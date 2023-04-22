【小說】《內部的真相》選摘：死了一個人是多麻煩的事，這只有直接關聯的人才會明白
我們想讓你知道的是
本書為擁有「昭和幻想機器」美稱的日本小說家日影丈吉，以日治時期的台灣為舞台，寫下的長篇推理創作。在帝國傾斜的臨界點，懷抱不同意志的日本人，遊走在前現代鄉鎮與戰爭廢墟間，尋找幻影般的真相。然而，隨著偵查即將告終，相互纏繞的意志與線索，將引領我們洞見內部的真實，或者陷入更深的人性幻象？
文：日影丈吉
死了一個人是多麻煩的事，這只有與死亡事務有直接關聯的人才會明白。
尤其是外地部隊有士兵喪命，需要辦理的手續複雜得讓人不堪其擾。這裡不像平時的自然死亡，只要有死亡診斷書和埋葬許可證就能了事。部隊還得向軍團軍司令部和基地部隊總部報告、通知死者家屬、向靖國神社申請登錄、與最近的神社交涉喪葬事宜、委託位於市中心的寺院收容遺骨等等。除此之外，還要決定部隊內保管遺骨的期限和場所、指派看屍衛兵和看守遺骨的哨兵等......為顧及陣亡者的尊嚴而要做的事多得數不清。這是總務負責人頭痛的來源。
更何況以苫曹長的情況來說，他並非一般戰死或病死，看來暫時會有許多繁雜的手續得辦理。一想到這點，我就感到厭煩極了。
很不巧，那天晚上部隊隊長剛好到軍司令部出差去了，這讓我更加為難。隊長的外出與苫曹長的死，讓我被迫擔任這個派遣小隊的負責人。說到其他長官，則只有軍醫了。當我一到苫曹長離奇死亡的現場查看，便馬上打電話聯絡理應人在台北軍司令部的隊長，以及新竹市部隊總部。但撥往台北的電話沒接通，我聯絡不上隊長本人。部隊總部則回覆：「現在是半夜，你靜候指令。」
對於屍體的處置方式，軍醫提出以下意見：「在副熱帶初夏時節，屍體腐爛速度快。就算放棄實地搜證，也應該馬上送去進行鑑識處理。」總部也對此表示同意。隔天一早，苫曹長的屍體便從桃園火車站被運走。因為要是以部隊貨車運送，車身震動劇烈，恐怕會造成屍體損傷。
此時為了提供資料給鑑識人員參考，我與軍醫討論後，整理出以下這份簡單的報告書，先交由屍體衛兵司令酒井伍長保管。
一九四四年五月十三日二十一點二十分，根據本島人鐵工葦田清太郎次女恆子以及家人江瑤琴通報，前往他們位於新竹州桃園街長佳七番地住家，對陸軍曹長苫亮治喪命現場展開視察，現場狀況如下：
一、苫曹長屍體倒臥在客廳門口前，腳朝門口，俯臥在地。
二、抵達現場為二十一點三十分左右，當時認定已無急救必要。
三、屍體左胸有彈痕，似乎是由手槍子彈造成。從衣服上的焦痕部位判斷，似乎是遭人近距離射擊。由於衣服無貫穿傷痕，推測子彈仍然留在體內。
四、距離上述屍體約兩公尺處，陸軍一等兵名倉銀藏頭朝門口，俯臥在地，頭部有撞擊傷勢，似乎是遭人重擊，失去意識。
五、兩人身旁各有一把手槍，判定皆為隊上所屬武器。
六、根據葦田恆子的證詞，兩人在同一天晚上二十一點整，同處於該住家客廳。苫曹長強迫名倉一等兵與他決鬥，將他帶到戶外。接著突然傳出槍響，她前往查看，發覺現場已是上述情況。
以下空白
第二天夜晚，派遣隊隊長曾根中尉便回到隊上。來自總部的大手上尉帶著助手勝永伍長抵達，則是第三天早上十一點多的事了。
我才剛從軍司令部轉調到新竹憲兵大隊，就被派到桃園，因此和隸屬於大隊總部的大手上尉幾乎沒見過面。這是第一次我和這位素來以鑑識科權威聞名的長官接觸。大手上尉雖然一臉嚴肅，但人品不錯，一點都不會讓人覺得嚴苛。
與大手上尉隨行的勝永伍長，和我幾乎也可說是第一次見面。根據伍長傳達的大隊命令，除了大手上尉和勝永伍長之外，還有一名隨後會趕來的信上等兵。上級派遣這三人針對本案展開特別調查。
這年冬天特別漫長，當時副熱帶真正的炎熱才剛回歸不久。派遣隊借用了桃園街一座小公園旁的公立學校紮營，那所學校略顯昏暗的磚造校舍正好適合用來避暑。
大手上尉端正地穿著開襟夏衣，深坐在隊長室冰涼的皮椅上，要我站在他面前，展開以下的詢問。
—根據你的報告，五月十三日晚上，那名本島姑娘來通知這起案件，是二一二○的事，沒錯吧？
—只要向同一時間站崗的人詢問，就可以證明。
—派遣隊的熄燈時間和總部一樣嗎？
—是的。是晚上九點。
—苫曹長和名倉一等兵在那個時刻還沒歸營，你不覺得可疑嗎？
—我那天晚上因為腹瀉，晚上七點左右向衛生兵拿藥，吞完藥後便就寢了。我以為他們兩人都已經回營。
—他們兩人都是出外洽公嗎？
—我不知道苫曹長外出。我和伙房班長一起睡在總務室，所以不知道苫曹長所在的士官室情況怎樣。我事後詢問得知，苫曹長在晚餐後武裝外出。
—他外出的目的是什麼，有沒有跟誰說？
—完全都沒有人聽說。
—兵營裡誰是最後見到苫曹長的人？
—是營門旁站哨所的衛兵。睡在士官室隔壁房間的病患近松伍長，也知道苫曹長外出的事。但他們兩人都不知道他外出的原因。
—你對這件事的看法如何？
—這附近居民最近有人沒按照規定繳交軍用米，將米私自賣到其他地方。幾天前大隊下令展開緝查行動。我猜苫曹長可能是為了這件事出外打聽。
—那名倉呢？
—我之前發給名倉外出證。名倉是伙房輪值兵，常為了採買配菜請葦田家幫忙。那天晚上他也是去和他們討論。
我撒了謊。名倉其實也是擅自外出，但伙房班長筈見兵長拜託我這麼說，我也照他說的去做了。
在問答之際，軍醫津路少尉走進隊長室。小公園後方的民宅有人罹患阿米巴痢疾，他去進行衛生指導，看起來相當疲憊。
聽說津路軍醫在被徵召入伍前，過了將近十年與病魔纏鬥的生活，因此看起來身體很孱弱。今年冬天雨季很晚才結束，隊上陸續有人染病，大隊總部因而派他前來，但軍醫自己的健康狀況反而比較令人擔心。
Tags：
PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
點擊貼文留言投稿↓