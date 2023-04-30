《寫給所有人的特洛伊與希臘故事集》：尤里西斯偷走「特洛伊的運氣」，而女祭司再也沒有醒來

文：安德魯・蘭格（Andrew Lang）

尤里西斯偷走「特洛伊的運氣」

赫克特下葬後，圍城緩慢的進行著，就像戰爭的前九年一樣。正如我們所知道的，當時的希臘人不懂得如何圍攻一座城市，方法是挖壕溝、建塔樓、用機械投擲重石以擊打城牆。特洛伊人失去了勇氣，不敢踏進開闊的平原，他們正在等待新的盟軍亞馬遜人到來，亞馬遜人是來自遠方的女戰士，還有一個叫契塔（Khita）的東方民族，他們的國王是門農（Memnon），光明的黎明女神（Bright Dawn）之子。

大家都知道，在特洛伊，女神帕拉斯雅典娜的神廟裡有尊神像從天而降，稱作帕拉迪恩（Palladium）。這尊古老的神像是「特洛伊的運氣」（Luck of Troy）。人們相信，只要它仍然安全的在神廟裡，特洛伊永遠不會被占領。神像在特洛伊城中央的神廟裡， 由女祭司們日夜看守，希臘人似乎不可能潛入這座城市偷走它。 由於尤里西斯是竊盜高手奧托里庫斯的外孫，他常希望老人家和希臘軍隊在一起，因為如果有東西要偷，奧托里庫斯一定能得手。但此時奧托里庫斯已經過世了，尤里西斯只能苦思如何盜走「特洛伊的運氣」，並忖度外祖父會如何進行。他向竊賊之神荷米斯獻祭山羊，暗中祈求荷米斯幫助，終於想出一個計畫。

據說提洛斯島（Isle of Delos）的國王艾尼奥斯（Anius）有三個女兒，分別叫做俄諾（Oeno）、斯佩耳摩（Spermo）、厄拉伊斯（Elais）。俄諾能將水變成酒，斯佩耳摩能將石頭變成麵包，厄拉伊斯能將泥巴變成橄欖油。人們說這些仙界的贈禮是酒神戴奧尼索斯（Dionysus）、穀物女神狄蜜特（Demeter）送給這些少女的禮物。現在希臘人急需穀物、酒和油，他們厭倦了為取得物資，得支付大量的黃金和青銅給腓尼基商人。因此有一天尤里西斯去找阿加曼儂，請求准許他航行到提洛斯島，如果那三位少女真的能創造奇蹟，他會想辦法把她們帶回營地。既然目前沒有戰事，阿加曼儂便允許尤里西斯離開，於是他帶五十名伊薩卡人登船，揚帆遠航，承諾一個月內回來。

兩三天後，一個骯髒的老乞丐開始出現在希臘人的營地裡。他在某天的深夜悄悄潛了進來，穿著髒兮兮的罩袍和一件非常骯髒的破舊斗篷，斗篷滿是破洞與煙漬；全身又披了張鹿皮，有一半的鹿毛都磨掉了；他拄著一根木杖，放食物用的袋子又髒又破，用繩子掛在脖子上。他微笑著蹲下身來到戴歐米德斯的營房門口，就在門口坐下，在東方，乞丐仍然坐在門口。戴歐米德斯看到他，送給他一條麵包和兩把肉，乞丐把吃的放在背袋上，就在雙腳之間，然後貪婪的吃著晚飯，像狗一樣的啃著一根骨頭。

飯後戴歐米德斯問他是誰，來自何處，他講了一個很長的故事，說他曾經是克里特島的海盜，打劫時被埃及人俘虜，之後 他如何在他們的採石場工作多年，那裡太陽把他曬成褐色，以及他藏在木筏上的大石頭間逃脫，木筏順著尼羅河而下，那些石頭 是為了建造海邊的一座神廟。木筏在夜裡抵達，乞丐說他趁著夜色悄悄離開，在港口發現一艘腓尼基人的商船，腓尼基人讓他上船，打算把他賣到某地為奴。但一場暴風雨襲來，船在特洛伊附近的特涅多斯島（Isle of Tenedos）外撞毀，乞丐獨自靠著一塊船板逃到島上。他搭乘漁船從特涅多斯島來到特洛伊，希望可以在營地派上用場，賺取勉強餬口的物資，直到他找到一艘航向克里特島的船。

他把故事說得饒富興味，描述埃及人的奇特行徑；他們如何崇拜貓和公牛，用和希臘做事方式相反的方式做事情。於是戴歐米德斯給他地氈和毯子，讓他睡在營房的門廊，隔天這個老傢伙就在營地到處乞討，和士兵閒聊。他是個最無禮、最惹人心煩的老流浪漢，總是吵架。如果任何一位王子的父親或祖父有什麼不愉快的故事，他都知道，並會毫無顧忌的講出來，結果被阿加曼儂的權杖打了一記，艾阿斯踢他一腳，伊多墨紐斯用長矛托揍他，因為他講了一個關於他祖母的故事；每個人都恨他，罵他是討厭鬼。他老是嘲笑遠行的尤里斯斯，講奧托里庫斯的故事，最後他從聶斯托的營房裡偷走一個金杯，那是個非常大的杯子，有兩個把手，每個把手上坐著一隻鴿子。

老首領很喜歡這個從家裡帶來的杯子，當它在乞丐的髒背袋裡被找到時，人人都喊說一定要好好鞭打他，把他趕出營地。於是聶斯托的兒子，年輕的特拉緒墨德跟其他年輕人，邊笑邊叫，把乞丐又推又拉，來到特洛伊的斯坎伊恩門附近，在那裡，特拉緒墨德大聲喊道：「噢，特洛伊人啊，我們受夠了這個無恥的乞丐。我們先打他一頓，要是他再回來，我們會挖他的雙眼，砍他的手腳，餵給狗吃。如果他想要，可以到你們那裡去；否則，就只能流浪到餓死。」

特洛伊的年輕人聽到這話大笑起來，一群人聚集在城牆上看乞丐受罰。特拉緒墨德用他的弓弦鞭打乞丐，大家都不停的揍他，直到他停止號叫倒在地上，渾身是血，一動不動的躺著。特拉緒墨德又踢他一腳，才和他的朋友們離開。乞丐靜靜的躺了一陣子，然後動了動，坐起來，抹掉眼裡的淚水，對著希臘人的背影大聲咒罵，祈禱他們被刺穿後背，被狗吃掉。

後來他勉強站起來，又倒了下去，他用手和膝蓋爬向斯坎伊恩門。他坐在城門的兩側牆壁之間，哭泣哀嘆。玉手的海倫看到有人受到比野獸還慘的待遇，覺得很難過，她從城門塔樓走下來，跟乞丐說話，問他為何受到這般殘忍的對待？