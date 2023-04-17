第41屆香港電影金像獎：鄭秀文10次提名終奪影后、《給十九歲的我》爭議聲中奪最佳電影
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第41屆香港電影金像獎，《神探大戰》奪得最多的4個獎項。而鄭秀文在10次提名影后後終於奪獎，她在台上表現興奮，說終於不用再陪跑，可以衝線了！但更令人意外的是，涉及拍攝手法爭議的紀錄片《給十九歲的我》奪得最佳電影，旋即再次引爆社群媒體上針對該片的討論。
第41屆香港電影金像獎今晚（16日）舉行，《神探大戰》奪得最多的4個獎項。而鄭秀文在10次提名影后後終於奪獎，她在台上表現興奮，說終於不用再陪跑，可以衝線了！但更令人意外的是，涉及拍攝手法爭議的紀錄片《給十九歲的我》奪得最佳電影，旋即再次引爆社群媒體上針對該片的討論。
而獲最多16項提名的《正義迴廊》則大熱倒灶，除何爵天奪得新晉導演外，就只得最佳剪接一獎。《正義迴廊》兩名男主角麥沛東、楊偉倫皆失落影帝獎項，榮譽再由劉青雲憑《神探大戰》奪得，是他第3次稱帝。而除了劉青雲，《神探大戰》也助韋家輝5次提名最佳導演後首奪獎，電影還奪得最佳編劇及最佳攝影兩個獎項。
紀錄片《給十九歲的我》原為紀錄英華女學校學生成長，以及為學校籌款，電影後來公映，但有被拍攝學生表示曾不同意電影公映，但向拍攝團隊、校方反映亦無效，風波愈鬧愈大，導演張婉婷與校方後來決定停止公映。金像獎方面，張婉婷表明不會出席金像獎頒獎禮，校方也決定退出獎項，惟會方表明無退出機制。
《給十九歲的我》今晚只得一獎，但就是最受注目的最佳電影獎項，得獎團隊上台領獎。縱然張婉婷未有到場，但紀錄片聯合導演郭偉倫在台上讀出張婉婷的一封信：
「由羅啟銳死亡嘅黑洞，到《十九歲》嘅面世，瞬間令我躲進一個可以栽種美麗植物嘅小小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林，這一切令我領悟到人生嘅無常。但坂本龍一臨終嘅一句說話俾我好大啟發，『藝術千秋，人生朝露』；多謝呢段時間給我支持同埋鼓勵嘅人，多謝業界對呢套電影嘅肯定，令我喺黑暗當中漸漸見到曙光，令我知道雖然人生處於低谷，但仍然意味着前路只有向上嘅可能性。感謝石校長交畀我呢個任務，我哋今生無悔。」
張婉婷形容製作《給十九歲的我》是「今生無悔」，要有面對自己、面對觀眾的勇氣，「人生有幾多個十年」，製作《給十九歲的我》長達十年以上，跟劇組成為莫逆之交。
而郭偉倫的發言則似另有隱喻：
「時代需要紀錄片，需要鏡頭記錄，唔好熄機，拍咗先算，上咗先算。」
而影后鄭秀文先後7屆、共10次提名最佳女主角，當中2001年時她試過同時3部電影獲提名都未能得獎。今晚她上台從劉德華手中領獎時，已忍不住落淚，她說：
「這個獎從來都是遙不可及，我一直在想怎樣提升演技跟蛻變，我走的路都很長、很遠，一路上被人不看好到現在的蛻變。」
她又多謝家人及天上的父親，表示媽咪在電視機旁邊欣賞，亦寄語天下間有夢想的每一位。而除了最佳女主角，今晚鄭秀文也憑電影歌曲《我這樣活了一天》奪得最佳原創電影歌曲。
第41屆金像獎完整得獎名單
- 最佳電影：《給十九歳的我》
- 最佳男主角：劉青雲／《神探大戰》
- 最佳女主角：鄭秀文／《流水落花》
- 最佳男配角：許冠文／《風再起時》
- 最佳女配角：王菀之／《飯戲攻心》
- 新晉導演：何爵天／《正義迴廊》
- 最佳新演員：林諾／《白日青春》
- 最佳導演：韋家輝《神探大戰》
- 最佳編劇：韋家輝、陳偉斌、麥天樞／《神探大戰》
- 最佳攝影：鄭兆強／《神探大戰》
- 最佳剪接：李謙明、張釗、石繕滎／《正義迴廊》
- 最佳美術指導：雷楚雄、黃敏軒／《風再起時》
- 最佳服裝造型設計：吳里璐、郭淑敏／《風再起時》
- 最佳動作設計：黃偉亮／《明日戰記》
- 最佳原創電影音樂：黃衍仁／《窄路微塵》
- 最佳原創電影歌曲：〈我這樣活了一天〉／《流水落花》（作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文）
- 最佳音響效果：Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana／《明日戰記》
- 最佳視覺效果：鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚／《明日戰記》
- 最佳亞洲華語電影：《海的盡頭是草原》
- 終身成就獎：胡楓
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