比。
「支付寶」與「微信支付」分別誕生於2004年與2013年，直至2014年在母企業阿里巴巴、騰訊的推動之下，加上中國政府支持，這兩項支付工具的觸角伸入了中國人民的生活之中，一步步取代了現金，如今，無論是叫外送、網購、購買電影票、網路叫車，甚至是買高鐵票或機票，一切想得到的消費，都可以藉由這兩項工具完成。
截至2022年，「支付寶」與「微信支付」已占據了中國第三方市場超過90%的市占率。出門可以什麼都沒有，但是不能沒有手機與網路，成了生存最為基本的要求，「一機在手，購物無窮」的無紙交易成為了中國消費市場中的一道獨特光景。
只不過對於中國本國民眾來說，這些看似自然而然的日常生活，在短期停留的外籍旅客與商務人士眼中，卻是難以參與，特別是隨著中國結束了近3年的邊境管制，重開國門，外國人逐漸重新來到中國，剛入境就發現，他們難以跨過高牆，享受不到這些便利。
根本的原因在於，無論是「支付寶」或「微信支付」，工具帶來的便利建立於相對封閉的中國金融體制中：「如果沒有在中國的銀行開戶，那麼再多便利都與你無關。」
在越來越緊縮與嚴格監管的中國金融體系中，要在銀行開戶並不容易，而且每間銀行要求的文件也都不一，基本上來說需要有效證件、工作證明，有些銀行會要求租房合約或居住證明、有效手機門號。
這為了僅僅只是數日旅行而到當地銀行開戶，對於旅客而言本身就是一件很不實際的事情，更不用說，除了有效證件之外，不太可能隨身攜帶這些開戶的必要文件資料。
相較於在其他國的旅遊，即便沒有當地的行動支付帳戶，遊客仍可透過信用卡或是現金解決旅遊的大小事。然而在中國金融消費市場的實際狀況是，雖然信用卡可以在中國使用，但若非中國銀聯的卡片，很有可能有刷不過的風險。
這樣的情形在過去COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情管制期間，仍需要入境隔離時就發生不少困擾，許多隔離旅館只收支付寶或微信支付，雖然可以刷卡卻又不接受非銀聯卡而使當時赴中從事商務活動的外籍人士感受到極為不便。
至於現金，在消費市場的占比已經越來越低，雖然依中國的法律規範，業者並不能拒收，然而實際上能夠使用現金的場合越來越少，有時候要用現金支付時，甚至可能被店家側目。
在這樣特殊的情境之下，「用人民幣現金在某某城市生活一整天」成為了不少中國影音創作者喜愛拍攝的題材。在這類的題材之中也能看到，在中國的一二線城市中，即便用現金仍能吃飯、購買生活用品或搭乘地鐵與計程車等，處理生活中的大小事，然而仍會遇到商家沒有錢可找的情形，至於充斥於大街小巷的共享單車服務，只能用行動支付預約使用，「看得到用不到」。
在當今的中國，行動支付的市占率只會越來越大，涵蓋的範圍越來越廣，並且從一二線城市逐漸向內陸擴散。如今抵達中國的外籍遊客雖然仍能透過購買實體交通卡搭乘大眾運輸工具，在餐廳用現金支付，然而沒準哪一天這些仍然少數為現金支付敞開的大門，也會闔上。
無怪乎有上海的友人曾這樣形容，維持生命所需的三要素是「 陽光、空氣和水」，但從現在到未來的中國，維持生命所需的三要素是「支付寶、微信支付，以及現在政府正在大力推動的數位人民幣。」
即便已經建立的支付高牆不可能拆除，然而當中國在接納大量短期觀光客與商務人士的同時，或許得思考另闢蹊徑，至少提供一把好爬的梯子、指引一個方向，不會令他們連第一步都走不出去。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！