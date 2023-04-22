【小說】《內部的真相》選摘：死了一個人是多麻煩的事，這只有直接關聯的人才會明白

文：日影丈吉

死了一個人是多麻煩的事，這只有與死亡事務有直接關聯的人才會明白。

尤其是外地部隊有士兵喪命，需要辦理的手續複雜得讓人不堪其擾。這裡不像平時的自然死亡，只要有死亡診斷書和埋葬許可證就能了事。部隊還得向軍團軍司令部和基地部隊總部報告、通知死者家屬、向靖國神社申請登錄、與最近的神社交涉喪葬事宜、委託位於市中心的寺院收容遺骨等等。除此之外，還要決定部隊內保管遺骨的期限和場所、指派看屍衛兵和看守遺骨的哨兵等......為顧及陣亡者的尊嚴而要做的事多得數不清。這是總務負責人頭痛的來源。

更何況以苫曹長的情況來說，他並非一般戰死或病死，看來暫時會有許多繁雜的手續得辦理。一想到這點，我就感到厭煩極了。

很不巧，那天晚上部隊隊長剛好到軍司令部出差去了，這讓我更加為難。隊長的外出與苫曹長的死，讓我被迫擔任這個派遣小隊的負責人。說到其他長官，則只有軍醫了。當我一到苫曹長離奇死亡的現場查看，便馬上打電話聯絡理應人在台北軍司令部的隊長，以及新竹市部隊總部。但撥往台北的電話沒接通，我聯絡不上隊長本人。部隊總部則回覆：「現在是半夜，你靜候指令。」

對於屍體的處置方式，軍醫提出以下意見：「在副熱帶初夏時節，屍體腐爛速度快。就算放棄實地搜證，也應該馬上送去進行鑑識處理。」總部也對此表示同意。隔天一早，苫曹長的屍體便從桃園火車站被運走。因為要是以部隊貨車運送，車身震動劇烈，恐怕會造成屍體損傷。

此時為了提供資料給鑑識人員參考，我與軍醫討論後，整理出以下這份簡單的報告書，先交由屍體衛兵司令酒井伍長保管。

一九四四年五月十三日二十一點二十分，根據本島人鐵工葦田清太郎次女恆子以及家人江瑤琴通報，前往他們位於新竹州桃園街長佳七番地住家，對陸軍曹長苫亮治喪命現場展開視察，現場狀況如下：

一、苫曹長屍體倒臥在客廳門口前，腳朝門口，俯臥在地。

二、抵達現場為二十一點三十分左右，當時認定已無急救必要。

三、屍體左胸有彈痕，似乎是由手槍子彈造成。從衣服上的焦痕部位判斷，似乎是遭人近距離射擊。由於衣服無貫穿傷痕，推測子彈仍然留在體內。

四、距離上述屍體約兩公尺處，陸軍一等兵名倉銀藏頭朝門口，俯臥在地，頭部有撞擊傷勢，似乎是遭人重擊，失去意識。

五、兩人身旁各有一把手槍，判定皆為隊上所屬武器。

六、根據葦田恆子的證詞，兩人在同一天晚上二十一點整，同處於該住家客廳。苫曹長強迫名倉一等兵與他決鬥，將他帶到戶外。接著突然傳出槍響，她前往查看，發覺現場已是上述情況。

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第二天夜晚，派遣隊隊長曾根中尉便回到隊上。來自總部的大手上尉帶著助手勝永伍長抵達，則是第三天早上十一點多的事了。

我才剛從軍司令部轉調到新竹憲兵大隊，就被派到桃園，因此和隸屬於大隊總部的大手上尉幾乎沒見過面。這是第一次我和這位素來以鑑識科權威聞名的長官接觸。大手上尉雖然一臉嚴肅，但人品不錯，一點都不會讓人覺得嚴苛。

與大手上尉隨行的勝永伍長，和我幾乎也可說是第一次見面。根據伍長傳達的大隊命令，除了大手上尉和勝永伍長之外，還有一名隨後會趕來的信上等兵。上級派遣這三人針對本案展開特別調查。

這年冬天特別漫長，當時副熱帶真正的炎熱才剛回歸不久。派遣隊借用了桃園街一座小公園旁的公立學校紮營，那所學校略顯昏暗的磚造校舍正好適合用來避暑。

大手上尉端正地穿著開襟夏衣，深坐在隊長室冰涼的皮椅上，要我站在他面前，展開以下的詢問。

—根據你的報告，五月十三日晚上，那名本島姑娘來通知這起案件，是二一二○的事，沒錯吧？

—只要向同一時間站崗的人詢問，就可以證明。

—派遣隊的熄燈時間和總部一樣嗎？

—是的。是晚上九點。

—苫曹長和名倉一等兵在那個時刻還沒歸營，你不覺得可疑嗎？

—我那天晚上因為腹瀉，晚上七點左右向衛生兵拿藥，吞完藥後便就寢了。我以為他們兩人都已經回營。

—他們兩人都是出外洽公嗎？

—我不知道苫曹長外出。我和伙房班長一起睡在總務室，所以不知道苫曹長所在的士官室情況怎樣。我事後詢問得知，苫曹長在晚餐後武裝外出。

—他外出的目的是什麼，有沒有跟誰說？

—完全都沒有人聽說。

—兵營裡誰是最後見到苫曹長的人？

—是營門旁站哨所的衛兵。睡在士官室隔壁房間的病患近松伍長，也知道苫曹長外出的事。但他們兩人都不知道他外出的原因。

—你對這件事的看法如何？

—這附近居民最近有人沒按照規定繳交軍用米，將米私自賣到其他地方。幾天前大隊下令展開緝查行動。我猜苫曹長可能是為了這件事出外打聽。

—那名倉呢？

—我之前發給名倉外出證。名倉是伙房輪值兵，常為了採買配菜請葦田家幫忙。那天晚上他也是去和他們討論。

我撒了謊。名倉其實也是擅自外出，但伙房班長筈見兵長拜託我這麼說，我也照他說的去做了。

在問答之際，軍醫津路少尉走進隊長室。小公園後方的民宅有人罹患阿米巴痢疾，他去進行衛生指導，看起來相當疲憊。

聽說津路軍醫在被徵召入伍前，過了將近十年與病魔纏鬥的生活，因此看起來身體很孱弱。今年冬天雨季很晚才結束，隊上陸續有人染病，大隊總部因而派他前來，但軍醫自己的健康狀況反而比較令人擔心。