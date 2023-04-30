《寫給所有人的特洛伊與希臘故事集》：尤里西斯偷走「特洛伊的運氣」，而女祭司再也沒有醒來
我們想讓你知道的是
蘭格重述的這本《特洛伊與希臘故事集》，讀者不僅能清晰看到作者復原古希臘時的風土民俗與地理風貌，重回古戰場⽬睹希臘與特洛伊兩方在天神的助陣下血腥廝殺，還能從故事中領略英雄的人格特質與⼈類命運的悲劇性，喚起我們對人類生存意義的哲學性思考。
文：安德魯・蘭格（Andrew Lang）
尤里西斯偷走「特洛伊的運氣」
赫克特下葬後，圍城緩慢的進行著，就像戰爭的前九年一樣。正如我們所知道的，當時的希臘人不懂得如何圍攻一座城市，方法是挖壕溝、建塔樓、用機械投擲重石以擊打城牆。特洛伊人失去了勇氣，不敢踏進開闊的平原，他們正在等待新的盟軍亞馬遜人到來，亞馬遜人是來自遠方的女戰士，還有一個叫契塔（Khita）的東方民族，他們的國王是門農（Memnon），光明的黎明女神（Bright Dawn）之子。
大家都知道，在特洛伊，女神帕拉斯雅典娜的神廟裡有尊神像從天而降，稱作帕拉迪恩（Palladium）。這尊古老的神像是「特洛伊的運氣」（Luck of Troy）。人們相信，只要它仍然安全的在神廟裡，特洛伊永遠不會被占領。神像在特洛伊城中央的神廟裡， 由女祭司們日夜看守，希臘人似乎不可能潛入這座城市偷走它。 由於尤里西斯是竊盜高手奧托里庫斯的外孫，他常希望老人家和希臘軍隊在一起，因為如果有東西要偷，奧托里庫斯一定能得手。但此時奧托里庫斯已經過世了，尤里西斯只能苦思如何盜走「特洛伊的運氣」，並忖度外祖父會如何進行。他向竊賊之神荷米斯獻祭山羊，暗中祈求荷米斯幫助，終於想出一個計畫。
據說提洛斯島（Isle of Delos）的國王艾尼奥斯（Anius）有三個女兒，分別叫做俄諾（Oeno）、斯佩耳摩（Spermo）、厄拉伊斯（Elais）。俄諾能將水變成酒，斯佩耳摩能將石頭變成麵包，厄拉伊斯能將泥巴變成橄欖油。人們說這些仙界的贈禮是酒神戴奧尼索斯（Dionysus）、穀物女神狄蜜特（Demeter）送給這些少女的禮物。現在希臘人急需穀物、酒和油，他們厭倦了為取得物資，得支付大量的黃金和青銅給腓尼基商人。因此有一天尤里西斯去找阿加曼儂，請求准許他航行到提洛斯島，如果那三位少女真的能創造奇蹟，他會想辦法把她們帶回營地。既然目前沒有戰事，阿加曼儂便允許尤里西斯離開，於是他帶五十名伊薩卡人登船，揚帆遠航，承諾一個月內回來。
兩三天後，一個骯髒的老乞丐開始出現在希臘人的營地裡。他在某天的深夜悄悄潛了進來，穿著髒兮兮的罩袍和一件非常骯髒的破舊斗篷，斗篷滿是破洞與煙漬；全身又披了張鹿皮，有一半的鹿毛都磨掉了；他拄著一根木杖，放食物用的袋子又髒又破，用繩子掛在脖子上。他微笑著蹲下身來到戴歐米德斯的營房門口，就在門口坐下，在東方，乞丐仍然坐在門口。戴歐米德斯看到他，送給他一條麵包和兩把肉，乞丐把吃的放在背袋上，就在雙腳之間，然後貪婪的吃著晚飯，像狗一樣的啃著一根骨頭。
飯後戴歐米德斯問他是誰，來自何處，他講了一個很長的故事，說他曾經是克里特島的海盜，打劫時被埃及人俘虜，之後 他如何在他們的採石場工作多年，那裡太陽把他曬成褐色，以及他藏在木筏上的大石頭間逃脫，木筏順著尼羅河而下，那些石頭 是為了建造海邊的一座神廟。木筏在夜裡抵達，乞丐說他趁著夜色悄悄離開，在港口發現一艘腓尼基人的商船，腓尼基人讓他上船，打算把他賣到某地為奴。但一場暴風雨襲來，船在特洛伊附近的特涅多斯島（Isle of Tenedos）外撞毀，乞丐獨自靠著一塊船板逃到島上。他搭乘漁船從特涅多斯島來到特洛伊，希望可以在營地派上用場，賺取勉強餬口的物資，直到他找到一艘航向克里特島的船。
他把故事說得饒富興味，描述埃及人的奇特行徑；他們如何崇拜貓和公牛，用和希臘做事方式相反的方式做事情。於是戴歐米德斯給他地氈和毯子，讓他睡在營房的門廊，隔天這個老傢伙就在營地到處乞討，和士兵閒聊。他是個最無禮、最惹人心煩的老流浪漢，總是吵架。如果任何一位王子的父親或祖父有什麼不愉快的故事，他都知道，並會毫無顧忌的講出來，結果被阿加曼儂的權杖打了一記，艾阿斯踢他一腳，伊多墨紐斯用長矛托揍他，因為他講了一個關於他祖母的故事；每個人都恨他，罵他是討厭鬼。他老是嘲笑遠行的尤里斯斯，講奧托里庫斯的故事，最後他從聶斯托的營房裡偷走一個金杯，那是個非常大的杯子，有兩個把手，每個把手上坐著一隻鴿子。
老首領很喜歡這個從家裡帶來的杯子，當它在乞丐的髒背袋裡被找到時，人人都喊說一定要好好鞭打他，把他趕出營地。於是聶斯托的兒子，年輕的特拉緒墨德跟其他年輕人，邊笑邊叫，把乞丐又推又拉，來到特洛伊的斯坎伊恩門附近，在那裡，特拉緒墨德大聲喊道：「噢，特洛伊人啊，我們受夠了這個無恥的乞丐。我們先打他一頓，要是他再回來，我們會挖他的雙眼，砍他的手腳，餵給狗吃。如果他想要，可以到你們那裡去；否則，就只能流浪到餓死。」
特洛伊的年輕人聽到這話大笑起來，一群人聚集在城牆上看乞丐受罰。特拉緒墨德用他的弓弦鞭打乞丐，大家都不停的揍他，直到他停止號叫倒在地上，渾身是血，一動不動的躺著。特拉緒墨德又踢他一腳，才和他的朋友們離開。乞丐靜靜的躺了一陣子，然後動了動，坐起來，抹掉眼裡的淚水，對著希臘人的背影大聲咒罵，祈禱他們被刺穿後背，被狗吃掉。
後來他勉強站起來，又倒了下去，他用手和膝蓋爬向斯坎伊恩門。他坐在城門的兩側牆壁之間，哭泣哀嘆。玉手的海倫看到有人受到比野獸還慘的待遇，覺得很難過，她從城門塔樓走下來，跟乞丐說話，問他為何受到這般殘忍的對待？
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！