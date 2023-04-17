「心理變態」是精神疾病還是反社會人格？走進患者內心世界，發現更多社會誤解與汙名化

文：黃皓筠

維多利亞知道自己的男友是有妻子的，幾年後她開始懷疑男友在外另有其他情人。「我沒有證據，但他的肢體語言暴露了一切，故事前後不一致，說謊的時候臉色也變了。」她說道。「他根本不擅長撒謊，我不知道他的妻子為什麼一直沒有抓到他出軌。」

維多利亞開始在腦袋裡思考各種懲罰男友的方法，最後她選擇將男友的裸照發給妻子。隨後男友痛苦地質問她為何做出這樣的事，也承認確實有其他情人存在，在妻子崩潰後，維多利亞淡出這場鬧劇。

過去，每當維多利亞講述這段故事時，她的輕率總會引起人們的警覺。「人們問我，你為什麼要這樣對待男友的妻子？她對你做了什麼讓你必須這樣對待她？」維多利亞說道。「我會回答：『嗯，人生是不公平的。』」

「我想這是我曾經擁有的極端心理變態特徵的絕佳例子——麻木不仁。」她補充。

《BBC Future》報導，心理病態（Psychopath）並非一種正式的精神健康診斷，也沒有被列在美國心理學會 （American Psychological Association）《精神疾病診斷與統計手冊》中，而是被歸類為一種反社會人格障礙。

心理變態患者因缺乏同情及憐憫心，時常會做出反社會行為，甚至犯下罪刑。20世紀初，歐美醫師開始使用心理變態一詞，隨著美國精神病學家可萊克利（Hervey M Cleckley）出版《理智的面具》（The Mask of Sanity）一書後才開始成為主流。